    Budują wyczekiwaną halę sportową, termin ambitny. „Lepiej późno niż wcale”

    W wileńskich Żyrmunach budowana jest nowa hala lekkoatletyczna. Zaangażowane w promocję są litewskie gwiazdy sportu, Virgilijus i Mykolas Aleknowie. Termin zakończenia prac jest ambitny. Łącznie obiekt ma pomieścić 400 sportowców i jeszcze więcej widzów.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Projekt twarzami promują m.in. olimpijczycy Virgilijus Alekna (po prawej) oraz syn Mykolas (po lewej).
    Projekt twarzami promują m.in. olimpijczycy Virgilijus Alekna (po prawej) oraz syn Mykolas (po lewej) | Fot. Saulius Žiūra

    Wilno odbiegało standardem od regionu

    Dotychczas w Wilnie funkcjonował tylko jeden obiekt umożliwiający całoroczne treningi — hala przy ul. Žemaitės. Dla porównania, w Tallinie działają cztery hale lekkoatletyczne.

    „Na halę czekaliśmy naprawdę długo. Trochę szkoda, że ani ja, ani Virgis (Alekna – przyp. red.) nie będziemy już mogli poważnie trenować w tym obiekcie, ale cieszę się, że nowe pokolenie lekkoatletów będzie miało wysokiej jakości miejsce do treningów, gdzie będzie mogło osiągać najlepsze wyniki” — powiedział Romas Ubartas, pierwszy medalista olimpijski niepodległej Litwy w lekkoatletyce.

    Ubartas był jednym z pierwszych, którzy wskazywali na konieczność stworzenia przestrzeni do profesjonalnego przygotowania w warunkach halowych.

    Trener Mantas Jusis: „Lepiej późno niż wcale”

    Podobnego zdania jest Mantas Jusis — trener roku 2022, opiekun Mykolasa i Martynasa Aleknów.

    „Sam przyjechałem do Wilna w 2007 r., aby trenować u legendarnego Romasa Ubartasa. Już wtedy społeczność sportowa miała nadzieję, że w 2008 r., po zdobyciu przez Virgilijusa złotego medalu, w stolicy zostanie zbudowana nowa hala. Trzeba było poczekać nieco dłużej — zdążył nawet zdobyć medal olimpijski jego syn (Mykolas Alekna — przyp. red.). Ale lepiej późno niż wcale. Dlatego bardzo się cieszę, że w końcu ruszyły sprawy i nie mam wątpliwości, że dzięki tej hali samorząd Wilna wniesie znaczący wkład w przyszłość dzieci uprawiających sport” — stwierdził Jusis.

    Mykolas Alekna: „Tradycja nie będzie przerwana”

    Obecny rekordzista świata w rzucie dyskiem, Mykolas Alekna, ma nadzieję, że nowa hala stanie się częścią jego przygotowań do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. Z kolei jego ojciec, Virgilijus Alekna, widzi w projekcie szansę na utrwalenie i rozwój tradycji rzutu dyskiem w Wilnie.

    „Nie mam wątpliwości, że ten finansowany przez Samorząd Miasta Wilna kompleks przyczyni się do tego, że tradycja rzutu dyskiem na Litwie nie zostanie przerwana, a Wilno nadal będzie znane na całym świecie jako miasto rzucających dyskiem” — zaznaczył Virgilijus Alekna.

    Zadanie koordynacji budowy powierzono spółce Vilniaus vystymo kompanija (pol. Spółka Rozwoju Wilna). Obiekt powstaje na działce o powierzchni 1,3 ha, tuż obok kompleksu pamięci w Tuskulanach.

    Założeniem projektu jest stworzenie pełnowymiarowego ośrodka, zgodnego z wymogami światowego związku World Athletics, przystosowanego zarówno do treningów, jak i organizacji zawodów rangi międzynarodowej. Główna powierzchnia użytkowa hali wyniesie 11 tys. mkw. Z tego 7,7 tys. mkw. zostanie przeznaczonych na przestrzeń sportową, a 3,4 tys. mkw. — na zaplecze techniczne i użytkowe.

    Jakiej wielkości będzie hala?

    Na terenie hali powstaną wszystkie niezbędne sektory lekkoatletyczne: 200-metrowa bieżnia sześciotorowa, 60-metrowa bieżnia sprinterska z ośmioma torami, tor do rozbiegu o długości do 45 metrów, sektory do skoku wzwyż, w dal, trójskoku, skoku o tyczce, a także wydzielone strefy do rzutu dyskiem, oszczepem i pchnięcia kulą.

    Obiekt pomieści do 400 sportowców jednocześnie, a trybuny będą mogły przyjąć około 600 widzów.

    Uzupełnieniem głównej areny będą przestrzenie wspierające: strefa rozgrzewki, sale treningowe (w tym jedna wyłącznie dla sportowców wyczynowych), pokoje dla trenerów i sędziów, pomieszczenia kontroli antydopingowej, sale konferencyjne, strefy masażu i wypoczynku, a także kawiarnia i część administracyjna.

    Ambitne terminy

    Według informacji przekazanych przez dyrektora stołecznego centrum sportowego Mantasa Marcinkevičiusa rozpoczęto już rekrutację trenerów, którzy mają objąć opieką młodych sportowców po otwarciu obiektu.

    Budowa rozpoczęła się wiosną 2025 r., obecnie trwa montaż konstrukcji nośnych. Zakończenie prac przewidziano na IV kwartał 2027 r.

