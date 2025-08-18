Święto Wojska Polskiego na cmentarzu na Rossie [GALERIA]

Dzień Wojska Polskiego obchodzono również, aby uczcić 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej również Cudem nad Wisłą. W tym historycznym starciu Wojsko Polskie bohatersko odparło atak sił bolszewickich, chroniąc tym samym niepodległości Polski, która odrodziła się po 123 latach zaborów. Była to jedna z największych i najważniejszych bitew w dziejach polskiego oręża.
Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.