    W Żyrmunach pojawią się „znak nieskończoności” i zewnętrzna siłownia. Rusza rewitalizacja dzielnicy

    W Wilnie trwa modernizacja przestrzeni publicznych. Wkrótce ruszy przebudowa skweru liczącego 1,36 ha między ulicami Žirmūnų i Kareivių w Żyrmunach, jednej z wileńskich dzielnic.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    1. połączenie ze ścieżkami rejonu, 2. zewnętrzna siłownia, 3. stół tenisowy, 4. plac do koszykówki, 5. pandus (zjazd), 6. szkoleniowy tor rowerowy, 7. plac zabaw, 8. plac wspólnoty, 9. plac dla dzieci | Fot. wizualizacja projektu, opr. tłum. A.K.

    Nowy etap przebudowy Wilna

    Samorząd miasta Wilna podpisał umowę z firmą Skomintos statyba, która zrealizuje inwestycję przygotowaną przez spółkę Vilniaus vystymo kompanija (pol. Spółka Rozwoju Wilna). Projekt przewiduje wymianę starej infrastruktury oraz budowę stref sportowych, placów zabaw i przestrzeni rekreacyjnych.

    „Skwer w Żyrmunach stanie się kolejnym ważnym punktem na mapie odnawianych przestrzeni publicznych Wilna. Im więcej stworzymy miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu i uprawiania sportu, tym wygodniej, aktywniej i zdrowiej będą żyć mieszkańcy naszego miasta” — powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

    Obecnie teren ten wykorzystywany jest głównie do spacerów i wyprowadzania psów. Po zakończeniu prac ma stać się przestrzenią spotkań, rekreacji i aktywności fizycznej dla osób w różnym wieku.

    Żyrmuny — dzielnica nad Wilią

    Ścieżka w kształcie znaku nieskończoności

    Projekt charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do zagospodarowania przestrzeni. Skwer będzie podzielony na dwa poziomy: górny – przy budynkach mieszkalnych, oraz dolny – bliżej ulicy Kareivių. Oba tarasy połączy pochylnia przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodziców z wózkami. Na jej szczycie zaplanowano punkt widokowy.

    Najbardziej wyróżniającym się elementem skweru będzie ośmiokątna ścieżka rowerowa w kształcie znaku nieskończoności. W jej wnętrzu powstanie plac zabaw dla starszych dzieci, a fragment rampy zostanie ozdobiony rysunkami na ścianie oporowej, co nada przestrzeni artystyczny charakter.

    „Doświadczeni projektanci z naszego zespołu zaprojektowali tę przestrzeń publiczną, uwzględniając specyfikę miejsca i potrzeby mieszkańców. (…) Mamy nadzieję, że przestrzeń ta stanie się atrakcyjnym miejscem i wzmocni poczucie wspólnoty mieszkańców Żyrmun” — mówi Laura Joffė, dyrektor spółki Vilniaus vystymo kompanija.

    Na górnym tarasie powstanie plac w kształcie rombu. Starą nawierzchnię zastąpią kolorowe betonowe kostki. Przy ścieżkach staną ławki, a schody zastąpi łagodna pochylnia.

    Plac zabaw dla najmłodszych wyposażony w bezpieczną nawierzchnię z gumy powstanie na górnym poziomie, natomiast dolny taras będzie przeznaczony dla starszych dzieci oraz rowerzystów.

    W zachodniej części skweru powstanie duża strefa sportowa. Zniszczone boisko do koszykówki zastąpi nowe, półokrągłe z gumową nawierzchnią. Obok pojawią się urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

    Reorganizacja mostu łączącego Żyrmuny i Antokol

    Zieleń i nowe nasadzenia

    W ramach projektu przeprowadzono inwentaryzację zieleni — na terenie zidentyfikowano 248 drzew i 728 mkw. krzewów. Z powodu złego stanu technicznego usuniętych zostanie 30 drzew, które nie są objęte ochroną.

    W miejsce wyciętych drzew posadzonych zostanie 53 nowych, m.in.: jarzębiny, głogi, klony, brzozy i lipy. Pojawi się też 1 588 krzewów na łącznej powierzchni 520 mkw, głównie przy ścieżkach i strefach wypoczynku. Przestrzeń stanie się dzięki temu bardziej zielona i przyjazna.

    Wartość umowy na roboty budowlane to 1,68 mln euro. Trwa przygotowanie projektu roboczego. Prace ruszą pod koniec 2025 r. a zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2026 r.

    ŹródłaOpr. J.B. na podst. Inf. „Vilniaus vystymo kompanija”, Vilnius.lt

