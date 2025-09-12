Most łączący przeszłość z teraźniejszością

— Drodzy Rodacy, zapraszam do przejścia przez most. Most z emocji, którymi utkana jest historia każdego z nas, łączący przeszłość z teraźniejszością, nas — dawnych, z nami dzisiejszymi. Koncert „Żywioły Mazowsza” powstał w ramach obchodów 25-lecia Samorządu Województwa Mazowieckiego. Z tej okazji przygotowaliśmy wyjątkowe spotkanie z polskimi piosenkami. Marcin Januszkiewicz, reżyser, przedstawił je w nowej odsłonie, a współcześni wykonawcy nadali im swoje interpretacje. Zaprezentowaliśmy ten recital publiczności Mazowsza, dziś ofiarowujemy go Wam — rodakom mieszkającym na Litwie — zwraca się do czytelników „Kuriera Wileńskiego” Iwona Wujastyk, dyrektor Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury.

„Żywioły Mazowsza” to wspaniałe piosenki w znakomitych wykonaniach, to także dźwiękowy album historii polskiej kultury. Zostaną zaprezentowane, między innymi, piosenki z Kabaretu Starszych Panów. Cytaty z tego widowiska przeszły do języka codziennego kilku pokoleń. Usłyszymy teksty Wojciecha Młynarskiego, który tworzył dla wielu innych wykonawców, ale najbardziej znany jest z autorskich recitali, trafnie opisujących heroizm naszej zwyczajnej codzienności.

Zostaną przedstawione także piosenki z filmów: „Dumka na dwa serca”, którą pamiętamy z „Ogniem i mieczem”, a „Dwa serduszka, cztery oczy” znalazły się w nominowanym do Oskara obrazie „Zimna wojna”.

„Lubię wracać w strony, które znam…”

— To będzie nasz drugi pobyt na Litwie. Pierwszy raz byliśmy w listopadzie 2023 r., prezentując nasze spektakle podczas X Dni Kultury Polskiej w Wilnie. Pokazaliśmy wówczas bajkę muzyczną „Awantura w MollDurze” oraz widowisko muzyczne „Dla Ciebie śpiewałem…” poświęcone życiu Jana Kiepury. Podczas pobytu teatru w Wilnie prezentowaliśmy także wystawę poświęconą życiu i twórczości tenora wszech czasów Jana Kiepury, który jest patronem naszego teatru. Zapraszając do wsłuchania się w nasz koncert, jeszcze raz wymienię Wojciecha Młynarskiego i słowa, które przywołują osobiste wspomnienia: „Lubię wracać w strony, które znam / Po wspomnienia zostawione tam / By się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich / Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń”. Tego koncertu przegapić nie można! „Żywioły Mazowsza”, koncert z cyklu „Piosenka jest dobra na wszystko”, czyli kultowe arcydzieła polskiej piosenki literackiej w wykonaniu wybitnych wokalistów porwą publiczność w niecodzienną, przepełnioną emocjami podróż przez cztery żywioły. Jeremi Przybora napisał, że „piosenka jest dobra na wszystko” — przekona się o tym każdy, kto przybędzie na nasz koncert 13 września do Domu Kultury Polskiej w Wilnie o godz. 18:00 lub 14 września w Solecznikach o godz. 15:30 — zachęca Iwona Wujastyk.

Bilety do nabycia: kakava.lt

Zadanie pn. „Prezentacja dorobku artystycznego Mazowieckiego Teatru Muzycznego za granicą w 2025 r. — Litwa” sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego.