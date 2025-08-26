Z miłością do kultury ludowej

Kulminacyjnym punktem pobytu był udział w Festiwalu Folkloru „Koronkowe dźwięki” w Wilkasach, który odbył się 15 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Niegocin. Wydarzenie realizowane w ramach projektu „Połączeni przeszłością, wspólnie budujemy przyszłość” (Interreg VI-A Litwa–Polska 2021–2027) zgromadziło licznych miłośników kultury ludowej. Na scenie wystąpiły m.in.: „Jarzębiny” z Bystrego, kapela Druzi z Węgorzewa, Zespół Pieśni i Tańca „Kurpie” z Rozóg, kapela Trzy Czwarte z Ełku, a także góralska formacja Potock z Zawoi.

W barwnych, tradycyjnych strojach zaprezentowała się również młodzież z zespołu „Rudomianka”, wykonując polskie i litewskie tańce: spisz, suitę lubelską, ażuolynė i laiminguo laimintuo. Wspólnie z rówieśnikami z GOKiR Wilkasy zatańczyli także poloneza. Do występów przygotowywali się podczas warsztatów tanecznych w dniach poprzedzających festiwal.

Podczas wyjazdu młodzież miała również okazję zwiedzić Giżycko, odwiedzić Papugarnię Mazury w Wilkasach, a wieczorem spotkać się przy ognisku w porcie PTTK. Nie zabrakło także atrakcji kulinarnych — Koła Gospodyń Wiejskich serwowały regionalne potrawy, a konkurs kulinarny pod patronatem wójta gminy Giżycko, Marka Jasudowicza, dostarczył wielu emocji i nagrodził najlepsze dania.

Owocna współpraca

„Bardzo się cieszę, że mamy możliwość nie tylko odwiedzać Polskę i prezentować dorobek naszych zespołów, ale także budować trwałą i wartościową współpracę. Projekt, który realizujemy w ramach programu Interreg, nosi tytuł »Połączeni przeszłością, wspólnie budujemy przyszłość«. Ten tytuł doskonale oddaje jego istotę — zdobywamy nowe umiejętności, uczymy się od siebie nawzajem i wzajemnie inspirujemy. Zależy nam, aby to przedsięwzięcie miało swoją kontynuację także w przyszłości, a jestem przekonana, że współpraca pomiędzy Centrum Kultury w Rudominie a Wilkasami będzie rozwijać się jeszcze przez wiele lat” — powiedziała Wioleta Cereszka, dyrektorka Centrum Kultury w Rudominie.

Projekt realizowany wspólnie przez Centrum Kultury w Rudominie oraz GOKiR Wilkasy z gminą Giżycko ma na celu rozwój współpracy kulturalnej Polski i Litwy oraz popularyzację wspólnego dziedzictwa. To właśnie historia regionu sprawia, że więzi pomiędzy Rudominem a Mazurami są tak silne — po II wojnie światowej wielu mieszkańców Wileńszczyzny zostało przesiedlonych na te tereny, zabierając ze sobą również tradycje muzyczne i taneczne. Szczególnym symbolem tego dziedzictwa jest muzyka cymbałów wileńskich. Ostatnim cymbalistą na Wileńszczyźnie był Piotr Kaczanowski z Rudomina, który przekazał swoje umiejętności muzykom w Polsce. Dziś, dzięki współpracy w ramach projektu, ta unikalna tradycja powraca na Litwę, a młodzi ludzie z obu krajów mają szansę wspólnie ją odkrywać i pielęgnować.

Wyjazd młodzieży oraz udział w wydarzeniach był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa–Polska 2021-2027, projekt LTPL00275 „Połączeni przeszłością, wspólnie budujemy przyszłość”.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie