System dostępny pod adresem https://eiliuvaldymas.vrsa.lt umożliwia mieszkańcom łatwe zaplanowanie wizyty w celu uzyskania usługi, a potwierdzenie i przypomnienie o rejestracji trafia bezpośrednio na telefon.

Aby zapewnić wygodną i sprawną obsługę, mieszkańcy mogą rejestrować się na wizyty u specjalistów przez internet. Po zalogowaniu się do systemu przez Elektroniczną Bramę Rządu, należy wybrać żądaną usługę i wydział – administrację samorządu lub starostwo. System automatycznie poda dostępne terminy, a następnie zostanie wysłana wiadomość SMS z potwierdzeniem rejestracji. Dzień przed wizytą otrzymają Państwo przypomnienie, a w razie potrzeby wizytę można łatwo odwołać lub przełożyć.

W okresie próbnym elektroniczna rejestracja wizyt mieszkańców była przetestowana w kilku wydziałach. Od września ta możliwość jest dostępna dla wszystkich. Obecnie elektroniczna rejestracja działa w następujących kwestiach:

melioracja;

podstawowa pomoc prawna;

świadczenia socjalne, rekompensaty, zasiłki i wsparcie (szczególnie istotne przy składaniu wniosków o rekompensatę kosztów ogrzewania).

Zwracamy uwagę, że wnioski o rekompensatę kosztów ogrzewania przyjmują specjaliści ds. zasiłków, którzy pracują w starostwach. Dlatego podczas rejestracji wizyty w tej sprawie, należy wybrać swoje starostwo i kwestię zainteresowania.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego do korzystania z systemu rejestracji i załatwiania spraw przez internet – szybciej, wygodniej i bez kolejek.

Wygodnie i szybko zarejestrować się na wizytę u specjalisty można tutaj: https://eiliuvaldymas.vrsa.lt/login

Dla Państwa wygody link do rejestracji jest dostępny na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt, w sekcji „Jak możemy pomóc?” oraz przy kontaktach każdego starostwa.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego