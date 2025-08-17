„Międzynarodowe nagrody turystyczne, widoczność w światowym kontekście, uznanie za usługi najwyższej jakości – to już nie są aspiracje Litwy, ale fakty, które w ostatnich latach stały się całkowicie oczywiste” – czytamy w specjalnym oświadczeniu Narodowej Agencji Rozwoju Turystyki „Keliauk Lietuvoje”.

Jakość i autentyczność

W oświadczeniu zwraca się uwagę, że eksperci prestiżowego międzynarodowego przewodnika „Michelin” drugi rok z rzędu przyznają litewskim restauracjom wymarzone gwiazdki. Z kolei jeden z największych wydawców przewodników turystycznych na świecie, „Lonely Planet”, ogłosił w zeszłym roku Litwę drugim najlepszym kierunkiem podróży na świecie i najlepszym w Europie na rok 2025.

Litwa staje się też atrakcją na mapie turystyki uzdrowiskowej. Podczas ceremonii wręczenia nagród w Berlinie otrzymała prestiżowe wyróżnienie ITB Health Tourism Award 2025. „Nasz kraj został uznany za jeden z najlepszych kierunków turystyki zdrowotnej na świecie. Wyróżnienie to doceniło wysoką jakość infrastruktury i usług turystyki zdrowotnej na Litwie oraz jej rozpoznawalność międzynarodową” – czytamy w oświadczeniu.

Zdaniem „Keliauk Lietuvoje” świat nie postrzega naszego kraju wyłącznie jako celu tanich i krótkich wizyt, ale atrakcyjne miejsce dla wymagających podróżników, ceniących jakość i autentyczność.

30 sierpnia na festiwalu dyskusji „Butent” „Kelaiuk Lietuvoje” szykuje dyskusję pt. „Od taniego weekendowego kierunku do turystyki premium: czy Litwa jest gotowa na zmiany?”. Jednym z gości będzie wiceprezydent „Lonely Planet” Tom Hall.

– Chcemy wspólnie z przedstawicielami sektora turystycznego porozmawiać o tym, czy być może nadszedł czas Litwie zrzucić maskę weekendowego kierunku turystycznego i spróbować odpowiedzieć, czy Litwa jest gotowa na przyjęcie bardziej bogatego turystę. Turystę, który będzie mógł tutaj zostać na dłużej. Dłuższy pobyt oznacza również większe wydatki. Tendencje w Europie i na świecie pokazują, że ludzie zaczęli bardziej preferować powolne podróżowanie. Ludzie chcą zwiedzać mniej znane kraje. Chcą mniejszych tłumów i kolejek przy fontannie w Rzymie lub kościele w Barcelonie. Właśnie w tej dziedzinie dostrzegamy potencjał dla Litwy – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Olga Gonczarowa, szefowa „Keliauk Lietuvoje”.

W cieniu wojny

Mniejsze zainteresowanie naszym krajem, jak sądzi Gonczarowa, wynika z położenia geopolitycznego Litwy. – Wszystkie nagrody, które otrzymała Litwa w ostatnim czasie, mogą zmieniać percepcję Litwy na świecie. Trzeba przyznać, że rozpoznawalność Litwy na świecie i nawet w Europie jest niskie. Niestety, władze naszego kraju nigdy konsekwentnie nie inwestowały w rozpoznawalność Litwy. Świat dowiaduje się o Litwie najczęściej z przekazów prasowych – przyznaje Olga Gonczarowa.

– Co więcej, po pandemii covid-19 rozpoczęła się wojna w Ukrainie. Dla wielu mieszkańców Niemiec, Francji lub Włoch staliśmy się krajem leżącym w strefie wojny. To nie dodaje plusów naszemu krajowi. Ludzie niekoniecznie chcą podróżować do takich krajów. Możesz dać ogromne pieniądze na promocję kraju, ale przekaz medialny, że Litwa kupiła kolejną technikę wojskową i broń lub ponownie na terytorium Litwy przyleciał dron wojskowy, dla ludzi w Europie będzie bardziej wiarygodny. Dlatego Litwa znajduje się, można powiedzieć, w sytuacji zawieszenia, jeśli chodzi o atrakcyjność turystyczną – nie ma wątpliwości dyrektorka agencji.

W związku z tym przełomem może się okazać stawianie nie na ilość, ale na jakość w promocji podróżowania po Litwie. – Spójrzmy nie na liczbę odwiedzających turystów, ale na liczbę zarezerwowanych na Litwie noclegów. Musimy pracować nad wydłużeniem czasu spędzonego przez turystę. Wydłużyć pobyt można tylko poprzez odpowiednią ofertę. Zadbajmy o to, aby zechciał opuścić Wilno, a następnie odwiedził Kowno, Kłajpedę lub Kretyngę. Musimy w ten proces wciągnąć regiony. Do realizacji tego zadania powinniśmy edukować biznes. Biznes powinien stworzyć takie warunki, aby turysta powrócił tutaj ponownie – wyjaśnia Olga Gonczarowa.

– W ubiegłym roku platforma eSky opublikowała badania, z których wynikało, że dla 38 proc. podróżujących inspiracją do wybrania kierunku zwiedzenia był media społecznościowe. Czyli czerpali informację o kraju z Instragrama lub Facebooka. Kolejne 40 proc. badanych korzysta z tzw. poczty pantoflowej, czyli kiedyś ktoś im polecił jakiś kraj. To oznacza, że silne są różne grupy społeczne i różne kanały informacyjne – biznesmen powinien więc zadbać o komunikację na wszystkich możliwych płaszczyznach – zaleca ekspertka.

– Ważne jest zadbanie o odpowiednie warunki wizyty. Mamy do czynienia z pewnych łańcuchem, który łączy różne dziedziny oraz podmioty. Państwo musi zadbać o promocję kraju. Ale ekosystem turystyczny tworzy sektor prywatny. Istotną role odgrywa ta osoba, która pierwsza osobiście spotyka turystę i oferuje mu odpowiednie usługi – podkreśla Gonczarowa.

Odpowiedni klimat

Nagrody i odznaczenia dla Litwy w sektorze turystycznym są wynikiem działań na kilku szczeblach. – Każdego roku uczestniczymy w różnych międzynarodowych targach turystycznych. Współpracujemy z mediami. Zapraszamy dziennikarzy z różnych krajów, aby odwiedzili Litwę. Dużą rolę odegrał też biznes. Bo gdy organizujemy wycieczki zapoznawcze dla dziennikarzy lub zagranicznych agencji turystycznych, to w nich biorą udział przedstawiciele branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz rozrywkowej – wymienia szefowa „Keliauk Lietuvoje”.

Czy Litwa w sektorze turystycznym może konkurować z Czechami, Niemcami lub Polską? – Sądzę, że Litwa w tym sektorze jest bardzo konkurencyjna. Każdy kraj ma własną historię, kulturę, architekturę oraz doświadczenie. Na przykład osoby odwiedzające Wilno i Troki zachęcamy do wykonania lotu balonem. To jest unikalne doświadczenie, jeśli chodzi o europejskie miasta. Poza tym wileńska Starówka została wpisana na Listę materialnego dziedzictwa UNESCO. Przewodnik „Lonely Planet” zawsze podaje listę obiektów do zwiedzenia. Moim zdaniem na Litwie mamy bardzo silny miks obiektów kulturowych i przyrodniczych – opowiada Olga Gonczarowa.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

– Litwa jest atrakcyjna dla odwiedzających pod względem klimatu. Z badania Komisji Europejskiej, opublikowanego przed kilkoma miesiącami, wynika, że nawet 28 proc. ankietowanych wybiera kierunek zwiedzania, biorąc pod uwagę względy klimatyczne. Oni chcą jechać do kraju z łagodnym klimatem. Jest to istotne zwłaszcza dla turystów pochodzących z Europy Południowej. Podróżnicy nie chcą natrafić na szalejące żywioły przyrody, jak potop, upał lub pożary. Pod tym względem Litwa jest optymalnym wariantem – uśmiecha się szefowa „Keliauk Lietuvoje”.

– Naszym plusem jest też względnie nieduża liczba ludzi. U nas nie ma takich tłumów turystów, jak w Rzymie lub Pradze. Co przecież może być irytujące. Jeśli złożymy te wszystkie czynniki w całość, to Litwa jawi się atrakcyjnym krajem. Teraz tylko trzeba tę informację zanieść światu – zaznacza Olga Gonczarowa.

Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” Nr 32 (90) 09-15/08/2025