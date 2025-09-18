Spotkanie z Palewiczem

Prezydent rozpoczął dzień od złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Gintarasa Žaguniusa – pierwszego litewskiego strażnika granicznego, który zginął na służbie po odzyskaniu niepodległości przez Litwę. Następnie udał się na spotkanie z merem rejonu solecznickiego, Zdzisławem Palewiczem.

Rozmowy dotyczyły kluczowych spraw samorządowych, takich jak stan infrastruktury drogowej, potrzeby finansowe związane z jej modernizacją, rola rządu centralnego w przyciąganiu inwestycji oraz sytuacja oświatowa w „samorządach mniejszości narodowych”.

Dodatkowym tematem była kwestia mechanizmów rekompensacyjnych dla samorządów, na terenie których prowadzone są inwestycje wojskowe, takie jak rozbudowa poligonów.

Punkt wizyty – inspekcja poligonu

Kluczowym punktem wizyty była inspekcja poligonu wojskowego w Rudnikach, gdzie trwają intensywne prace budowlane związane z przygotowaniem infrastruktury dla niemieckich żołnierzy, których obecność na Litwie zaplanowano w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Zgodnie z planem do końca 2027 r. mają tu powstać główne obiekty – sztab, koszary, stołówka, punkty medyczne i centra techniczne, a do połowy 2028 r. infrastruktura dodatkowa, w tym obiekty sportowe i lądowiska dla helikopterów.

„Chciałbym wyrazić zadowolenie z postępów w budowie murów poligonu Rudniki. W rzeczywistości należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że prace przebiegają zgodnie z planem, a nawet można powiedzieć, że wyprzedzają plan o kilka miesięcy” – powiedział Gitanas Nausėda podczas spotkania z dziennikarzami.

Fot. Robertas Dačkus, LRP

Infrastruktura jak średnie miasto

Jak zaznaczył, realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z wymogami strony niemieckiej, która do końca 2027 r. ma rozmieścić na Litwie 4–5 tys. żołnierzy.

Jak dodał, obecna sytuacja bezpieczeństwa wymaga silnego wsparcia sojuszników, a infrastruktura tworzona w Rudnikach będzie porównywalna z infrastrukturą średniej wielkości miasteczka.

„Obok powstanie strzelnica czołgowa, a jednocześnie ten poligon będzie wyjątkowy, ponieważ będzie można jednocześnie przeprowadzać ćwiczenia strzeleckie i manewrowe, a uczestnicy obu zajęć nie będą sobie przeszkadzali” – zaznaczył.

Na zakończenie dnia Gitanas Nausėda udał się do Białej Waki, gdzie spotkał się z mieszkańcami rejonu solecznickiego. Spotkanie miało charakter otwarty i poświęcone było aktualnym kwestiom lokalnym.

Pierwsza dama spotkała się też z pracownikami i podopiecznymi publicznej biblioteki

| Fot. Eitvydas Kinaitis, LRP

Pierwsza dama odwiedziła dom opieki

Równolegle z wizytą prezydenta, pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė odwiedziła dom opieki społecznej w Czużekompiach, gdzie zapoznała się z warunkami funkcjonowania placówki oraz sytuacją jej mieszkańców.

„Jednym z najważniejszych zadań samorządu jest zapewnienie dostępności wysokiej jakości usług publicznych. Rozwój wysokiej jakości usług socjalnych – jednego z najważniejszych elementów dobrobytu – jest codziennością w samorządach i corocznym wyzwaniem przy planowaniu budżetu” — zaznaczyła Nausėdienė.

Opieka wzmacnia zaufanie do państwa

Pierwsza dama wskazała również na rosnące znaczenie opieki długoterminowej w kontekście wyzwań demograficznych.

„Najważniejsze w tych domach nie są infrastruktura, jasne, schludne pokoje czy sprzęt do masażu, ale codzienne relacje międzyludzkie, troska personelu, opieka i empatia. Dlatego profesjonalizm i wysiłki pracowników socjalnych oraz opiekunów indywidualnych stają się kluczowym czynnikiem zapewniającym skuteczne funkcjonowanie domów opieki i godną starość” — powiedziała Diana Nausėdienė.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

Odnosząc się do polityki państwowej, przypomniała, że prezydent Gitanas Nausėda od lat podkreśla potrzebę stworzenia przejrzystego i zindywidualizowanego systemu opieki długoterminowej. „Pomoc dostępna i osiągalna wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna, nie tylko pomaga ludziom czuć się bezpieczniej w codziennym życiu, ale także zwiększa zaufanie do samorządu i państwa w ogóle” – dodała pierwsza dama.