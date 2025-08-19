Facebook: https://www.facebook.com/events/628723393606424/?active_tab=discussion

Opis wydarzenia

W 80. rocznicę zakończenia II wojny światowej pragniemy zainicjować interdyscyplinarną dyskusję nad przeszłością oraz procesami kształtowania wspólnej odporności poznawczej i politycznej Polski i Litwy w obliczu współczesnych zagrożeń geopolitycznych i informacyjnych.

Konferencja „Wilno w cieniu imperium – straty, dialog, pamięć” będzie okazją do analizy strat ludnościowych, materialnych i kulturowych, jakich w latach 1939–1945 doświadczyli Polacy, Litwini, Żydzi oraz inne społeczności zamieszkujące tereny Wileńszczyzny. Wydarzenie posłuży również jako przestrzeń do krytycznego namysłu nad tym, jak pamięć dotycząca tego okresu funkcjonuje współcześnie – w polityce historycznej, edukacji oraz symbolicznej reprezentacji przeszłości.

Inspiracją dla wydarzenia jest myśl Jerzego Giedroycia, który już w połowie XX wieku wskazywał, że trwałe bezpieczeństwo Polski wymaga uznania suwerenności jej wschodnich sąsiadów oraz budowania relacji opartych na partnerstwie i wzajemnym szacunku. Dziś, gdy Rosja prowadzi pełnoskalową wojnę przeciwko Ukrainie, a dezinformacja i propaganda stały się głównymi narzędziami wojny hybrydowej, wspólne zrozumienie przeszłości nabiera charakteru działania strategicznego.

Konferencja jest zatem nie tylko wydarzeniem naukowym, ale również aktem sojuszniczego zaangażowania – wyrazem woli wspólnego przeciwstawiania się manipulacjom historycznym, które od dekad dzielą nasze społeczeństwa i podważają fundamenty demokratycznego porządku.

W wydarzeniu wezmą udział historycy, politolodzy, prawnicy, antropolodzy oraz specjaliści zajmujący się polityką pamięci z Polski i Litwy. W obliczu odradzających się postaw totalitarnych, wzrostu neoimperialnych ambicji Rosji oraz instrumentalizowania historii, uporządkowanie wiedzy i wzmocnienie wspólnych narracji historycznych Polski i Litwy staje się nie tylko wyzwaniem akademickim, lecz również elementem strategii bezpieczeństwa narodowego i regionalnego.

Silne strony wydarzenia:

• Tytuł łączy trzy kluczowe dla odporności regionu aspekty – fakty (straty), proces (dialog), i refleksję (pamięć).

• Odniesienie do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej jest aktualne i buduje silne uzasadnienie dla wydarzenia. 80-tųjų.

• Wielowątkowość projektu, który obejmuje straty demograficzne, materialne i kulturowe, z uwzględnieniem wszystkich głównych narodowości regionu.

• Reakcja na nasilającą się rosyjską dezinformację i instrumentalizację historii w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

• Konferencja jako element wspólnej refleksji nad pamięcią i historią ma szanse wpłynąć na wzmocnienie współpracy bilateralnej.

• Silna reprezentacja ekspertów z uwzględnieniem naukowców z Polski i Litwy wzmacnia wiarygodność i nadaje projektowi międzynarodowy charakter.

• Znaczący potencjał medialny dzięki tematyce strat wojennych i dezinformacji – aktualność w kontekście rosyjskiej agresji i wojny informacyjnej.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

• Wilno jako miejsce konferencji podkreśla wagę wydarzenia i ułatwia upowszechnienie informacji w litewskiej sferze informacyjnej.