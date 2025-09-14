Latem w ramach projektu w Skaisterach, Kiwiszkach i Ławaryszkach odbywały się bezpłatne treningi siatkówki plażowej dla dzieci i młodzieży, prowadzone przez doświadczonych trenerów tej dyscypliny. Przez dwa miesiące ponad 70 młodych uczestników miało możliwość nie tylko poznawać techniki gry, ale też aktywnie i wartościowo spędzać czas wolny.

Święto Sportu

Kulminacją projektu było Święto Sportu, zorganizowane 31 sierpnia w Skaisterach. Zgromadziło ono mieszkańców i gości na pełnym emocji, śmiechu i radości wydarzeniu. W konkurencjach drużynowych rywalizowało aż 17 drużyn, a wszyscy chętni mogli spróbować swoich sił w różnych aktywnościach — od zabaw do sportowych wyzwań.

Miłośnicy siatkówki plażowej rywalizowali w różnych kategoriach, osoby spragnione emocji testowały swoje umiejętności na rodeo byku, a sportowi entuzjaści brali udział w indywidualnych konkurencjach: zawodach koszykarskich oraz konkursach w piłowaniu kłody, w których sił próbowali zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Finałem wieczoru były nagrody dla zwycięzców oraz taniec w pianie — idealne zakończenie lata.

Podczas wydarzenia odbyła się także wymiana zabawek dla dzieci — najmłodsi przynieśli wybrane, już nieużywane zabawki, które mogli wymienić lub sprzedać za symboliczną cenę. Była to świetna okazja do nauki dzielenia się, pierwszych kroków w przedsiębiorczości oraz kształtowania zasad świadomej konsumpcji.

Graf. organizatorzy

Doskonały przykład współpracy

Dużą wagę przywiązano również do zdrowia i profilaktyki. Lekarze z Przychodni Rejonu Wileńskiego dbali o bezpieczeństwo uczestników, udzielali porad na temat zdrowego stylu życia, przypominali o znaczeniu higieny jamy ustnej oraz mierzyli ciśnienie tętnicze wszystkim chętnym. W organizacji wydarzenia pomogła także gmina Mickunów.

Takie inicjatywy są niezwykle potrzebne, ponieważ zachęcają młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu, wzmacniają więzi między społecznościami i kształtują zdrowe nawyki. Ponadto tego typu projekty są doskonałym przykładem współpracy, kiedy różne organizacje łączą siły dla wspólnego celu — silniejszego, zdrowszego i bardziej zjednoczonego społeczeństwa.

Projekt finansowany jest ze środków EFRROW, budżetu państwa Republiki Litewskiej oraz Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Czytaj więcej: Wspólnoty rejonu wileńskiego w 2020 r.

Renata Čižik,

przewodnicząca wspólnoty wsi Kiwiszki „Kyvija”