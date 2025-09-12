Seniorzy odkrywali wyjątkową magię historycznego dworu w Pokrojach

Piękny kompleks dworski

Pokroje (lit. Pakruojis) to miasto w północnej Litwie, w powiecie szawelskim, 36 km na wschód od Szawli. Perełką tego zakątka naszego kraju jest przepiękny kompleks dworski — przykład późnego klasycyzmu i największy zachowany kompleks tego typu na Litwie. Składa się on z ponad 40 budynków, z których większość pochodzi z końca XVIII i początku XIX wieku. Integralną część historycznej posiadłości stanowi park dworski mający ponad 150 lat, w którym rośnie 26 gatunków drzew.

Wyjątkowy akcent

Na uczestników wyprawy czekało wiele atrakcji. Seniorzy mieli okazję zwiedzić kompleks dworski z zawodowymi przewodnikami. Grupa została podzielona na dwie mniejsze, dzięki czemu każdy mógł dokładniej obejrzeć poszczególne budynki, wysłuchać opowieści i zadać nurtujące pytania. Seniorzy zwiedzili pałac, browar, kuźnię, młyn, stajnie z końmi, a także odbyli spacer przytulnymi alejkami, poznając historię tego miejsca oraz losy jego gospodarzy. Wyjątkowym akcentem wycieczki był odbywający się na terenie kompleksu Festiwal Kwiatów — największe tego typu wydarzenie w Europie Północnej. Seniorzy z zachwytem podziwiali piękne kwietniki, w których różnorodne kwiaty tworzyły żywe, malownicze obrazy, a także fantazyjne kwietne instalacje.

| Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Po niezwykle interesującej i treściwej wycieczce seniorzy spotkali się przy wspólnym stole. Czekał na nich pyszny obiad podany na terenie dworu. Była to doskonała okazja, by podzielić się wrażeniami z wyjazdu, porozmawiać i chwilę odpocząć.

Ta wycieczka była prawdziwą ucztą dla zmysłów, oferującą niezapomniane przeżycia w jednym z najpiękniejszych zakątków Litwy oraz głęboki kontakt z historią naszego kraju.

Seniorzy pragną serdecznie podziękować Centrum Kultury w Rudominie oraz jego dyrektorce, Wiolecie Cereszce, za wsparcie podczas organizacji wyjazdu do Pokrojów.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.