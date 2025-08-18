Więcej
    Święto Wojska Polskiego na cmentarzu na Rossie [GALERIA]

    15 sierpnia Ambasada RP w Wilnie zaprosiła do udziału w uroczystościach z okazji Święta Wojska Polskiego, które odbyły się przy Mauzoleum Matki i Serca Syna na cmentarzu na Rossie. W uroczystościach wziął udział Grzegorz M. Poznański, chargé d'affaires, płk Sławomir Świątek, attaché Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy oraz inni przedstawiciele Ambasady RP w Wilnie.

    Święto Wojska Polskiego na cmentarzu na Rossie.
    Fot. Marian Paluszkiewicz

    Dzień Wojska Polskiego obchodzono również, aby uczcić 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej, zwanej również Cudem nad Wisłą. W tym historycznym starciu Wojsko Polskie bohatersko odparło atak sił bolszewickich, chroniąc tym samym niepodległości Polski, która odrodziła się po 123 latach zaborów. Była to jedna z największych i najważniejszych bitew w dziejach polskiego oręża.

    Więcej w najbliższym wydaniu codziennym dziennika „Kurier Wileński”.

    Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter Marian Paluszkiewicz.

    RedKomy

