Więcej
    Strona głównaWiadomości

    Prezydent Nausėda odwiedził rejon solecznicki. Mówił nie tylko o poligonie

    We wtorek 17 września prezydent Litwy Gitanas Nausėda przebywał z roboczą wizytą w rejonie solecznickim. Równolegle swój plan wizyty realizowała pierwsza dama Diana Nausėdienė.

    Autor: Apolinary Klonowski
    Prezydent spotkał się z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem, a także wicemerem Józefem Rybakiem.
    Prezydent spotkał się z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem, a także wicemerem Józefem Rybakiem | Fot. Robertas Dačkus, LRP

    Czytaj również...

    Spotkanie z Palewiczem

    Prezydent rozpoczął dzień od złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Gintarasa Žaguniusa – pierwszego litewskiego strażnika granicznego, który zginął na służbie po odzyskaniu niepodległości przez Litwę. Następnie udał się na spotkanie z merem rejonu solecznickiego, Zdzisławem Palewiczem.

    Rozmowy dotyczyły kluczowych spraw samorządowych, takich jak stan infrastruktury drogowej, potrzeby finansowe związane z jej modernizacją, rola rządu centralnego w przyciąganiu inwestycji oraz sytuacja oświatowa w „samorządach mniejszości narodowych”.

    Dodatkowym tematem była kwestia mechanizmów rekompensacyjnych dla samorządów, na terenie których prowadzone są inwestycje wojskowe, takie jak rozbudowa poligonów.

    Punkt wizyty – inspekcja poligonu

    Kluczowym punktem wizyty była inspekcja poligonu wojskowego w Rudnikach, gdzie trwają intensywne prace budowlane związane z przygotowaniem infrastruktury dla niemieckich żołnierzy, których obecność na Litwie zaplanowano w ramach wzmacniania wschodniej flanki NATO. Zgodnie z planem do końca 2027 r. mają tu powstać główne obiekty – sztab, koszary, stołówka, punkty medyczne i centra techniczne, a do połowy 2028 r. infrastruktura dodatkowa, w tym obiekty sportowe i lądowiska dla helikopterów.

    „Chciałbym wyrazić zadowolenie z postępów w budowie murów poligonu Rudniki. W rzeczywistości należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że prace przebiegają zgodnie z planem, a nawet można powiedzieć, że wyprzedzają plan o kilka miesięcy” – powiedział Gitanas Nausėda podczas spotkania z dziennikarzami.

    Fot. Robertas Dačkus, LRP

    Infrastruktura jak średnie miasto

    Jak zaznaczył, realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z wymogami strony niemieckiej, która do końca 2027 r. ma rozmieścić na Litwie 4–5 tys. żołnierzy.

    Jak dodał, obecna sytuacja bezpieczeństwa wymaga silnego wsparcia sojuszników, a infrastruktura tworzona w Rudnikach będzie porównywalna z infrastrukturą średniej wielkości miasteczka.

    „Obok powstanie strzelnica czołgowa, a jednocześnie ten poligon będzie wyjątkowy, ponieważ będzie można jednocześnie przeprowadzać ćwiczenia strzeleckie i manewrowe, a uczestnicy obu zajęć nie będą sobie przeszkadzali” – zaznaczył.

    Na zakończenie dnia Gitanas Nausėda udał się do Białej Waki, gdzie spotkał się z mieszkańcami rejonu solecznickiego. Spotkanie miało charakter otwarty i poświęcone było aktualnym kwestiom lokalnym.

    Pierwsza dama spotkała się też z pracownikami i podopiecznymi publicznej biblioteki
    | Fot. Eitvydas Kinaitis, LRP

    Pierwsza dama odwiedziła dom opieki

    Równolegle z wizytą prezydenta, pierwsza dama Litwy Diana Nausėdienė odwiedziła dom opieki społecznej w Czużekompiach, gdzie zapoznała się z warunkami funkcjonowania placówki oraz sytuacją jej mieszkańców.

    „Jednym z najważniejszych zadań samorządu jest zapewnienie dostępności wysokiej jakości usług publicznych. Rozwój wysokiej jakości usług socjalnych – jednego z najważniejszych elementów dobrobytu – jest codziennością w samorządach i corocznym wyzwaniem przy planowaniu budżetu” — zaznaczyła Nausėdienė.

    Opieka wzmacnia zaufanie do państwa

    Pierwsza dama wskazała również na rosnące znaczenie opieki długoterminowej w kontekście wyzwań demograficznych.

    „Najważniejsze w tych domach nie są infrastruktura, jasne, schludne pokoje czy sprzęt do masażu, ale codzienne relacje międzyludzkie, troska personelu, opieka i empatia. Dlatego profesjonalizm i wysiłki pracowników socjalnych oraz opiekunów indywidualnych stają się kluczowym czynnikiem zapewniającym skuteczne funkcjonowanie domów opieki i godną starość” — powiedziała Diana Nausėdienė.

    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Odnosząc się do polityki państwowej, przypomniała, że prezydent Gitanas Nausėda od lat podkreśla potrzebę stworzenia przejrzystego i zindywidualizowanego systemu opieki długoterminowej. „Pomoc dostępna i osiągalna wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebna, nie tylko pomaga ludziom czuć się bezpieczniej w codziennym życiu, ale także zwiększa zaufanie do samorządu i państwa w ogóle” – dodała pierwsza dama.

    „Historyczny moment”: na poligonie w Rudnikach ruszy budowa miasteczka dla niemieckiej brygady
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo
    Prezydent spotkał się z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem, a także wicemerem Józefem Rybakiem.
    Prezydent spotkał się z merem rejonu Zdzisławem Palewiczem, a także wicemerem Józefem Rybakiem | Fot. Robertas Dačkus, LRP

    Afisze

    Źródłalrp.lt, BNS, mat. pras.

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Od grudnia pociąg Wilno–Warszawa trzy razy dziennie. Tam jednak trasa się nie kończy

    Szybsze połączenie i więcejW kwietniu pisaliśmy o planach polepszenia połączenia kolejowego Wilno–Warszawa. W czerwcu informowaliśmy o pierwszych listach intencyjnych oraz o tym, że 15 grudnia pociąg z Wilna będzie...
    Wywiady

    Pietkiewicz ma 2-letni plan na Forum Wileńskie. „Inna rola niż Polskie Kluby Dyskusyjne”

    Apolinary Klonowski: Jest pani nową prezes Forum Wileńskiego. Gratulujemy. Gdy zakładane było Forum Wileńskie, gdy wyłaniała się władza, forum wybrało na prezesa prof. Jarosława Wołkonowskiego. Wtedy była pani posłanką,...
    Wiadomości

    NATO rozpoczęło nad Polską i Litwą misję „Eastern Sentry”. To reakcja na rosyjskie drony

    Misja jest odpowiedzią na ostatnie wydarzenia w Polsce, kiedy rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną. Na prośbę Polski uruchomiony został artykuł 4. NATO dotyczący pilnej konsultacji z sojusznikami.Błyskawiczne decyzje po...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.