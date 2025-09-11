„To, co dzisiaj jest dla mnie najważniejsze, że jesteście państwo pierwszymi Polakami na całym świecie, z którymi spotykam się poza granicami Rzeczpospolitej” — oświadczył Karol Nawrocki podczas spotkania z litewskimi Polakami, które odbyło się w Ambasadzie RP na Litwie.

Spotkanie z prezydentem uświetnił występ zespołu „Sto Uśmiechów”

| Fot. Marian Paluszkiewicz

Miasta na literę „W”

Spotkanie w Pałacu Paców rozpoczęło się od odśpiewania hymnów Polski oraz Litwy. „Spotykamy się dzisiaj w związku z przyjazdem pana prezydenta Karola Nawrockiego. Waszyngton, Watykan, Wilno. To nie chodzi, że w tym tygodniu czy w tym miesiącu pan prezydent »przerabia« stolice na »W«. To jest określenie tego, jak ważna jest Litwa i bezpieczeństwo tego regionu w myśleniu pana prezydenta Polski. To spotkanie teraz świadczy, jak ważni jesteście wy Polacy z Litwy również dla naszego państwa i naszego prezydenta” — rozpoczął spotkanie Grzegorz Poznański, chargé d’affaires ad interim Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Litewskiej.

Później głos zabrał Karol Nawrocki. „Rzeczywiście nie chodzi o to, aby zaliczyć państwa i miasta na »W«, ale po to, by pokazać za sprawą nowego prezydenta Polski, co dla mnie dla mojej administracji wydaje się najważniejsze. Ten dzień dzisiaj był tak intensywny. Było wiele spotkań. Tak ważnych spotkań, które budują naszą regionalną solidarność” — zaznaczył na wstępie prezydent Polski.

Nawrocki oświadczył, że łącznie na świecie mieszka około 60 mln Polaków. „Naród to również ci, co byli przed nami, i ci, którzy przyjdą po nas. Dlatego to wielkie piękne dziedzictwo, jakim jest Polska, jest dla nas tak mocno zobowiązująca” — oświadczył Nawrocki.

Prezydent podziękował litewskim Polakom z jednej strony za kultywację polskiej kultury i tradycji poza granicami państwa, z drugiej — za aktywne uczestniczenie w życiu gospodarczym i politycznym Litwy. Podkreślił, że Polacy na Litwie są lojalnymi obywatelami tego kraju.

Spotkanie z Karolem Nawrockim odbyło się w Pałacu Paców

| Fot. Marian Paluszkiewicz

„Nie jechać na gapę”

Karol Nawrocki w swym przymówieniu nawiązał do swej wizyty w Ameryce. „Zanim przyjechałem do Wilna, byłem w Waszyngtonie u prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Musimy powiedzieć jasno, że jest jedynym liderem wolnego świata, który jest w stanie dzisiaj negocjować z Władimirem Putinem. Dlatego prezydenta Trumpa musimy wspierać w tych wysiłkach, bo odpowiada też za siłę państw takich, jak Polska i Litwa. Nie możemy jechać oczywiście na gapę. Jest to stara prawda, że sojusznicy bronią tylko tych, którzy sami potrafią się bronić. Wspomnę tylko, że Polska przeznaczyła 4,7 proc. PKB na budowanie sił zbrojnych” — oświadczył prezydent, zaznaczając, że zachęca wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej, aby podążyły w kierunku wytoczonym przez Polskę.

Prezydent RP wspomniał, że w trakcie swej wizyty w naszym kraju spotkał się nie tylko z prezydentem, ale również z przewodniczącym Sejmu oraz premierem rządu. „Rozmawialiśmy przede wszystkim o tym, co nas łączy. O dziedzictwie kulturowym, naszej wspólnej, czasami skomplikowanej, pamięci i historii. Rozmawialiśmy o projektach infrastrukturalnych, na które czekamy i które są tak ważne, jak Rail Baltica i Via Baltica. Rozmawialiśmy o konieczności budowania naszej odporności w NATO i Unii Europejskiej. Ale rozmawialiśmy także o tym, o czym informację otrzymuję od państwa. O życiu Polaków na Litwie, o postulatach, które przynosicie do prezydenta Polski. O życiu i działalności Litwinów w Polsce. Są to kwestie, które, jestem przekonany, że w partnerskiej i przyjacielskiej debacie dwóch sojuszników będziemy gotowi rozwiązać” — oświadczył Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki spotkał się z przedstawicielami polskiej społeczności na Litwie

| Fot. Marian Paluszkiewicz

„Są sprawy, o których powinniśmy dyskutować”

Spotkanie zakończyło się występem zespołu „Sto Uśmiechów” z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. Na zakończenie wizyty na Litwie Karol Nawrocki udzielił wywiadów dla LRT oraz TVP Wilno. W trakcie rozmowy z LRT padło pytanie dotyczące zmniejszenia pomocy dla sił zbrojnych krajów bałtyckich. „Czy państwa bałtyckie powinny martwić się tą decyzją?” — zapytała dziennikarka. „Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, ponieważ nie jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych” — odpowiedział prezydent RP.

Dodał, że kraje NATO powinny przyjąć odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo poprzez notoryczne zwiększenie finansowania sektora obronnego. Prezydent oświadczył, że kraje Europy Środkowej oraz Europy Północnej są w stanie stworzyć silną wschodnią flankę NATO, która „uzyskuje również wsparcie Stanów Zjednoczonych”.

W rozmowie z TVP Wilno Nawrocki odniósł się do tzw. polskich postulatów na Litwie. „Z prezydentem Gitanasem Nausėdą rozmawialiśmy o postulatach Polaków odnoszących się do możliwości posługiwania się polskimi nazwiskami, do kwestii zwrotu polskiego mienia czy dwóch pozostałych kwestii, które są dzisiaj na agendzie Polaków żyjących na Litwie. Myślę, że w takim głębokim poczuciu partnerstwa i wspólnego dzieła powinniśmy dyskutować także o Polakach na Litwie, o Litwinach w Polsce. Litwini w Polsce cieszą się wieloma możliwościami. Mamy podpisane porozumienie z roku 1994 i myślę, że wypełnianie tego porozumienia jest celem i strony polskiej, i strony litewskiej. Nie mam wątpliwości, że mamy dzisiaj przyjaciela w prezydencie Nausėdzie i w ogóle w politykach litewskich, ale są sprawy, o których powinniśmy dyskutować” — oświadczył prezydent RP.