W Wilnie zdrożało parkowanie i bilety komunikacji miejskiej

Cena jednodniowego biletu wynosi 7,5 euro (przed podwyżką 5 euro), 3-dniowego 13 euro (przed podwyżką 8 euro), biletu miesięcznego 38 euro (przed podwyżką 29 euro), 3-miesięcznego 110 euro (przed podwyżką 81 euro), rocznego 342 euro (przed podwyżką 310 euro). Jednodniowy bilet Statyk ir važiuok kosztuje obecnie 1 euro (kosztował 0,50 euro).

— Posiadacze tego biletu mogą zostawić swój samochód na parkingach Statyk ir važiuok (Park & ​​Ride) i kontynuować podróż po mieście komunikacją miejską. Takie parkingi działają w mieście od 2017 r. i znajdują się przeważnie przy głównych drogach do miasta. Korzystają z nich także kierowcy przyjeżdżający do Wilna. Zostawiają tu auto, a do centrum jadą trolejbusem lub autobusem — wyjaśnia Jonas Damidavičius z przedsiębiorstwa samorządowego JUDU.

Nowe rodzaje biletów

Do obiegu wprowadzono nowe rodzaje biletów komunikacji miejskiej, które mają ułatwić poruszanie się po mieście zarówno mieszkańcom jak i turystom. Są to bilety rodzinne, grupowe oraz bilety łączone, zintegrowane z biletami na poszczególne wydarzenia kulturalne lub na lotnisko. 30-minutowy bilet rodzinny, obejmujący maksymalnie dwie osoby dorosłe i troje dzieci, kosztuje 2,10 euro. 30-minutowy bilet grupowy obejmujący od 10 do 25 osób kosztuje od 8,50 do 20,50 euro.

Zniżki i rekompensaty

Jak i dotychczas obowiązują zniżki i rekompensaty za przejazd dla dzieci w wieku poniżej 7 lat, dla seniorów, uchodźców wojennych, osób z niepełnosprawnościami, uczniów i studentów. Dla uczniów klas początkowych oraz seniorów w wieku powyżej 80 lat roczny bilet kosztuje 10 euro.

— Bilety kupione przed 1 lipca br. można będzie zaktywizować do 30 września br. Osoby, które nie zdążą zaktywizować nabytych biletów we właściwym terminie, będą mogły odzyskać wydane pieniądze. W takiej sytuacji będą musieli wypełnić specjalny formularz lub zwrócić się do działu obsługi klientów w samorządowej spółce JUDU do 31 grudnia br. — informuje rozmówca.

Ceny za parkowanie wzrosły we wszystkich strefach

W strefie najdroższej — niebieskiej — cena za pierwszą godzinę parkowania wzrosła z 2,5 euro do 3,5 euro, każda kolejna godzina kosztuje 4 euro. Opłata za parkowanie w tej strefie jest pobierana całodobowo. Dla samochodów elektrycznych pierwsza godzina postoju w niebieskiej strefie jest darmowa, druga godzina kosztuje 3,5 euro, trzecia godzina i kolejne — 4 euro.

Ceny wzrosły także w innych strefach: w czerwonej z 1,5 euro do 2,5 euro za godz.; w żółtej z 0,6 do 1 euro za godzinę; w zielonej z 0,3 do 0,5 euro za godzinę.

Zmieniły się także obszary niektórych stref płatnego parkowania.

Białe strefy parkowania

W mieście pojawiły się białe strefy, w których społeczność lokalna będzie mogła pobierać opłaty w wysokości 0,2 euro za godzinę za parkowanie w podwórkach domów wielomieszkaniowych. Od lokalnych mieszkańców opłata za pierwszy samochód nie jest pobierana. Natomiast za parkowanie drugiego pojazdu mieszkańcy zapłacą 6 euro miesięcznie lub 72 euro rocznie.

Szacuje się, że po wdrożeniu nowych cenników do budżetu miasta wpłynie dodatkowo 15 mln euro.

