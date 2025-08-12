Więcej
    Zapewnia komfort, ale może też zaszkodzić. O czym pamiętać korzystając z klimatyzacji?

    Na letnie upały jednym z najpopularniejszych rozwiązań, zarówno w domu, biurze, jak i w samochodzie, jest klimatyzacja. Specjaliści z Instytutu Higieny twierdzą, że klimatyzacja może poprawić jakość życia, ale jeśli nie jest odpowiednio używana lub obsługiwana, może zaszkodzić zdrowiu. Tymczasem Saulius Vaitkus, dyrektor firmy MB Airkon LT zajmujacej sie sprzedażą, montażem i serwisem klimatyzacji, zauważa, że popyt na urządzenia chłodzące spada.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Nieczyszczone, źle wykorzystywane lub stare klimatyzatory mogą powodować niską jakość powietrza, stać się siedliskiem bakterii i grzybów.
    Nieczyszczone, źle wykorzystywane lub stare klimatyzatory mogą powodować niską jakość powietrza, stać się siedliskiem bakterii i grzybów | Fot. Freepik.com

    — Z klimatyzacją jest tak samo jak z lodami czy zimnymi napojami latem. Jeżeli jest gorąco, popyt będzie ogromny, ale jeżeli lato chłodniejsze, to popytu nie ma. Popyt na klimatyzatory już trzy lata z rzędu spada, a w tym roku z powodu takiego lata sprzedaż jest tragiczna. Główną przyczyną jest oczywiście chłodne lato, ale też zauważyłem, że ludzie oszczędzają, po prostu nie mają pieniędzy — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Saulius Vaitkus.

    Zalety i wady klimatyzatorów

    Upał może być niebezpieczny, szczególnie dla dzieci, osób starszych i osób z chorobami przewlekłymi. Klimatyzatory pomagają utrzymać optymalną temperaturę i zmniejszają ryzyko problemów zdrowotnych.

    Chłodniejsze otoczenie w nocy poprawia jakość snu — jest to szczególnie ważne latem, kiedy spanie w upale staje się trudne. Używanie klimatyzatora z wydajnymi filtrami może zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach — zwłaszcza pyłków, kurzu i innych alergenów. Może to być szczególnie korzystne dla osób cierpiących na alergie lub choroby układu oddechowego.

    Klimatyzatory w samochodzie pomagają szybko schłodzić powietrze, zapobiegając przegrzaniu. Chłodne wnętrze samochodu poprawia również koncentrację i czujność kierowcy.

    — Klimatyzacja to przede wszystkim komfort. Jeżeli filtry klimatyzacji są na czas czyszczone i wymieniane, to będzie ona służyła wiele lat. Inwestycja w klimatyzację to inwestycja na długie lata. Już dwa lata z rzędu klimatyzatory nie drożeją, nie zdrożał także montaż u nas — zapewnia dyrektor firmy MB Airkon LT.

    Nagła zmiana temperatury — na przykład, gdy na zewnątrz jest 30 st. C, a my wejdziemy do pomieszczenia o temperaturze 20 st. C lub wsiądziemy do bardzo zimnego samochodu — może spowodować stres dla organizmu i wywołać objawy przeziębienia, infekcje dróg oddechowych, ból gardła, zapalenie zatok, kaszel, a nawet zapalenie mięśni, zwłaszcza jeśli strumień powietrza wieje bezpośrednio na osobę. Strumień powietrza wiejący bezpośrednio na ciało, plecy, szyję — to droga do sztywności mięśni, przeziębienia, a nawet zapalenia nerwu twarzowego.

    Ciągłe korzystanie z klimatyzacji może wysuszać powietrze, prowadząc do suchości oczu, ust i skóry. Nieczyszczone, źle wykorzystywane lub stare klimatyzatory mogą powodować niską jakość powietrza, stać się siedliskiem bakterii i grzybów oraz rozprzestrzeniać zarodniki pleśni, a także bakterie Legionella i inne szkodliwe substancje.

    Bezpieczne korzystanie

    Jak zaleca Instytut Higieny, ważne, aby prawidłowo ustawić optymalną temperaturę, uwzględniając indywidualne potrzeby i wielkość pomieszczenia. Należy unikać zbyt niskich temperatur. Zaleca się, aby temperatura wewnątrz nie była niższa od temperatury zewnętrznej o więcej niż 6-8 st. C. Optymalna temperatura latem to ok. 24-26 st. C.

    Przed włączeniem klimatyzacji w samochodzie należy otworzyć okna na kilka minut, aby wypuścić ciepło. Zmniejszy to obciążenie chłodnicze i stężenie CO2 w kabinie.

    Kratki wentylacyjne we wnętrzu samochodu powinny być skierowane tak, aby powietrze napływało w górę lub na boki. Zaleca się unikanie bezpośredniego nawiewu powietrza na osobę.

    Konieczna jest regularna konserwacja i czyszczenie urządzeń w celu usunięcia kurzu i bakterii. Filtry należy czyścić lub wymieniać co najmniej raz na 1-2 miesiące, a systematyczną konserwację przeprowadzać co najmniej raz w roku.

    Aby utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza (40-60 proc.) w pomieszczeniach, zaleca się stosowanie nawilżaczy powietrza lub sporadyczne wyłączanie klimatyzacji i otwieranie okien.

    Klimatyzacja w samochodzie — chłodzi, ale i grozi
    Źródłana podst. Instytutu Higieny, inf. wł.

