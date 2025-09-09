Więcej
    Strona głównaSamorządy

    Dla mieszkańców rejonu wileńskiego – wygodna i szybka internetowa rejestracja wizyt u specjalistów samorządu

    Samorząd Rejonu Wileńskiego i starostwa zapraszają mieszkańców do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji wizyt. Teraz można wygodnie planować wizytę u specjalistów administracji samorządu lub starostwa w określonych dziedzinach przez internet, oszczędzając czas i unikając kolejek.

    Autor: Inf. ASRW
    Samorząd Rejonu Wileńskiego.
    Fot. vrsa.lt

    Czytaj również...

    System dostępny pod adresem https://eiliuvaldymas.vrsa.lt  umożliwia mieszkańcom łatwe zaplanowanie wizyty w celu uzyskania usługi, a potwierdzenie i przypomnienie o rejestracji trafia bezpośrednio na telefon.

    Aby zapewnić wygodną i sprawną obsługę, mieszkańcy mogą rejestrować się na wizyty u specjalistów przez internet. Po zalogowaniu się do systemu przez Elektroniczną Bramę Rządu, należy wybrać żądaną usługę i wydział – administrację samorządu lub starostwo. System automatycznie poda dostępne terminy, a następnie zostanie wysłana wiadomość SMS z potwierdzeniem rejestracji. Dzień przed wizytą otrzymają Państwo przypomnienie, a w razie potrzeby wizytę można łatwo odwołać lub przełożyć.

    W okresie próbnym elektroniczna rejestracja wizyt mieszkańców była przetestowana w kilku wydziałach. Od września ta możliwość jest dostępna dla wszystkich. Obecnie elektroniczna rejestracja działa w następujących kwestiach:

    • melioracja;
    • podstawowa pomoc prawna;
    • świadczenia socjalne, rekompensaty, zasiłki i wsparcie (szczególnie istotne przy składaniu wniosków o rekompensatę kosztów ogrzewania).

    Zwracamy uwagę, że wnioski o rekompensatę kosztów ogrzewania przyjmują specjaliści ds. zasiłków, którzy pracują w starostwach. Dlatego podczas rejestracji wizyty w tej sprawie, należy wybrać swoje starostwo i kwestię zainteresowania.

    Zachęcamy wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego do korzystania z systemu rejestracji i załatwiania spraw przez internet – szybciej, wygodniej i bez kolejek.

    Wygodnie i szybko zarejestrować się na wizytę u specjalisty można tutaj: https://eiliuvaldymas.vrsa.lt/login

    Dla Państwa wygody link do rejestracji jest dostępny na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt, w sekcji „Jak możemy pomóc?” oraz przy kontaktach każdego starostwa.

    Samorząd Rejonu Wileńskiego odnowił strukturę administracji: mniej dublowania, lepsza jakość

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Samorządy

    Konferencja dyrektorów placówek oświatowych rejonu wileńskiego: omówiono osiągnięcia, wyzwania i cele na rok szkolny 2025—2026

    Witając zgromadzonych, mer Robert Duchniewicz wyraził zadowolenie z osiągnięć minionego roku szkolnego.„Ta konferencja to kolejna wspaniała okazja do spotkania się przed 1 września, jednym z najważniejszych dni w waszym...
    Samorządy

    Uczniowie i maturzyści z rejonu wileńskiego uroczyście nagrodzeni za sukcesy w nauce

    Do zebranych podczas uroczystej ceremonii zwrócił się mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz, który wyraził radość z osiągnięć młodzieży.„Za każdą dziesiątką czy setką kryje się wyjątkowa historia: ciężka praca,...
    Samorządy

    Rejon wileński zaprasza na jubileuszowe 30. Dożynki

    – Zbliżający się wrzesień jest dla nas wyjątkowy, ponieważ zaprosimy do świętowania nie tylko obfitych zbiorów, ale też naszej wspólnej, 30-letniej tradycji. To żywe odzwierciedlenie historii i tożsamości rejonu...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.