— Takie zmiany mogłyby przynieść korzyści w przyszłości. Naród litewski niestety nie jest wyjątkiem w tle innych narodów europejskich — dzietność spada, społeczeństwo starzeje się. Ale to nie znaczy, że nie powinniśmy nic robić, aby zmienić obecną sytuację. Już teraz borykamy się z niedoborem pracowników i specjalistów, a sytuacja ta będzie się tylko pogarszać. Liczba osób w wieku emerytalnym rośnie, liczba młodych maleje — coraz więcej środków potrzeba na wsparcie osób starszych. Litewska gospodarka nie jest wystarczająco duża, a wraz ze spadkiem liczby ludności — gospodarka nie będzie się rozwijać. Istnieje zagrożenie długotrwałego zaniku litewskości i Litwinów jako grupy etnicznej — prognozuje w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” Karolis Neimantas, członek sejmowej frakcji Świtu Niemna.

Trójkę i więcej dzieci wychowuje 2-3 proc. rodzin

Statystyki z 2024 r., pokazują, że średnio na rodzinę przypada 1,3 dziecka. Tylko około 2-3 proc. rodzin wychowuje trójkę lub więcej dzieci.

— To kompleksowa korzyść dla kraju, społeczeństwa i obywateli mająca na celu utrzymanie naszego narodu przy życiu. Istotą projektu jest zmiana koncepcji. W sensie dosłownym zmieni się jedynie status składu rodziny. Po przyjęciu nowej definicji rodziny wielodzietnej przejdziemy do innych projektów prawnych i społecznych. To kolejne kroki, które nie zostały omówione w złożonym przeze mnie wniosku — mówi Neimantas.

Zdaniem posła, jeśli Sejm zatwierdzi jego inicjatywę, rodziny wychowujące dwójkę lub więcej dzieci będą mogły korzystać ze świadczeń przysługujących rodzinom wielodzietnym. Obecnie za wielodzietną uważa się rodzinę, w której wychowuje się i sprawuje opiekę nad trójką lub większą liczbą dzieci.

Dodatkowe świadczenia

W nadesłanym oświadczeniu Ministerstwo Opieki Socjalnej i Pracy poinformowało „Kurier Wileński”, jakie dodatkowe świadczenia przysługują rodzinom wielodzietnym.

„Rodzinie wielodzietnej przysługuje dodatkowy zasiłek rodzinny: powszechny zasiłek rodzinny — 122,5 euro oraz na dziecko, dodatkowy — 72,1 euro, łącznie 194,6 euro miesięcznie na dziecko w rodzinie wielodzietnej. Dzieci z rodzin wielodzietnych mają prawo na bezpłatnych obiadów w szkole.

Od września 2019 r. rodziny wielodzietne oraz rodziny opiekujące się dziećmi niepełnosprawnymi (niezależnie od ich wieku) mogą korzystać z Karty Rodzinnej, która zapewnia specjalne jednorazowe lub wielokrotne świadczenia, usługi, przywileje lub zniżki na towary, usługi i wydarzenia oferowane przez partnerów z sektora publicznego i prywatnego. W programie kart uczestniczy ponad 300 partnerów. Zniżki można wykorzystać w ok. 2-2,5 tys. miejsc na Litwie. Karta Rodzinna obowiązuje nie tylko na Litwie, ale także na Łotwie i w Estonii.

Pierwsze mieszkanie

Od 1 stycznia 2025 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o zachętach finansowych dla młodych rodzin kupujących pierwsze mieszkanie. Zachęta jest przyznawana wyłącznie regionom, z wyjątkiem miast: Wilna, Kowna, Kłajpedy, ich przedmieść oraz gmin uzdrowiskowych. Wysokość dofinansowania zależy od liczby dzieci: 10 proc. — dla rodzin bezdzietnych lub z jednym dzieckiem, 12,5 proc. — z dwójką dzieci, 15 proc. — z trójką dzieci. Wysokość dofinansowania rośnie więc wraz z liczbą dzieci w rodzinie. Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 13 050 euro, a wartość mieszkania nie może przekroczyć 120 tys. euro” — poinformowano nas w oświadczeniu Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy.

