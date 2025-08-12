Więcej
    FPPnW zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych

    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2026 lub na lata 2026-2028, jakie mogą uzyskać dofinansowywanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

    Autor: KW
    Afisz: „FPPnW zaprasza do składania wniosków inwestycyjnych”.
    Graf. organizatorzy

    Nabór wniosków przeznaczony jest dla organizacji planujących realizację zadań o charakterze remontowo-budowlanym (inwestycyjnym). Nabór wniosków potrwa do 8 września 2025 r.

    Termin realizacji zadania na rok 2026:

    Zadanie należy wykonać w terminie od dnia 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

    Termin realizacji zadań planowanych na lata 2026-2028:

    Zadanie należy wykonać w terminie 1 stycznia 2026 r. — 31 grudnia 2027 r., lub 1 stycznia 2026 — 31 grudnia 2028 r.

    Kwota dofinansowania:

    Minimalnie 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i maksymalnie do 700 000,00 zł (siedemset tysięcy złotych) — dla projektów zwykłych, a dla zadań o charakterze priorytetowym do 3 tys. 000,00 zł.

    Trwałość projektu:
    Wymagane jest, aby na etapie składania wniosku przedstawiono sposób dysponowania nieruchomością/infrastrukturą, w tym określono i udokumentowano formy własności i okresu dysponowania nieruchomością, określono sposób i okres zabezpieczenia trwałości przeznaczenia i wykorzystania infrastruktury/nieruchomości na cele działalności polonijnej.

    Wymogiem realizacji projektów zgłoszonych w konkursie jest zagwarantowanie na etapie składania wniosku trwałości wykorzystania obiektu infrastruktury na cele działalności polonijnej na co najmniej 7 lat po zakończeniu projektu.

    Termin składania wniosków:
    Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek należy przesłać do 8 września 2025 r. na adres:
    Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego
    ul. Jazdów 10A, 00-467 Warszawa

    oraz elektronicznie na adres: j.edelman@pol.org.pl; wnioski@pol.org.pl

    Wnioski wraz z załącznikami znajdują się na portalu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego: https://pol.org.pl/2025/08/08/startuje-nabor-wnioskow-inwestycyjnych-na-rok-2026-oraz-lata-2026-2028/

    Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie, zostanie umieszczona na stronie internetowej Fundacji, po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

