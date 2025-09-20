Jak wyjaśniła Iwona Czerniawska, szkoła otrzymała także szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji włączającej. Edukacja włączająca to nauczanie nastawione na wciągnięcie do nauczania wszystkich uczniów, niezależnie od ich zdolności czy pochodzenia.

— Cieszę się, że po roku oczekiwania wreszcie otrzymaliśmy szkolenia dla nauczycieli z edukacji włączającej – temat zawsze był ważny, a teraz nabiera szczególnego znaczenia, bo szkoły dostają więcej możliwości uczenia się w tym zakresie — wyjaśniła Czerniawska.

Zapowiedziała też remont, który dotyczy ocieplenia, wymiany instalacji, ale nawet „przemieszczenia niektórych pracowni”.

— Co do samego budynku szkoły – Samorząd Miasta Wilna przygotowuje projekt renowacji. Jest on już na etapie pozwoleń budowlanych, a prace musiałyby ruszyć latem. Plan obejmuje nie tylko standardowe prace, jak ocieplenie czy wymiana instalacji, ale też przemieszczenie niektórych pracowni i przearanżowanie przestrzeni zgodnie z nowoczesnymi wymogami wzornictwa uniwersalnego. Budynek także otrzyma lifting — zaznaczyła.

