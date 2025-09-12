Więcej
    Strona głównaSpołeczeństwo

    Seniorzy odkrywali wyjątkową magię historycznego dworu w Pokrojach

    Seniorzy z Rudomina postanowili pożegnać lato, udając się na krajoznawczą wycieczkę. Tym razem ich celem był malowniczy dwór w Pokrojach, do którego wybrali się 27 sierpnia. W wyprawie wzięli udział seniorzy z klubów „Złoty Wiek” z Rudomina, „Borowianka” z Czarnego Boru oraz „Młode i Kreatywne” z Mariampola.

    Autor: KW
    W wyprawie wzięli udział seniorzy z klubów „Złoty Wiek” z Rudomina, „Borowianka” z Czarnego Boru oraz „Młode i Kreatywne” z Mariampola.
    W wyprawie wzięli udział seniorzy z klubów „Złoty Wiek” z Rudomina, „Borowianka” z Czarnego Boru oraz „Młode i Kreatywne” z Mariampola | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Czytaj również...

    Piękny kompleks dworski

    Pokroje (lit. Pakruojis) to miasto w północnej Litwie, w powiecie szawelskim, 36 km na wschód od Szawli. Perełką tego zakątka naszego kraju jest przepiękny kompleks dworski — przykład późnego klasycyzmu i największy zachowany kompleks tego typu na Litwie. Składa się on z ponad 40 budynków, z których większość pochodzi z końca XVIII i początku XIX wieku. Integralną część historycznej posiadłości stanowi park dworski mający ponad 150 lat, w którym rośnie 26 gatunków drzew.

    Wyjątkowy akcent

    Na uczestników wyprawy czekało wiele atrakcji. Seniorzy mieli okazję zwiedzić kompleks dworski z zawodowymi przewodnikami. Grupa została podzielona na dwie mniejsze, dzięki czemu każdy mógł dokładniej obejrzeć poszczególne budynki, wysłuchać opowieści i zadać nurtujące pytania. Seniorzy zwiedzili pałac, browar, kuźnię, młyn, stajnie z końmi, a także odbyli spacer przytulnymi alejkami, poznając historię tego miejsca oraz losy jego gospodarzy. Wyjątkowym akcentem wycieczki był odbywający się na terenie kompleksu Festiwal Kwiatów — największe tego typu wydarzenie w Europie Północnej. Seniorzy z zachwytem podziwiali piękne kwietniki, w których różnorodne kwiaty tworzyły żywe, malownicze obrazy, a także fantazyjne kwietne instalacje.

    Wyjątkowym akcentem wycieczki był odbywający się na terenie kompleksu Festiwal Kwiatów
    | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Po niezwykle interesującej i treściwej wycieczce seniorzy spotkali się przy wspólnym stole. Czekał na nich pyszny obiad podany na terenie dworu. Była to doskonała okazja, by podzielić się wrażeniami z wyjazdu, porozmawiać i chwilę odpocząć.

    Ta wycieczka była prawdziwą ucztą dla zmysłów, oferującą niezapomniane przeżycia w jednym z najpiękniejszych zakątków Litwy oraz głęboki kontakt z historią naszego kraju.

    Seniorzy pragną serdecznie podziękować Centrum Kultury w Rudominie oraz jego dyrektorce, Wiolecie Cereszce, za wsparcie podczas organizacji wyjazdu do Pokrojów.

    Klub Seniora „Złoty wiek” z Rudomina. „Każdą chwilę przeżywać z pasją i celowością”

    Inf. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Wyjątkowy piknik w Rudominie

    Właśnie w Rudominie, nad brzegiem malowniczego jeziora, 5 września odbył się piknik, któremu towarzyszyło wiele atrakcji. Tego dnia świetnie bawiły się zarówno dzieci, jak i dorośli.Organizatorzy przygotowali bogaty program...
    Szkolnictwo

    Helena Juchniewicz: „Zwiększenie godzin litewskiego jest dobre, ale należy wiedzieć, co zmniejszamy”

    Jednocześnie zaznacza, że taki krok nie może odbywać się kosztem innych przedmiotów, bo plan zajęć dzieci z polskich szkół już teraz jest bardziej obciążony niż w szkołach litewskich.Dziennikarz „Kuriera...
    Wiadomości

    Ekipa premier ujawnia priorytety rządu. Będzie potrzebna zgoda Sejmu

    Na nowego przewodniczącego Sejmu został wybrany socjaldemokrata Juozas Olekas.Postawiona na stanowisku premiera Inga Ruginienė wśród priorytetów wymieniła oświatę, w tym wspieranie szkół regionalnych, aby zachować też „szkoły regionalne i...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.