Zespoły z Rudomina zabłysły na festiwalu w Polsce [Z GALERIĄ]

Oprócz występów koncertowych na uczestników festiwalu czekał bogaty program krajoznawczy. Zespoły odwiedziły najpopularniejsze atrakcje turystyczne regionu, podziwiały majestat i piękno Tatr, Gorców, Pienin i Beskidów, odbyły rejs statkiem po Dunajcu, gościły w Sromowcach i Niedzicy, a także korzystały z atrakcji term i basenów kompleksu Terma Bania.

W podziękowaniu gospodarzom willi za serdeczne przyjęcie i gościnność, kierowniczka zespołu tanecznego „Žiogeliai” wraz z tancerzami zorganizowała wesoły wieczorek. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała najpopularniejsze litewskie tańce ludowe i uczyła wszystkich zgromadzonych – w tym również znakomitych kierowców, a nawet samych gospodarzy. Na zakończenie wieczorku, jako wyraz wdzięczności, zabrzmiało „Ilgiausių metų” oraz tradycyjne polskie „Sto lat”.

Na zakończenie podróży uczestnicy odwiedzili jeszcze wieżę widokową „Sky Walk Serce Poronina” w Poroninie, skąd po raz kolejny mogli podziwiać niezapomnianą panoramę gór.

Chociaż program wyjazdu był bardzo intensywny, szczególnie dla starszych członków zespołu „Gija”, nikt nie narzekał na zmęczenie – wręcz przeciwnie, podróż okazała się udana, bogata w atrakcje i pozostawiła wiele pięknych wspomnień.

Uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują dyrektor Centrum Kultury w Rudominie Wiolecie Cereszka za troskliwą organizację i wsparcie, a pracownikom – za sprawne i życzliwe rozwiązanie wszystkich kwestii organizacyjnych.

Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Centrum Kultury w Rudominie