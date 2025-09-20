Więcej
    „Mickiewiczówka” będzie miała remont. Projekt jest na kolejnym etapie

    W wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 13-19 września ukazała się rozmowa z Iwoną Czerniawską, dyrektorką Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie. W wywiadzie dyrektor zapowiedziała renowację budynku liceum, której projekt jest już na etapie uzyskiwania pozwoleń. To jednak nie wszystkie nowości.

    Portret na ścianie Adama Mickiewicza.
    Fot. Apolinary Klonowski

    Jak wyjaśniła Iwona Czerniawska, szkoła otrzymała także szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji włączającej. Edukacja włączająca to nauczanie nastawione na wciągnięcie do nauczania wszystkich uczniów, niezależnie od ich zdolności czy pochodzenia.

    — Cieszę się, że po roku oczekiwania wreszcie otrzymaliśmy szkolenia dla nauczycieli z edukacji włączającej – temat zawsze był ważny, a teraz nabiera szczególnego znaczenia, bo szkoły dostają więcej możliwości uczenia się w tym zakresie — wyjaśniła Czerniawska.

    Zapowiedziała też remont, który dotyczy ocieplenia, wymiany instalacji, ale nawet „przemieszczenia niektórych pracowni”.

    — Co do samego budynku szkoły – Samorząd Miasta Wilna przygotowuje projekt renowacji. Jest on już na etapie pozwoleń budowlanych, a prace musiałyby ruszyć latem. Plan obejmuje nie tylko standardowe prace, jak ocieplenie czy wymiana instalacji, ale też przemieszczenie niektórych pracowni i przearanżowanie przestrzeni zgodnie z nowoczesnymi wymogami wzornictwa uniwersalnego. Budynek także otrzyma lifting — zaznaczyła.

    Pełny wywiad ukazał się w wydaniu magazynowym dziennika „Kurier Wileński” 13-19 września 2025 r. Nr 37 (104)

    Współczesna dydaktyka – od dyscypliny do edukacji włączającej
