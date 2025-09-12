Więcej
    Strona głównaKultura

    „Żywioły Mazowsza” Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Wilnie i Solecznikach

    Już w sobotę, 13 września w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, następnego dnia — w Solecznikach, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury pokaże szczególny koncert — „Żywioły Mazowsza” z cyklu „Piosenka jest dobra na wszystko”.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Koncert „Żywioły Mazowsza”.
    Koncert „Żywioły Mazowsza” powstał w ramach obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego | Fot. FB, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

    Czytaj również...

    Most łączący przeszłość z teraźniejszością

    — Drodzy Rodacy, zapraszam do przejścia przez most. Most z emocji, którymi utkana jest historia każdego z nas, łączący przeszłość z teraźniejszością, nas — dawnych, z nami dzisiejszymi. Koncert „Żywioły Mazowsza” powstał w ramach obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowe spotkanie z polskimi piosenkami. Marcin Januszkiewicz, reżyser, przedstawił je w nowej odsłonie, a współcześni wykonawcy nadali im swoje interpretacje. Zaprezentowaliśmy ten recital publiczności Mazowsza, dziś ofiarowujemy go Wam — rodakom mieszkającym na Litwie — zwraca się do czytelników „Kuriera Wileńskiego” Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.

    „Żywioły Mazowsza” to wspaniałe piosenki w znakomitych wykonaniach, to także dźwiękowy album historii polskiej kultury. Zostaną zaprezentowane, między innymi, piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Cytaty z tego widowiska przeszły do języka codziennego kilku pokoleń. Usłyszymy teksty Wojciecha Młynarskiego, który tworzył dla wielu innych wykonawców, ale najbardziej znany jest z autorskich recitali, trafnie opisujących heroizm naszej zwyczajnej codzienności.

    Zostaną przedstawione także piosenki z filmów: „Dumka na dwa serca”, którą pamiętamy z „Ogniem i mieczem”, a „Dwa serduszka, cztery oczy” znalazły się w nominowanym do Oskara obrazie „Zimna wojna”.

    „Lubię wracać w strony, które znam…”

    — To będzie nasz drugi pobyt na Litwie. Pierwszy raz byliśmy w listopadzie 2023 r., prezentując nasze spektakle podczas X Dni Kultury Polskiej w Wilnie. Pokazaliśmy wówczas bajkę muzyczną „Awantura w MollDurze” oraz widowisko muzyczne „Dla Ciebie śpiewałem…” poświęcone życiu Jana Kiepury. Podczas pobytu teatru w Wilnie prezentowaliśmy także wystawę poświęconą życiu i twórczości tenora wszech czasów Jana Kiepury, który jest patronem naszego teatru. Zapraszając do wsłuchania się w nasz koncert, jeszcze raz wymienię Wojciecha Młynarskiego i słowa, które przywołują osobiste wspomnienia: „Lubię wracać w strony, które znam / Po wspomnienia zostawione tam / By się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich / Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń”. Tego koncertu przegapić nie można! „Żywioły Mazowsza”, koncert z cyklu „Piosenka jest dobra na wszystko”, czyli kultowe arcydzieła polskiej piosenki literackiej w wykonaniu wybitnych wokalistów porwą publiczność w niecodzienną, przepełnioną emocjami podróż przez cztery żywioły. Jeremi Przybora napisał, że „piosenka jest dobra na wszystko” — przekona się o tym każdy, kto przybędzie na nasz koncert 13 września do Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 18:00 lub 14 września w Solecznikach o godz. 15:30 — zachęca Iwona Wujastyk.

    Bilety do nabycia: kakava.lt

    Zadanie pn. „Prezentacja dorobku artystycznego Mazowieckiego Teatru Muzycznego za granicą w 2025 r. — Litwa” sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

    Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.

    „Kluczem do sukcesu jest różnorodność”. Minęły X Dni Kultury Polskiej w Wilnie
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Z taką publicznością wszystkim jest przyjemniej. Legendy estrady na pożegnanie lata w rejonie wileńskim

    Z kolei 30 sierpnia przy Niemenczyńskiej Estradzie Leśnej zgromadziły się tysiące mieszkańców i gości rejonu wileńskiego, żeby także pożegnać wspólnie lato. – To wspaniałe święto. Po raz kolejny udowodniliśmy, że...
    Wywiady

    Moja podróż z teatrem dopiero się zaczyna. Cieszę się, że wyruszyłam w nią z Polskim Teatrem „Studio”

    Honorata Adamowicz: W jaki sposób trafiłaś do Polskiego Teatru „Studio”? Ewa Rawłuszewicz: W teatrze znalazłam się na zaproszenie pani Lili i pana Edwarda Kiejzików, którzy zaangażowali mnie do spektaklu muzycznego...
    Szkolnictwo

    Kiedy dziecko może już samo chodzić do szkoły i z niej wracać?

    — W litewskim ustawodawstwie nie ma konkretnych wskazówek, od kiedy można dzieciom pozwolić na samodzielne uczęszczanie do szkoły. Rodzice muszą ocenić dojrzałość dziecka — czy potrafi ono zamknąć drzwi, bezpiecznie...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.