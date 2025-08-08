Nowy etap przebudowy Wilna

Samorząd miasta Wilna podpisał umowę z firmą Skomintos statyba, która zrealizuje inwestycję przygotowaną przez spółkę Vilniaus vystymo kompanija (pol. Spółka Rozwoju Wilna). Projekt przewiduje wymianę starej infrastruktury oraz budowę stref sportowych, placów zabaw i przestrzeni rekreacyjnych.

„Skwer w Żyrmunach stanie się kolejnym ważnym punktem na mapie odnawianych przestrzeni publicznych Wilna. Im więcej stworzymy miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu, tym wygodniej, aktywniej i zdrowiej będą żyć mieszkańcy naszego miasta” — powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

Obecnie teren ten wykorzystywany jest głównie do spacerów i wyprowadzania psów. Po zakończeniu prac ma stać się przestrzenią spotkań, rekreacji i aktywności fizycznej dla osób w różnym wieku.

Ścieżka w kształcie znaku nieskończoności

Projekt charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do zagospodarowania przestrzeni. Skwer będzie podzielony na dwa poziomy: górny – przy budynkach mieszkalnych, oraz dolny – bliżej ulicy Kareivių. Oba tarasy połączy pochylnia przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami. Na jej szczycie zaplanowano punkt widokowy.

Najbardziej wyróżniającym się elementem skweru będzie ośmiokątna ścieżka rowerowa w kształcie znaku nieskończoności. W jej wnętrzu powstanie plac zabaw dla starszych dzieci, a fragment rampy zostanie ozdobiony rysunkami na ścianie oporowej, co nada przestrzeni artystyczny charakter.

„Doświadczeni projektanci z naszego zespołu zaprojektowali tę przestrzeń publiczną, uwzględniając specyfikę miejsca i potrzeby mieszkańców. (…) Mamy nadzieję, że przestrzeń ta stanie się atrakcyjnym miejscem i wzmocni poczucie wspólnoty mieszkańców Żyrmun” — mówi Laura Joffė, dyrektor spółki Vilniaus vystymo kompanija.

Na górnym tarasie powstanie plac w kształcie rombu. Starą nawierzchnię zastąpią kolorowe betonowe kostki. Przy ścieżkach staną ławki, a schody zastąpi łagodna pochylnia.

Plac zabaw dla najmłodszych wyposażony w bezpieczną nawierzchnię z gumy powstanie na górnym poziomie, natomiast dolny taras będzie przeznaczony dla starszych dzieci oraz rowerzystów.

W zachodniej części skweru powstanie duża strefa sportowa. Zniszczone boisko do koszykówki zastąpi nowe, półokrągłe z gumową nawierzchnią. Obok pojawią się urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Zieleń i nowe nasadzenia

W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzację zieleni — na terenie zidentyfikowano 248 drzew i 728 mkw. krzewów. Z powodu złego stanu technicznego usuniętych zostanie 30 drzew, które nie są objęte ochroną.

W miejsce wyciętych drzew posadzonych zostanie 53 nowych, m.in.: jarzębiny, głogi, klony, brzozy i lipy. Pojawi się też 1 588 krzewów na łącznej powierzchni 520 mkw, głównie przy ścieżkach i strefach wypoczynku. Przestrzeń stanie się dzięki temu bardziej zielona i przyjazna.

Wartość umowy na roboty budowlane to 1,68 mln euro. Trwa przygotowanie projektu roboczego. Prace ruszą pod koniec 2025 r. a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2026 r.