Spektakl poświęcony 150. rocznicy urodzin Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa, jednej z najbardziej imponujących postaci kultury litewskiej, a jednocześnie ważnej dla tradycji artystycznej Polski. Bohater odradza się na scenie jako twórca nieustannie poszukujący nowych dróg i łączący w swoich trajektoriach muzykę, sztukę, literaturę i filozofię.

Formalna struktura spektaklu przypomina senne światy malarstwa Čiurlionisa, wyłaniające się na scenie za pomocą projekcji i ruchów aktorów. Przeplatają się one z fabułą, która prowadzi przez życie artysty w latach 1894–1911. Jest to historia studiów, poszukiwań twórczych, dwóch skomplikowanych doświadczeń miłosnych, bliskich przyjaźni i choroby. W spektaklu spotykamy Sofię Kymantaitė, przyszłą żonę Čiurlionisa, kompozytora Eugeniusza Morawskiego, malarza Kazimierza Stabrowskiego oraz księcia Michała Ogińskiego.

Ważnym elementem spektaklu jest dialog z tajemniczą postacią Ducha. Jest on jednocześnie projekcją świadomości Čiurlionisa, ucieleśnieniem idei filozoficznych i symbolicznym rozmówcą prowadzącym artystę przez jego wewnętrzne poszukiwania. Duch przybiera na scenie różne postacie, czasem staje się Ferdynandem Ruszczycem, czasem Juliuszem Słowackim „Królem-Duchem”, a w scenie finałowej – lekarzem w sanatorium Pustelnika.

Spektakl ten jest nie tylko hołdem dla spuścizny Čiurlionisa, ale także ma na celu opowiedzieć o twórczości artysty jako o trajektoriach, po których artysta nieustannie poruszał się, przekraczając granice różnych dyscyplin, kultur i epok. Koncepcja spektaklu podkreśla sztukę jako żywe, zmieniające się zjawisko – ruch, który kształtuje duchową podróż i pozostawia ślad w historii, we wszechświecie. To podróż poprzez muzykę, obrazy i słowa, w której uwidacznia się dramat życia i twórczości genialnego artysty oraz uniwersalność jego spuścizny.

Twórcy spektaklu to reżyserzy Mariusz Malec i Lilia Kiejzik, autorką scenariusza jest Henryka Sokołowska, autorami adaptacji – Jarosław Cymerman i Mariusz Malec.

Spektakl stanowi część ogólnolitewskich rządowych obchodów 150. rocznicy urodzin M. K. Čiurlionisa i jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury Republiki Litewskiej oraz Departamentu Mniejszości Narodowych Litwy przy Rządzie RL.

XII Międzynarodowy Festiwal „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” dofinansowano w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2025 roku za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego.

Prapremiera „M. K. Čiurlionis. Trajektorie” odbędzie się 7 listopada 2025 r. o godz. 18:30 w Teatrze na Pohulance (Starym Teatrze) w Wilnie, przy ul. J. Basanavičiaus 13. Czas trwania ok. 90 min. Spektakl grany po polsku z napisami litewskimi.

Bilety: https://www.bilietai.lt/lit/renginiai/teatras/spektaklis-m-k-ciurlionis-trajektorijos-rez-mariusz-malec-lila-kiejzik-478983/

Przy zakupie 10 lub więcej biletów prosimy o kontakt: vipklientai@bilietai.lt lub telefonicznie: +37065264613; ceny biletu 15-19 euro.

Inf. Polski Teatr „Studio”