Tylko dla najciężej chorych

Nowe przepisy przewidują, że darmowy przewóz będzie przysługiwał wyłącznie osobom z chorobami nowotworowymi, które wymagają transportu do innego miasta i są w złym stanie funkcjonalnym, pacjentom przewożonym w pozycji leżącej oraz osobom podróżującym w celu przeszczepu narządów lub szpiku kostnego.

„W przypadku chorób onkologicznych — gdy pacjent jest w złym stanie funkcjonalnym i usługi nie są świadczone w samorządzie miejsca zamieszkania pacjenta, gdy ze względu na stan zdrowia osoba musi być transportowana w pozycji leżącej oraz gdy odbywa się transport w celu przeszczepu narządów, jeśli pojawi się potencjalny dawca, lub przeszczepu szpiku kostnego a także powrót do miejsca zamieszkania” — poinformowało SAM.

Zmiana dotychczasowych zasad

Resort znosi dotychczasowy warunek umożliwiający korzystanie z przewozu pacjentom, którzy z powodu choroby, wieku lub sytuacji społecznej i finansowej nie mogli skorzystać z transportu publicznego. Oznacza to, że osoby pozostawione bez opieki po hospitalizacji, nawet w godzinach nocnych, nie będą mogły skorzystać z darmowego przewozu do domu.

Według danych SAM od lipca 2024 r. na transport pacjentów wydano 3,7 mln euro. W 2025 r. zaplanowano 8,73 mln euro, jednak już w pierwszym półroczu wydano 6,3 mln euro, a dodatkowe 1,5 mln przeznaczono na zobowiązania z poprzedniego okresu. Na drugą połowę roku pozostaje 0,94 mln euro, co pokrywa około miesięczny koszt przewozów.

Korzystali ci, których sytuacja nie jest zła

Według ministerstwa obecnie z tych usług korzystają osoby, których stan zdrowia i sytuacja społeczna pozwalają na korzystanie z transportu publicznego.

Z danych Służby Szybkiej Pomocy Medycznej (GMPT) wynika, że od lipca 2023 r., kiedy wprowadzono ogólnokrajową zintegrowaną usługę przewozową, zrealizowano ponad 50 tys. przejazdów. Prawo do transportu przysługiwało osobom spełniającym kryteria zdrowotne, dochodowe i wiekowe, w tym pacjentom niepełnosprawnym, seniorom powyżej 75. roku życia oraz osobom o niskiej aktywności zawodowej.

Najczęściej transport dotyczył wizyt ambulatoryjnych i zabiegów chemioterapii, rzadziej — powrotu z oddziałów ratunkowych czy rehabilitacji dziennej.

Usługi te są świadczone od lipca 2024 r. i są pokrywane z budżetu, a nie z Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Usługę można zamówić pod numerem 1808.