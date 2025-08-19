„Żółte kartki”, czyli mandaty

W przyszłości „żółte kartki” zostaną całkowicie zastąpione cyfrowymi komunikatami o niezapłaconej opłacie lokalnej, a o likwidacji papierowych komunikatów informacje będą przekazywane oddzielnie.

„Rosnący ruch samochodowy i rozszerzające się strefy opłat dyktują konieczność modernizacji nadzoru parkowania. System cyfrowy pozwoli na monitorowanie sytuacji w mieście w czasie rzeczywistym, szybsze wykrywanie naruszeń i efektywniejsze rozdzielanie zasobów kontrolnych. Zamiast komunikatów pod wycieraczką auta kierowcy będą informowani o niezapłaconych opłatach pocztą elektroniczną — jest to nie tylko wygodniejszy sposób, ale także bardziej zrównoważony wybór” — mówi Vaiva Bingelė, kierowniczka ds. doświadczeń klientów JUDU.

Zmiana ta przyczynia się również do realizacji celów miasta w zakresie zrównoważonego rozwoju — rezygnuje się z materiałów papierowych (z których produkowane są „żółte kartki”), zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska i nadmierna konsumpcja. Ponadto, jak twierdzi samorząd, coraz więcej kierowców wybiera nowoczesne, cyfrowe kanały informacyjne.

Co się zmienia dla wileńskich kierowców?

Kierowcy będą informowani o ewentualnym nieuiszczeniu opłaty lokalnej pocztą elektroniczną — jeśli są zarejestrowani w serwisie JUDU lub jeśli ich adres e-mail znajduje się w rejestrach państwowych. Komunikaty będą również widoczne na koncie JUDU, dlatego zachęca się kierowców do zarejestrowania w serwisie JUDU i dokładnego podania numeru rejestracyjnego pojazdu.

Ważne jest, aby pamiętać, że termin spłaty kwoty (wskazanej przez dotychczasową „żółtą kartkę”) nie ulega zmianie — można ją uiścić w ciągu 168 godzin (7 dni) liczonych od końca dnia, w którym został wystawiony komunikat. W przypadku nieuiszczenia opłaty dane są przekazywane do dalszego rozpatrzenia przez Grupę ds. Porządku Publicznego Administracji Samorządu Miasta Wilna.

„Cyfrowa informacja o możliwym nieuiszczeniu opłaty lokalnej jest korzystna dla wszystkich — zarówno dla kierowców, jak i dla naszego zespołu kontrolnego. Kierowcy otrzymają informację szybciej i w wygodniejszy sposób. Kontrolerzy będą mogli pracować efektywniej — zmniejszy się obciążenie administracyjne, zostanie więcej czasu na rzeczywistą kontrolę” — mówi ekspertka JUDU.

To nie pierwsza zmiana dla kierowców

Rozwiązanie to jest częścią szerszej cyfryzacji kontroli parkowania samochodów. Po wdrożeniu integracji z systemami stron trzecich (Centrum Rejestrów, Urząd Skarbowy, Rejestracja Pojazdów itp.) cała kontrola parkowania zostanie zautomatyzowana — bez konieczności stosowania fizycznych komunikatów lub pracy kontrolerów kontaktowych.

To nie pierwsza zmiana dotycząca parkingów. Zniknęła znana wcześniej wilnianom strona parking.lt. Teraz odwiedzający są przekierowywani na stronę JUDU. Od 15 maja pozwolenia na parkowanie w Wilnie oraz opłaty po otrzymaniu „żółtej kartki” można załatwić wyłącznie przez stronę JUDU i dostępny tam system samoobsługi.