Uczestnicy dyskusji:

• Anna Bernhardt (Stowarzyszenie Instytut Literatury „Kultura”, Francja), zdalnie

• Basil Kerski (Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Polska)

• Prof. dr Jan Malicki (Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)

• Prof. dr Alfredas Bumblauskas (Uniwersytet Wileński, Litwa)

• Prof. dr Alvydas Nikžentaitis (Instytut Historii Litwy, Litwa)

Dyskusję poprowadzą:

• Dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)

• Dr Barbara Stankiewicz (Uniwersytet Michała Römera, Litwa)

Jerzy Giedroyc — jeden z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku w Europie Wschodniej i Środkowej, wydawca paryskiego miesięcznika kulturalno-politycznego „Kultura”, którego idee dotyczące wolnej, demokratycznej i opartej na współpracy przyszłości naszego regionu pomogły ukształtować niepodległą Litwę, Polskę i sąsiednie państwa.

Podczas dyskusji poruszone zostaną następujące kwestie:

• Czy dzisiaj, w kontekście wojny w Ukrainie i napięć geopolitycznych, nadal mamy wspólną wizję Europy Środkowej i Wschodniej?

• W jaki sposób filozofia polityczna i kulturowa Giedroyca wpisuje się w obecną politykę zagraniczną Litwy?

• Jakie wnioski z przeszłości mogą pomóc nam wzmocnić solidarność i bezpieczeństwo regionu?

• Co oznacza bycie „spadkobiercami idei Giedroycia” w XXI wieku?

Dyskusja w ramach cyklu „Colloquia Warszawsko-Wileńskie” to nie tylko okazja do wysłuchania opinii międzynarodowych ekspertów, ale także do wzięcia udziału w ważnej rozmowie na temat przyszłości naszego regionu.

Wydarzenie odbędzie się w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp wolny.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 5 września 2025 r.: http://registracija.valdovurumai.lt/koliokviumai.

Do lata 2026 r. planowane jest zorganizowanie pięciu wydarzeń w ramach cyklu. Nauczyciele, którzy wezmą udział we wszystkich wydarzeniach cyklu, otrzymają certyfikaty podnoszenia kwalifikacji.

Partnerzy projektu: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Instytut Polski w Wilnie, Instytut Historii Litwy, Stowarzyszenie Instytutu Literatury „Kultura” w Paryżu, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie.

Ambasada RP w Wilnie