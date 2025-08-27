— Zarówno grzyby jadalne, jak i trujące, mogą powodować większe lub mniejsze problemy zdrowotne. Jeśli dana osoba spożyła grzyby jadalne, najczęściej występującymi dolegliwościami są zaburzenia trawienia. Należy pamiętać, że grzyby należą do trudno strawnych pokarmów, dlatego osoby z wrażliwym układem pokarmowym mogą skarżyć się na uczucie ciężkości w żołądku, mdłości, wymioty i biegunkę. Jednak w takich wypadkach złe samopoczucie często mija samoistnie w ciągu 2-4 godzin — w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” mówi toksykolog Lina Zdanavič z Wydziału Farmakologicznej Czujności i Informacji o Zatruciach Państwowej Służby Kontroli Leków (VVKT).

40 gatunków trujących

Na Litwie znanych jest około 400 gatunków grzybów, z czego około 40 jest trujących. Za najbardziej trujące uważa się muchomory zielone. Najczęściej do zatrucia dochodzi w wyniku pomylenia grzyba trującego z jadalnym.

— Jeśli zjesz trujące grzyby, objawy zatrucia mogą pojawić się w ciągu 6-48 godzin. Mogą to być nudności i wymioty, silna wodnista biegunka, bóle brzucha, senność, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchowej, łzawienie oczu, obfite pocenie się, halucynacje, zaburzenia tętna, oddychania, utrata przytomności, drgawki. Jeśli podejrzewasz zatrucie grzybami, należy jak najszybciej wezwać pogotowie ratunkowe. We wszystkich przypadkach osoba, która zatruła się grzybami, musi jak najszybciej trafić do szpitala — mówi nam specjalistka VVKT.

Toksykolodzy radzą

Zbierać tylko dobrze znane grzyby, ponieważ grzyby jadalne i trujące są czasami bardzo podobne.

Unikać małych grzybów — wiele grzybów trujących jest niewielkich rozmiarów, dlatego ich małe kapelusze mogą wyglądać myląco i przypominać grzyby jadalne. Należy zawsze zwracać uwagę na rozmiar, kolor, zapach i miejsce występowania grzybów.

Zbierać grzyby zaleca się jak najdalej od dróg, autostrad i linii kolejowych, ponieważ grzyby gromadzą w sobie metale ciężkie.

Należy pamiętać, że zatrucie może nastąpić również w przypadku starych, zepsutych, spróchniałych lub nieprzetworzonych na czas grzybów jadalnych. Takie grzyby mogą zawierać bakterie lub toksyny, które mogą spowodować zatrucie.

Zebrane grzyby należy dokładnie oczyścić, zwłaszcza zabrudzone łodygi, ponieważ w ziemi mogą znajdować się bakterie wywołujące botulizm. Po zamknięciu takich grzybów w hermetycznych pojemnikach powstają warunki beztlenowe i mogą zacząć rozmnażać się toksyczne bakterie, które wydzielają bardzo trującą egzotoksynę. Jeśli pokrywka słoika z konserwowanymi grzybami jest wybrzuszona lub zmienił się kolor grzybów, w żadnym wypadku nie należy ich spożywać.

Potrawy z grzybów wymagają odpowiedniego przygotowania termicznego. Przygotowane grzyby należy spożyć tego samego dnia, a konserwowane — w ciągu pół roku. Gotowe grzyby należy przechowywać w lodówce lub w chłodnej piwnicy w temperaturze 0-6 stopni. Ogólnie nie zaleca się spożywania grzybów osobom w podeszłym wieku oraz dzieciom poniżej 7. roku życia.

Konsultacja całodobowa

We wszystkich przypadkach, gdy istnieje podejrzenie zatrucia, najlepiej natychmiast zadzwonić do Wydziału Farmakologicznej Czujności i Informacji o Zatruciach VVKT (tel. 0-5 236 20 52). Specjaliści udzielają konsultacji przez całą dobę.

Czytaj więcej: Główna zasada grzybobrania – nie znasz, nie zbieraj!