Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Dyskusja z cyklu „Colloquia Warszawsko-Wileńskie” pt. „Dziedzictwo Jerzego Giedroycia – czy nadal mamy wizję Europy Środkowo-Wschodniej?”

    Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, Stacja Wileńska Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Narodowe Pałac Wielkich Książąt Litewskich zapraszają na siedemnastą dyskusję z cyklu „Colloquia Warszawsko-Wileńskie” pt. „Dziedzictwo Jerzego Giedroycia – czy nadal mamy wizję Europy Środkowo-Wschodniej?”, która odbędzie się 9 września 2025 r. o godz. 18:00 w Muzeum Narodowym Pałacu Wielkich Książąt Litewskich (pl. Katedros 4, Wilno).

    Autor: KW
    Afisz „Dyskusja z cyklu »Colloquia Warszawsko-Wileńskie«” .
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    Uczestnicy dyskusji:

    • Anna Bernhardt (Stowarzyszenie Instytut Literatury „Kultura”, Francja), zdalnie
    • Basil Kerski (Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Polska)
    • Prof. dr Jan Malicki (Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Polska)
    • Prof. dr Alfredas Bumblauskas (Uniwersytet Wileński, Litwa)
    • Prof. dr Alvydas Nikžentaitis (Instytut Historii Litwy, Litwa)

    Dyskusję poprowadzą:

    • Dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa)
    • Dr Barbara Stankiewicz (Uniwersytet Michała Römera, Litwa)

    Jerzy Giedroyc — jeden z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku w Europie Wschodniej i Środkowej, wydawca paryskiego miesięcznika kulturalno-politycznego „Kultura”, którego idee dotyczące wolnej, demokratycznej i opartej na współpracy przyszłości naszego regionu pomogły ukształtować niepodległą Litwę, Polskę i sąsiednie państwa.

    Podczas dyskusji poruszone zostaną następujące kwestie:

    • Czy dzisiaj, w kontekście wojny w Ukrainie i napięć geopolitycznych, nadal mamy wspólną wizję Europy Środkowej i Wschodniej?
    • W jaki sposób filozofia polityczna i kulturowa Giedroyca wpisuje się w obecną politykę zagraniczną Litwy?
    • Jakie wnioski z przeszłości mogą pomóc nam wzmocnić solidarność i bezpieczeństwo regionu?
    • Co oznacza bycie „spadkobiercami idei Giedroycia” w XXI wieku?

    Dyskusja w ramach cyklu „Colloquia Warszawsko-Wileńskie” to nie tylko okazja do wysłuchania opinii międzynarodowych ekspertów, ale także do wzięcia udziału w ważnej rozmowie na temat przyszłości naszego regionu.

    Wydarzenie odbędzie się w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym. Wstęp wolny.

    Prosimy o potwierdzenie udziału do 5 września 2025 r.: http://registracija.valdovurumai.lt/koliokviumai.

    Do lata 2026 r. planowane jest zorganizowanie pięciu wydarzeń w ramach cyklu. Nauczyciele, którzy wezmą udział we wszystkich wydarzeniach cyklu, otrzymają certyfikaty podnoszenia kwalifikacji.

    Partnerzy projektu: Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, Instytut Polski w Wilnie, Instytut Historii Litwy, Stowarzyszenie Instytutu Literatury „Kultura” w Paryżu, Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie.

    Jerzy Giedroyć nie był wrogo nastawiony wobec litewskich Polaków

    Ambasada RP w Wilnie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Newsy

    Internetowy quiz „Językowa mozaika”. Zdobądź nagrody

    Sprawdź swoją wiedzę o językach, powiedzeniach i ciekawostkach historycznych! Odpowiedz na pytania online — to proste i przyjemne! Wśród osób, które udzielą najlepszych odpowiedzi, rozlosujemy nagrody!Quiz online – udział może...
    Newsy

    Fiesta w Rzeszy – legendy rocka na jednej scenie

    Główną gwiazdą wieczoru będzie brytyjski zespół THE SPIRIT OF SMOKIE, który wykona swoje największe przeboje, w tym „Living Next Door to Alice” oraz „Oh Carol”. Oprócz nich na scenie...
    Gospodarka

    Elektrownia atomowa SMR stanie we Włocławku. ORLEN i Synthos z porozumieniem

    „W Polsce powstanie pierwsza w Europie mała elektrownia jądrowa BWRX-300. Budujemy energię jutra. Taki jest sens podjętej przez Radę Nadzorczą Grupy ORLEN decyzji, która zatwierdziła treść porozumienia w tej...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.