    Trans/Misje Balticum 2025 – poraz szósty na Litwie!

    W tym roku wydarzenia VI międzynarodowego festiwalu sztuki „TRANS/MISJE Balticum 2025” odbędą się w rejonie wileńskim, Wilnie, Trokach i okolicach Prienów. Podczas festiwalu tradycyjnie odbędą się wystawy, występy muzyczne i teatralne. Tegoroczny festiwal rozpocznie się 9 września i potrwa do 16 października.

    Autor: KW
    Program „TRANS/MISJE Balticum 2025”.
    Graf. organizatorzy

    W pierwszym dniu  festiwalu, 9 września w Teatrze na Pohulance widzowie będą mieli okazję obejrzeć monokomedię „Kolega Mela Gibsona” autorstwa Tomasza Jachimka, w reżyserii Sławomira Gaudyna, z tekstem opartym na felietonach Jachimka i odtworzoną przez aktora Łukasza Kamińskiego.

    Oficjalne otwarcie festiwalu zaplanowano na 11 września na godz. 18:30 w Centrum Kultury w Nemenczynie. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję obejrzeć spektakl „Las Bogów” ( „Dievų miškas”) na podstawie powieści Bali Sruogi, w wykonaniu Kowieńskiego Państwowego Teatru Lalek.

    13 września o godz. 15:00 serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki Fojė w Trokach, gdzie odbędzie się otwarcie wystawy akwarelistów z krajów bałtyckich, z Litwy, Łotwy i Estonii „Listy do M. K. Čiurlionisa”. Po otwarciu wystawy goście będą mieli okazję posłuchać wyjątkowego koncertu Ewy Rawluszewicz.

    W programie festiwalu nie zapomniano także o najmłodszych widzach. 29 września o godz. 10:00 w Rudominie, o 13:00 w Zujunach, a 30 września o godz. 12:00 w Niemenczynie najmłodsi będą mogli obejrzeć spektakl „Mała Oj-czy-zna” Fundacji POMYSŁODALNIA z Polski. „Mała Oj-czy-zna” to bajka dla każdego, kto myśli globalnie o środowisku i losach naszej planety. To również spektakl dla tych, którzy działają lokalnie, ucząc siebie i innych nabierać nawyków poszanowania przyrody i jej mieszkańców.

    Festiwal zakończy się 16 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 12:00 spektaklem dla dzieci „Król Maciuś Pierwszy” na podstawie powieści Janusza Korczaka w wykonaniu Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie. To dowcipna, mądra, a zarazem przejmująco wzruszająca opowieść o małym chłopcu — sierocie Maciusiu, który niespodziewanie zostaje królem. Na jego dziecięce barki spada ciężar władzy i obowiązków, które zdecydowanie przerastają jego wiek. Choć pomagają mu ministrowie, ich rady często bardziej przypominają manipulację niż prawdziwą troskę.

    Według organizatorów wydarzenia słowo „TRANS/MISJE” symbolizuje ideę, że sztuka jest uniwersalnym językiem, który może być przekazywany między różnymi kulturami i społeczeństwami oraz tworzyć poczucie, że wszyscy jesteśmy częścią większej narracji, a nie oddzielnymi, niepowiązanymi narodami. Wyjątkowość tego festiwalu polega na zdolności łączenia kultur, które pomimo swojej różnorodności mają wspólną historię.

    Patronat honorowy i opiekę niesie Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Samorząd Rejonu Wileńskiego z Merem Robertem Duchniewiczem na czele.

    Współorganizatorem jest zawsze nasz Przyjaciel — Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego, jak również Geleria Sztuki „FOJĖ” w Trokach. Partnerami Centrum Kultury w Niemenczynie, Rudaminie i Stokliszkach (rejon Preski).

    Zadanie dofinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku.

    Trans/Misje Balticum 2023. „Widowni nie zabrakło”
    RedKomy

