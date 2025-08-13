Odpowiedź na potrzeby mieszkańców

W odpowiedzi na rosnące potrzeby społeczności dzielnicy Perkūnkiemis, Samorząd Miasta Wilna zatwierdził projekt budowy progimnazjum przy ulicy Pavilnionių 25. Nowoczesna szkoła ma stać się nie tylko placówką edukacyjną, ale także ważnym ośrodkiem społecznym, integrującym mieszkańców okolicy. Całość inwestycji zrealizuje miejska spółka Vilniaus vystymo kompanija (pol. Spółka Rozwoju Wilna, VVK).

Budowa szkoły na działce o powierzchni 1,48 ha pozwoli na stworzenie warunków do nauki dla około 612 uczniów, których będzie uczyć blisko 65 nauczycieli. W budynku znajdą się 22 klasy, a obiekt zostanie przystosowany do różnorodnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych i społecznych dzieci i młodzieży.

„Miasto bardzo potrzebuje nowych szkół, zwłaszcza tak nowoczesnych i inspirujących jak ta. To wyjątkowy projekt architektoniczny i edukacyjny, na który długo czekały rodziny mieszkające w dzielnicy Perkūnkiemis. Po wybudowaniu progimnazjum ponad 600 uczniów będzie miało możliwość nauki w pobliżu domu” — powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas.

Efekt wspólnego planowania

Nowa placówka jest częścią szerszej strategii rozwoju infrastruktury publicznej dzielnicy. Projekt progimnazjum został opracowany w wyniku konsultacji społecznych i długofalowego planowania, obejmującego także przedszkola, tereny zielone, obiekty sportowe i rekreacyjne.

„Wraz ze społecznością dzielnicy w 2020 r. stworzyliśmy plan rozwoju przedszkoli i szkół, terenów zielonych i sportowych. Ten plan krok po kroku staje się rzeczywistością. Otworzyliśmy plac »Perkūnas«, wykupiliśmy działki pod placówki edukacyjne i zaplanowaliśmy na nich przedszkole oraz szkołę. Po długim etapie projektowania z radością informujemy, że przyszłe progimnazjum w dzielnicy Perkūnkiemis jest gotowe do budowy. W wybudowanym tu basenie będzie mogła pływać cała społeczność” — powiedział wicemer Wilna Vytautas Mitalas.

Architektura sprzyjająca nauce i integracji

Projekt architektoniczny nowego progimnazjum kładzie duży nacisk na integrację przestrzeni wewnętrznych z zewnętrznymi. Na przykład z drugiego piętra uczniowie będą mogli bezpośrednio wyjść na dziedziniec, co umożliwi łatwy dostęp do aktywności na świeżym powietrzu. Na dachu biblioteki znajdzie się strefa zabaw, a trzecie piętro wzbogaci otwarty ogród. Czwarty poziom budynku uzupełni przestronny taras, który posłuży jako przedłużenie zajęć z przyrody i nauk przyrodniczych. Dodatkowo na dachu szkoły zostanie zainstalowana elektrownia słoneczna, która nie tylko zapewni część energii, ale także stanie się narzędziem edukacyjnym w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„Realizując ten projekt, chcemy stworzyć miejsce, które będzie nie tylko budynkiem edukacyjnym. Szkoła ta stanie się kolejnym bezpiecznym i inspirującym miejscem dla rozwoju dzieci. Wierzymy, że będzie ona centrum przyciągającym społeczność i przykładem nowoczesnej edukacji w Wilnie” — powiedziała Laura Joffė, dyrektorka spółki VVK, odpowiedzialnej za realizację inwestycji.

Wnętrze szkoły zostało zaprojektowane z myślą o jasności, przejrzystości i dostępności. Centrum budynku stanowić będzie hol, który zapewni naturalne światło i stworzy poczucie otwartej przestrzeni. Z tej centralnej przestrzeni będzie widoczna większość pomieszczeń dydaktycznych, co ma ułatwić orientację i wzmocnić więzi społeczne między uczniami.

Kreatywność, technologia, kultura i sztuka

Progimnazjum zostanie wyposażone w nowoczesne zaplecze dydaktyczne, które ma wspierać rozwój kreatywności, umiejętności technicznych oraz zainteresowań artystycznych. W planach znalazły się specjalistyczne pracownie: krawieckie, biologiczno-chemiczne, stolarskie, metalowe, a także kuchnia edukacyjna. W budynku znajdzie się także sala teatralna i kinowa, co umożliwi prowadzenie zajęć z zakresu kultury i sztuki. Szkoła będzie również dysponować nowoczesnymi laboratoriami FAB, przeznaczonymi do nauki projektowania i produkcji cyfrowej.

Projekt zakłada elastyczne przestrzenie edukacyjne, w których uczniowie będą mogli nie tylko zdobywać wiedzę, ale także odpoczywać, prowadzić rozmowy i realizować własne pomysły. Każde piętro budynku oferować będzie różne strefy funkcjonalne, dopasowane do wieku i potrzeb dzieci, co czyni projekt wyjątkowym w skali miasta.

Szkoła jako „miasto w mieście”

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia MB „De architectura” we współpracy z UAB „Baltic Engineers”. Architekci postawili sobie za cel stworzenie przestrzeni bliskiej dzieciom — zróżnicowanej, inspirującej i funkcjonalnej, dalekiej od stereotypowego obrazu szkoły jako sztywnej instytucji.

„Naszym celem było stworzenie miejsca, które byłoby bliskie dzieciom, żywe i inspirujące. Dlatego w budynku nie ma jednej dużej wspólnej przestrzeni — zamiast tego na każdym piętrze zaplanowano różne strefy, które zachęcają do odkrywania, odpoczynku i komunikacji. Każda z nich oferuje wyjątkowe doświadczenia — szkoła staje się swego rodzaju miastem w mieście, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce” — podkreśliła architektka Jautra Bernotaitė z „Office De Architectura” (znak towarowy pracowni MB „De architectura”).

Szkoła ma też mieć „ekologiczny charakter”, co ma podkreślić drewniana fasada budynku.

Sport i rekreacja dla uczniów i mieszkańców

Integralną częścią kompleksu szkolnego będą nowoczesne obiekty sportowe. Znajdzie się w nim duża sala gimnastyczna o powierzchni około 1 050 m², mniejsza sala do zajęć dodatkowych oraz zewnętrzne boisko sportowe o powierzchni 2 tys. m². Dodatkowym atutem będzie basen z oddzielnym wejściem, który po godzinach zajęć szkolnych będzie udostępniony lokalnej społeczności. Dzięki temu szkoła będzie pełnić również funkcję centrum rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców dzielnicy.

Zgodnie z zapowiedziami, przetarg na wykonawcę inwestycji zostanie ogłoszony jeszcze w 2025 r. Prace budowlane mają rozpocząć się niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Otwarcie szkoły planowane jest na rok 2027.