— Z klimatyzacją jest tak samo jak z lodami czy zimnymi napojami latem. Jeżeli jest gorąco, popyt będzie ogromny, ale jeżeli lato chłodniejsze, to popytu nie ma. Popyt na klimatyzatory już trzy lata z rzędu spada, a w tym roku z powodu takiego lata sprzedaż jest tragiczna. Główną przyczyną jest oczywiście chłodne lato, ale też zauważyłem, że ludzie oszczędzają, po prostu nie mają pieniędzy — mówi w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Saulius Vaitkus.

Zalety i wady klimatyzatorów

Upał może być niebezpieczny, szczególnie dla dzieci, osób starszych i osób z chorobami przewlekłymi. Klimatyzatory pomagają utrzymać optymalną temperaturę i zmniejszają ryzyko problemów zdrowotnych.

Chłodniejsze otoczenie w nocy poprawia jakość snu — jest to szczególnie ważne latem, kiedy spanie w upale staje się trudne. Używanie klimatyzatora z wydajnymi filtrami może zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach — zwłaszcza pyłków, kurzu i innych alergenów. Może to być szczególnie korzystne dla osób cierpiących na alergie lub choroby układu oddechowego.

Klimatyzatory w samochodzie pomagają szybko schłodzić powietrze, zapobiegając przegrzaniu. Chłodne wnętrze samochodu poprawia również koncentrację i czujność kierowcy.

— Klimatyzacja to przede wszystkim komfort. Jeżeli filtry klimatyzacji są na czas czyszczone i wymieniane, to będzie ona służyła wiele lat. Inwestycja w klimatyzację to inwestycja na długie lata. Już dwa lata z rzędu klimatyzatory nie drożeją, nie zdrożał także montaż u nas — zapewnia dyrektor firmy MB Airkon LT.

Nagła zmiana temperatury — na przykład, gdy na zewnątrz jest 30 st. C, a my wejdziemy do pomieszczenia o temperaturze 20 st. C lub wsiądziemy do bardzo zimnego samochodu — może spowodować stres dla organizmu i wywołać objawy przeziębienia, infekcje dróg oddechowych, ból gardła, zapalenie zatok, kaszel, a nawet zapalenie mięśni, zwłaszcza jeśli strumień powietrza wieje bezpośrednio na osobę. Strumień powietrza wiejący bezpośrednio na ciało, plecy, szyję — to droga do sztywności mięśni, przeziębienia, a nawet zapalenia nerwu twarzowego.

Ciągłe korzystanie z klimatyzacji może wysuszać powietrze, prowadząc do suchości oczu, ust i skóry. Nieczyszczone, źle wykorzystywane lub stare klimatyzatory mogą powodować niską jakość powietrza, stać się siedliskiem bakterii i grzybów oraz rozprzestrzeniać zarodniki pleśni, a także bakterie Legionella i inne szkodliwe substancje.

Bezpieczne korzystanie

Jak zaleca Instytut Higieny, ważne, aby prawidłowo ustawić optymalną temperaturę, uwzględniając indywidualne potrzeby i wielkość pomieszczenia. Należy unikać zbyt niskich temperatur. Zaleca się, aby temperatura wewnątrz nie była niższa od temperatury zewnętrznej o więcej niż 6-8 st. C. Optymalna temperatura latem to ok. 24-26 st. C.

Przed włączeniem klimatyzacji w samochodzie należy otworzyć okna na kilka minut, aby wypuścić ciepło. Zmniejszy to obciążenie chłodnicze i stężenie CO2 w kabinie.

Kratki wentylacyjne we wnętrzu samochodu powinny być skierowane tak, aby powietrze napływało w górę lub na boki. Zaleca się unikanie bezpośredniego nawiewu powietrza na osobę.

Konieczna jest regularna konserwacja i czyszczenie urządzeń w celu usunięcia kurzu i bakterii. Filtry należy czyścić lub wymieniać co najmniej raz na 1-2 miesiące, a systematyczną konserwację przeprowadzać co najmniej raz w roku.

Aby utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza (40-60 proc.) w pomieszczeniach, zaleca się stosowanie nawilżaczy powietrza lub sporadyczne wyłączanie klimatyzacji i otwieranie okien.