Klasyfikacja opiera się na ilości energii zużywanej przez budynek na codzienne potrzeby, takie jak ogrzewanie, wentylacja, oświetlenie, chłodzenie lub przygotowanie ciepłej wody. Na Litwie stosowany jest system dziewięciu klas — od G do A++, gdzie A++ oznacza budynek o niemal zerowym zużyciu energii. Jak twierdzi Julius Vaitkevičius, kierownik działu certyfikacji energetycznej budynków w Agencji Rozwoju Sektora Budowlanego, każda wyższa klasa wiąże się z wyższymi wymaganiami.

„Na przykład w budynku klasy C udział energii odnawialnej w ogrzewaniu musi wynosić co najmniej 25 proc., w budynku klasy energetycznej A+ — już 40 proc., a w budynku klasy A++ — większość zużywanego ciepła” — mówi J. Vaitkevičius.

Początkowe oszczędności mogą przerodzić się w straty

Według Vaidasa Pribušauska, programisty z działu kompetencji ds. neutralności klimatycznej Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), klasa energetyczna ma znaczenie nie tylko dla stanu technicznego budynku, ale także dla komfortu mieszkańców i ich portfela.

„Duże straty ciepła wynikają ze słabej izolacji, co powoduje wzrost zużycia energii na ogrzewanie. Stare domy często wymagają kosztownych remontów, a wilgoć, pleśń i przeciągi pogarszają mikroklimat i szkodzą zdrowiu. W końcu takie mieszkania szybciej tracą na wartości, więc początkowe oszczędności z czasem zamieniają się w straty finansowe” — podkreśla V. Pribušauskas.

Chociaż na pierwszy rzut oka mieszkania o niższej klasie energetycznej mogą wydawać się bardziej atrakcyjne ze względu na niższą cenę zakupu, w dłuższej perspektywie takie rozwiązania są mniej opłacalne — ze względu na koszty ogrzewania, częste remonty i niski komfort życia.

Odpowiedzialna decyzja dla środowiska

Kompleksowa renowacja bloku wielomieszkaniowego pozwala nie tylko poprawić efektywność energetyczną, ale także znacznie przyczynić się do poprawy dobrobytu mieszkańców. Prezes Litewskiego Stowarzyszenia Rozwoju Nieruchomości Mindaugas Statulevičius podkreśla, że po renowacji budynku korzyści można odczuć nie tylko w dokumentach, ale także w codziennym życiu.

„W odnowionych blokach wielomieszkaniowych modernizowane są węzły cieplne, systemy ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, dzięki czemu ciepło jest wykorzystywane efektywniej. Poprawia to nie tylko mikroklimat, ale także jakość powietrza w pomieszczeniach, a tym samym samopoczucie mieszkańców. Wszystkie te rozwiązania przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii i kosztów”, — mówi rozmówca.

Według M. Statulevičiusa poprawa efektywności energetycznej budynków to nie tylko kwestia finansowa mieszkańców, ale także odpowiedzialna decyzja wobec środowiska. Zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych, a tym samym bezpośredni wkład w ograniczenie zmian klimatu i ochronę zasobów naturalnych.

Ogłoszony przez Agencję Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) nabór wniosków o dofinansowanie z funduszu państwowego na renowację bloków wielomieszkaniowych w celu uzyskania klasy efektywności energetycznej B lub wyższej trwa do 1 października. Więcej informacji: https://modernizuok.apva.lt/.

Projekt „Promowanie renowacji budynków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Benita Gaižiūnaitė

Zam. 2873