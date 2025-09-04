Fiesta w Rzeszy – legendy rocka na jednej scenie

Główną gwiazdą wieczoru będzie brytyjski zespół THE SPIRIT OF SMOKIE, który wykona swoje największe przeboje, w tym „Living Next Door to Alice” oraz „Oh Carol”. Oprócz nich na scenie pojawi się litewska grupa Poliarizuoti stiklai, a także zespoły Doomsday Prophecy i Artimi. Całość zakończy DJ Toosante, który zadba o dawkę energicznej muzyki house i elektronicznej.
Wstęp wolny!
