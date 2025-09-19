Więcej
    W sierpniu sprzedaż nieruchomości w Wilnie wzrosła dwukrotnie

    W sierpniu 2025 r. w Wilnie sprzedano 507 mieszkań – to dwukrotnie więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. W porównaniu z lipcem tego roku sprzedaż nieruchomości wzrosła o 22 proc.

    Autor: Honorata Adamowicz
    Blok wielomieszkaniowy.
    Łącznie w sierpniu 2025 r.u w Wilnie dostępnych było 4 721 mieszkań | Fot. Dainius Labutis, ELTA

    Okres ożywienia na rynku nieruchomości

    – W tym roku mamy do czynienia z okresem ożywienia na rynku nieruchomości. Liczba transakcji osiągnęła najwyższy poziom od 2021 r. Mieszkańcy dość długo czekali i odkładali zakup nieruchomości. Jednak w tym roku spieszą się, a główną przyczyną tego jest wciąż szybko rosnące wynagrodzenia (wzrosły o ok. 9 proc.), a także malejące stopy procentowe Europejskiego Banku Centralnego, które poprawiają dostępność zakupu nieruchomości. Oznacza to, że dzisiaj ludzie mają więcej możliwości, żeby nabyć nieruchomość. Kolejnym powodem jest to, że ceny mieszkań w ostatnich latach wzrosły w zasadzie nieznacznie, a mieszkańcy nie spodziewają się, że tendencja ta się utrzyma. Oczekują, że wzrost cen może przyspieszyć, co jeszcze bardziej zachęca ich do nieczekania i zakupu nieruchomości – tłumaczy sytuację Greta Ilekytė, ekonomistka Swedbanku, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim“.

    Zmiany w systemie emerytalnym

    Ekonomistka podkreśliła, że kolejnym czynnikiem, który może potencjalnie wpłynąć na wzrost transakcji, mogą być zmiany w systemie emerytalnym, dzięki którym od przyszłego roku mieszkańcy Litwy będą mogli wypłacić część środków zgromadzonych w drugim filarze.

    – Liczba transakcji jeszcze bardziej powinna wzrosnąć w przyszłym roku, kiedy część mieszkańców wypłaci swoje fundusze z drugiego filaru emerytalnego. Spodziewamy się, że pół miliarda euro z drugiego filaru emerytur zostanie przeznaczone na zakup nieruchomości. Następny rok również będzie rokiem ożywienia na rynku nieruchomości. Natomiast 2027 prawdopodobnie będzie znacznie spokojniejszym rokiem – zaznacza Greta Ilekytė.

    Chociaż liczba sprzedanych mieszkań wyraźnie wzrosła, liczba nowych ofert na rynku w sierpniu spadła do 280 w lipcu było ich 322. W porównaniu z sierpniem ubiegłego roku, kiedy na rynek trafiło zaledwie 30 mieszkań, podaż wzrosła dziewięciokrotnie.

    Łącznie w sierpniu 2025 r. w Wilnie dostępnych było 4 721 mieszkań, podczas gdy rok wcześniej – 4 109. Najwięcej nabywców zdecydowało się na mieszkania średniej klasy – sprzedano ich 297 w porównaniu ze 191 w lipcu. Oznacza to wzrost aż 2,5-krotny w stosunku do sierpnia ubiegłego roku.

    W segmencie ekonomicznym sprzedano 198 lokali, podobnie jak w lipcu (200). W ujęciu rocznym oznacza to wzrost o 85 proc. – w sierpniu 2024 r. sprzedano 107 takich mieszkań. Natomiast sprzedaż mieszkań w segmencie prestiżowym spadła niemal o połowę: w sierpniu sprzedano 12 lokali, podczas gdy w lipcu – 23. W porównaniu rok do roku liczba transakcji w tym segmencie pozostała jednak na podobnym poziomie.

    Najpopularniejszymi dzielnicami Wilna w sierpniu były Leszczyniaki (sprzedano 86 mieszkań), Nowe Miasto (69) i Verkiai (51). Za nimi uplasowały się Śnipiszki i Żyrmuny (odpowiednio 48 i 44 mieszkania). W sierpniu liczba mieszkań na rynku wzrosła o 276 i osiągnęła łącznie 5 190. W porównaniu z lipcem odnotowano spadek o 5,8 proc., było wtedy 5 510 mieszkań.

    Średnia cena metra kwadratowego mieszkania w sierpniu w Wilnie wyniosła 3 942 euro (w lipcu było to 3 904 euro).

