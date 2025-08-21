Więcej
    Karta Mieszkańca Rejonu Wileńskiego „Artì” – bądź bliżej, korzystaj więcej!

    Samorząd Rejonu Wileńskiego zachęca wszystkich mieszkańców rejonu do korzystania z Karty Mieszkańca Rejonu Wileńskiego. To bezpłatna aplikacja, która zapewnia łatwy dostęp do informacji, usług samorządowych, a także zniżek u partnerów programu.

    Samorząd Rejonu Wileńskiego.
    Nazwa karty, „Artì czyli „blisko” odzwierciedla jej misję – bliski kontakt i więź między samorządem a mieszkańcami, zapewniając łatwy dostęp do kluczowych informacji oraz ofert bezpośrednio na smartfonie każdego mieszkańca. Koordynaty geograficzne w nazwie aplikacji „Artì 54°54′23.7″N 25°19′8.7″E” wskazują na geograficzny środek Europy, co akcentuje wyjątkowe położenie rejonu.

    Jak zdobyć kartę? Można to zrobić w dwóch prostych krokach:

    • Cyfrowo: pobrać aplikację „Vilniaus rajonas” z Google Play Store lub Apple App Store i zarejestrować się przez Elektroniczną Bramę Rządu.
    • Fizycznie: odwiedzić Samorząd Rejonu Wileńskiego lub swoją gminę, aby wypełnić wniosek.

    Zostań partnerem programu! Lokalni przedsiębiorcy, rolnicy i usługodawcy mogą dołączyć do programu i zaoferować zniżki posiadaczom karty. Udział jest bezpłatny, a to doskonała okazja, aby zwiększyć rozpoznawalność swojej marki i przyciągnąć nowych klientów.

    Więcej szczegółów o programie Karty Mieszkańca dostępne na stronie www.vrsa.lt.

    Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza przedsiębiorców do współpracy w programie Karty Mieszkańca

