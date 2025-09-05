Nowa usługa dla wileńskich seniorów — to proaktywne powiadomienie telefoniczne o zakończeniu okresu zasiłkowego i możliwość zamówienia przedłużenia usługi podczas rozmowy. Usługa proaktywnego przewodnika będzie dostępna w języku litewskim, rosyjskim, polskim i angielskim. Seniorzy, których okres rozliczeniowy wygasł, otrzymają automatyczne połączenia na koniec każdego miesiąca. Po zapoznaniu się z informacją o przysługującej im rekompensacie klienci będą musieli uwierzytelnić się podając ostatnie cztery cyfry swojego numeru identyfikacyjnego.

Kogo dotyczy rekompensata?

„O rekompensatę mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy zadeklarują Wilno jako miejsce zamieszkania lub wynajmowania i spełniają następujące warunki: wartość nieruchomości nie przekracza normatywu wartości nieruchomości (wyceniane są wszystkie nieruchomości, np. mieszkania, ziemia, samochody, gotówka, udziały, lokaty). Wszyscy dorośli członkowie rodziny (od 18. roku życia), jedna osoba mieszkająca lub nastolatek od 16. do 18. roku życia muszą spełniać co najmniej jeden z warunków zatrudnienia, np.: osoba jest w wieku emerytalnym; osoba w wieku produkcyjnym jest bezrobotna i zarejestrowana w Służbie Zatrudnienia; wychowuje dziecko do 3 lat; uczy się do 24 lat. Należy pamiętać, że w przypadku zadłużenia z tytułu ogrzewania, ciepłej wody lub wody pitnej, odszkodowanie może zostać przyznane tylko wtedy, gdy została zawarta umowa z dostawcą o spłatę zadłużenia lub sąd stwierdził powstanie zadłużenia. Należy również podkreślić, że kilka rodzin/kilka osób mieszkających samotnie, które zadeklarowały zamieszkanie w jednym lokalu mieszkalnym/wynajmują lokal mieszkalny i płacą za ogrzewanie, ciepłą wodę lub wodę pitną do tego lokalu na podstawie jednego rachunku (książki rozliczeń), muszą złożyć oddzielne wnioski o rekompensatę” — poinformowano „Kurier Wileński” w samorządzie Wilna.

W poprzednim sezonie grzewczym rekompensatę otrzymało 33,6 tys. mieszkańców Wilna; średnia kwota rekompensaty przyznanej mieszkańcom wyniosła 201 euro. Przewiduje się, że w sezonie grzewczym 2025/2026 rekompensatę otrzyma około 38,5 tys. mieszkańców.

Jeżeli wartość nieruchomości przekracza normę wartości nieruchomości, ale mieszkaniec ubiega się o nią po raz pierwszy lub minęły dwa lata od ostatniej wypłaty rekompensaty, może ona zostać przyznana na okres trzech miesięcy.

„Wysokość rekompensaty oblicza się uwzględniając uzyskane dochody oraz część wydatków przeznaczonych na ogrzewanie i wodę w lokalu mieszkalnym, jednak rekompensata dotyczy tylko tej części wydatków, która nie przekracza norm dla powierzchni lokalu mieszkalnego lub ilości wody. Rekompensata za ogrzewanie przysługuje, gdy koszty ogrzewania przekraczają 10 proc. dochodu, 442 euro na każdego członka rodziny lub 663 euro na jedną osobę mieszkającą. Rekompensata za ciepłą wodę przysługuje, gdy koszty ciepłej wody przekraczają 5 proc. dochodu. Rekompensata za wodę pitną przysługuje, gdy koszty wody pitnej przekraczają 2 proc. dochodu” — przekazano nam w samorządzie.

Jak ubiegać się?

Mieszkańcy Wilna mogą ubiegać się o rekompensatę: telefonicznie pod numerem +370 700 35545, postępując zgodnie z instrukcjami audioprzewodnika (przy pierwszym składaniu wniosku); e-mailem, logując się na swoje konto osobiste SPIS — wypełniając i podpisując właściwy formularz wniosku i następnie przesyłając go e-mailem na adres sis@vilnius.lt lub składając za pośrednictwem systemu e-doręczeń lub przesyłając wypełniony wniosek pocztą tradycyjną na adres: Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius; odwiedzając Miejskie Centrum Obsługi Klienta przy Konstitucijos pr. 3 (I piętro).