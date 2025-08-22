Opcja dla aspirantów

Na taki krok decydują się szczególnie studenci, którzy nie trafili na miejsca finansowane przez państwo, ale także ci, którzy chcą wybrać inny kierunek, zgodny ze swoimi aspiracjami.

„Elastyczny model finansowania studiów pozwala im wybierać kierunek studiów i uczelnię nie w oparciu o możliwości finansowe, ale zgodnie z własnymi aspiracjami akademickimi. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy koszty studiów rosną, a presja finansowa może decydować o kompromisach dotyczących przyszłości. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do zwiększenia dostępności szkolnictwa wyższego. Jest to jeden z najważniejszych elementów zrównoważonego rozwoju i kierunków społecznej odpowiedzialności Swedbanku” — mówi Tomas Pulikas, dyrektor departamentu kredytów konsumenckich i finansowania samochodów Swedbanku.

Najmniej kredytów na zagraniczne studia

Studenci mogą ubiegać się o trzy rodzaje kredytów wspieranych przez państwo — na pokrycie kosztów studiów, kosztów utrzymania lub częściowych studiów za granicą.

Jak zauważa Pulikas, 17 proc. „studenckich” umów kredytowych w ubiegłym roku zostało zawartych na pokrycie kosztów utrzymania. Zapotrzebowanie na finansowanie częściowych studiów za granicą jest najmniejsze — w ciągu roku takie pożyczki udzielane są zaledwie kilkudziesięciu młodym ludziom.

Wpływ na to ma istnienie różnych międzynarodowych programów studiów, w ramach których koszty studiów za granicą są w znacznej części pokrywane ze środków programu.

W tym samym czasie kwoty pożyczek rosną z roku na rok, odzwierciedlając wzrost kosztów studiów i kosztów utrzymania. W 2024 r. średnia kwota pożyczki na pokrycie kosztów rocznych studiów wyniosła 3 tys. euro i była o 3 proc. wyższa niż w 2023 r.

W zeszłym roku studenci zaciągnęli średnio 3,4 tys. euro na pokrycie kosztów utrzymania przez rok — o 10 proc. więcej niż w 2023 r., a na częściowe studia za granicą — średnio 3,1 tys. euro.

Spłata po upływie dwóch lat

Kredyty studenckie wspierane przez państwo są atrakcyjne ze względu na elastyczny termin spłaty i dodatkowe ulgi. Spłata rozpoczyna się dopiero po upływie dwóch lat od ukończenia lub przerwania studiów, a termin spłaty kredytu może wynosić do 15 lat. Pozwala to rozłożyć raty i zmniejszyć ich wysokość.

W trakcie studiów i przez kolejne dwa lata po ich zakończeniu studenci powinni płacić tylko odsetki, które mogą być pokrywane z budżetu Państwowego Funduszu Studiów. Warto również wspomnieć, że pożyczki przeznaczone na pokrycie kosztów studiów zapewniają dodatkową korzyść — spłacana część podlega uldze podatkowej od dochodów mieszkańców.

Młodzi ludzie, którzy chcą uzyskać państwową pożyczkę na studia, muszą najpierw złożyć wniosek do Państwowego Funduszu Studiów (lit. Valstybinis studijų fondas), a po jego zatwierdzeniu, w określonym terminie, zwrócić się do banku.

