    Zespoły z Rudomina zabłysły na festiwalu w Polsce [Z GALERIĄ]

    W dniach 7–11 sierpnia br. zespół tańca ludowego z Centrum Kultury w Rudominie „Žiogeliai” (kier. Ineta Dubininkaitė-Merkienė) oraz zespół wokalny „Gija” (kier. Leonas Pamerneckis) uczestniczyli w niezapomnianym wyjeździe na festiwal wymiany kulturalnej „Święto Podhala 2025” w Polsce. Podczas wydarzenia zespoły, ciepło przyjęte przez publiczność, wraz z czterema innymi zespołami artystycznymi z Litwy zaprezentowały barwne litewskie tańce oraz skoczne pieśni – 8 sierpnia w Nowym Targu i 9 sierpnia w Zakopanem.

    Autor: KW
    Festiwal wymiany kulturalnej „Święto Podhala 2025” w Polsce.
    Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Oprócz występów koncertowych na uczestników festiwalu czekał bogaty program krajoznawczy. Zespoły odwiedziły najpopularniejsze atrakcje turystyczne regionu, podziwiały majestat i piękno Tatr, Gorców, Pienin i Beskidów, odbyły rejs statkiem po Dunajcu, gościły w Sromowcach i Niedzicy, a także korzystały z atrakcji term i basenów kompleksu Terma Bania.

    W podziękowaniu gospodarzom willi za serdeczne przyjęcie i gościnność, kierowniczka zespołu tanecznego „Žiogeliai” wraz z tancerzami zorganizowała wesoły wieczorek. Podczas spotkania młodzież zaprezentowała najpopularniejsze litewskie tańce ludowe i uczyła wszystkich zgromadzonych – w tym również znakomitych kierowców, a nawet samych gospodarzy. Na zakończenie wieczorku, jako wyraz wdzięczności, zabrzmiało „Ilgiausių metų” oraz tradycyjne polskie „Sto lat”.

    Na zakończenie podróży uczestnicy odwiedzili jeszcze wieżę widokową „Sky Walk Serce Poronina” w Poroninie, skąd po raz kolejny mogli podziwiać niezapomnianą panoramę gór.

    Chociaż program wyjazdu był bardzo intensywny, szczególnie dla starszych członków zespołu „Gija”, nikt nie narzekał na zmęczenie – wręcz przeciwnie, podróż okazała się udana, bogata w atrakcje i pozostawiła wiele pięknych wspomnień.

    Uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują dyrektor Centrum Kultury w Rudominie Wiolecie Cereszka za troskliwą organizację i wsparcie, a pracownikom – za sprawne i życzliwe rozwiązanie wszystkich kwestii organizacyjnych.

