Fiesta w Rzeszy – legendy rocka na jednej scenie

    5 września o godzinie 19:00 na hipodromie „Litewskiej stadniny koni” (Riešės hipodromas) odbędzie się „Fiesta w Rzeszy 2025”, która zgromadzi miłośników rocka i dobrej zabawy.

    Stara i nowa Rzesza tworzą harmonijną przeplatankę dawnych i dzisiejszych tradycji.
    Główną gwiazdą wieczoru będzie brytyjski zespół THE SPIRIT OF SMOKIE, który wykona swoje największe przeboje, w tym „Living Next Door to Alice” oraz „Oh Carol”. Oprócz nich na scenie pojawi się litewska grupa Poliarizuoti stiklai, a także zespoły Doomsday Prophecy i Artimi. Całość zakończy DJ Toosante, który zadba o dawkę energicznej muzyki house i elektronicznej.

    Wstęp wolny!

