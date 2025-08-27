Więcej
    Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka” na Festiwalu Kultur w estońskim Parnu

    W dniach 26-27 lipca Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka” miał ogromną przyjemność reprezentować polską i litewską kulturę podczas Międzynarodowego Festiwalu Kultur w Parnu — pięknym, nadmorskim mieście w Estonii, tętniącym w tym czasie muzyką, tańcem i kolorami z całego świata.

    Występy, wymiana doświadczeń, nowe znajomości i zabawa

    Przez dwa festiwalowe dni nasza podstawowa grupa taneczna występowała na głównej scenie w centrum miasta, prezentując tańce narodowe i regionalne. Publiczność z różnych krajów z entuzjazmem reagowała na energię, stroje i folklor, który zabraliśmy ze sobą. Każdy występ był okazją do podzielenia się naszą pasją i miłością do tradycji.

    Ale ten wyjazd to nie tylko koncerty — to również nowe znajomości, wymiana doświadczeń z zespołami z innych państw, wspólna zabawa i masa pozytywnych emocji. Festiwal stworzył fantastyczną przestrzeń do poznania innych kultur oraz integracji w luźnej, radosnej atmosferze.

    Chwile, które zostaną w sercu na długo

    Dla całej naszej grupy ten wyjazd był wyjątkowym doświadczeniem, nie zabrakło wzruszeń, śmiechu, wspólnych spacerów po plaży oraz inspirujących rozmów do późna. Takie chwile zostają w sercu na długo.

    Dziękujemy z całego serca organizatorom za ciepłe przyjęcie, a wszystkim uczestnikom za cudowną atmosferę i wspólnie spędzony czas. Parnu — dziękujemy i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy!

    Inf. Centrum Kultury w Rudominie

    Kolory w Parnu z całego świata, w tym – z Wileńszczyzny | Fot. Centrum Kultury w Rudominie
    Przez dwa festiwalowe dni podstawowa grupa taneczna „Rudomianki” występowała na głównej scenie w centrum miasta, prezentując tańce narodowe i regionalne | Fot. Centrum Kultury w Rudominie
    Zespół Pieśni i Tańca „Rudomianka” na Festiwalu Kultur w estońskim Parnu.
    Wyjazd do Parnu to nie tylko koncerty — to również nowe znajomości, wymiana doświadczeń z zespołami z innych państw, wspólna zabawa i masa pozytywnych emocji | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

