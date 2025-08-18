Święto Wojska Polskiego na cmentarzu na Rossie [GALERIA]

Rajmund Klonowski: Czy Pana zawody – publicysty, nauczyciela historii – nie przeczą same sobie? Jan Wróbel: Mam właściwie trzy zawody: dziennikarza, nauczyciela i historyka. Dwa pierwsze, dziennikarz i nauczyciel, są do siebie bardzo podobne – polegają na tym, by coś trudnego zrozumieć i w prosty sposób przekazać innym. Natomiast historyk to...