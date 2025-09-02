Bon Kolbego dla pierwszaków i przedszkolaków 2025

Zadanie realizowane jest dzięki środkom pozyskanym w konkursie Edukacja polonijna — wsparcie nauczania języka polskiego w lokalnych systemach oświaty, ogłoszonym przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego i finansowanym ze środków budżetu państwa.

Partnerem przedsięwzięcia na Litwie jest Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich „Macierz Szkolna” w Wilnie.

Formuła wsparcia

Zadanie obejmuje nie tylko Litwę, lecz także Łotwę, Czechy (Zaolzie) oraz Ukrainę. We wszystkich krajach wsparcie realizowane jest w tej samej formule — wszyscy pierwszoklasiści otrzymują jednakowe zestawy szkolne, a przedszkola — jednolite zestawy materiałów edukacyjnych, dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci.

Na Litwie projekt obejmuje dwa działania:

• Bon Kolbego dla pierwszaków na Litwie — wyprawki szkolne dla 800 uczniów klas I w 48 polskich szkołach;

• Bon Kolbego dla przedszkolaków na Litwie — zbiorcze zestawy edukacyjne dla 758 dzieci z 59 polskich przedszkoli i grup przedszkolnych.

Cel projektu

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie atrakcyjności polskich szkół i przedszkoli, zachęcanie rodziców do wyboru edukacji w języku polskim od najwcześniejszych lat oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci polskiego pochodzenia w lokalnych systemach oświaty.

Projekt opiera się na doświadczeniu Fundacji w realizacji programu „Bon Pierwszaka”, funkcjonującego od 2016 roku oraz ubiegłorocznego pilotażu skierowanego do polskich przedszkoli i grup przedszkolnych na Litwie. Dzięki przejrzystej strukturze, wsparciu partnerów lokalnych i stabilnemu finansowaniu, stanowi istotny element systemowego wzmacniania polskiej edukacji na Litwie.