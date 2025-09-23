Renowacja bloku to nie tylko możliwość poprawy stanu technicznego budynku i zmniejszenia kosztów eksploatacji. Jest to również długoterminowa inwestycja, która podnosi wartość nieruchomości, zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców i pozwala mieszkać wygodniej i bardziej komfortowo.

Nieocenione znaczenie planowania i projektowania

Jakościowo przygotowany plan inwestycyjny i techniczny projekt roboczy to jedne z głównych czynników decydujących o sukcesie renowacji. Kierownik Laboratorium Fizyki Budowlanej Kowieńskiego Uniwersytetu Technologicznego (KTU) dr Karolis Banionis podkreśla, że dokładna ocena stanu budynku jeszcze przed przygotowaniem tych dokumentów pozwala uniknąć nieprzewidzianych zmian i kosztów.

„Przed przygotowaniem planu inwestycyjnego konieczna jest dokładna ocena stanu budynku. Typowy przypadek – wybiera się wentylowaną fasadę, ale nie ocenia się, czy ściana nośna jest odpowiednia dla takiego systemu. Gdy później okazuje się, że konstrukcja nie jest wystarczająco wytrzymała, trzeba zmienić rozwiązania i projekt, co oznacza dodatkowe koszty i opóźnienia” – komentuje ekspert.

Oprócz rozwiązań konstrukcyjnych należy zwrócić uwagę na obliczenia certyfikatu efektywności energetycznej, które często mają charakter teoretyczny. Mogą one nie odpowiadać rzeczywistym warunkom, co może zafałszować oczekiwania dotyczące zmniejszenia kosztów ogrzewania.

Kolejnym często pomijanym narzędziem, które należy zaplanować, jest konieczność zainstalowania mechanicznego systemu wentylacji. Szczelny budynek bez odpowiedniej cyrkulacji powietrza powoduje problemy z mikroklimatem: gromadzi się wilgoć, tworzy się pleśń, pogarsza się jakość powietrza.

Krótkotrwałe oszczędności mogą drogo kosztować

Drugim częstym błędem jest podejmowanie decyzji wyłącznie na podstawie ceny i tego, o ile zmniejszą się koszty ogrzewania i eksploatacji. Ekspert z działu projektów modernizacji bloków wielomieszkaniowych Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA) Edvardas Petrauskas podkreśla, że modernizację należy traktować jako inwestycję długoterminową, a jej korzyści należy postrzegać w znacznie szerszym kontekście.

„Renowacja pozwala na kompleksową modernizację budynku – poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, wymianę zużytych instalacji, zmniejszenie strat energii. Podczas modernizacji budynku można zintegrować dodatkowe funkcje – zainstalować większe balkony, przechowalnie rowerów, wiaty w piwnicach. Wszystko to poprawia jakość życia i podnosi wartość mieszkania” – mówi Edvardas Petrauskas.

Zautomatyzowane systemy inżynieryjne pozwalają na dokładniejszą regulację ogrzewania, wentylacji i temperatury, co pomaga obniżyć rachunki i zapewnia komfort. Po modernizacji infrastruktury technicznej budynku, konstrukcji i usunięciu istniejących usterek zmniejsza się ryzyko awarii i pożarów.

Bierność wspólnoty, zwłaszcza na początku

Sukces renowacji w dużej mierze zależy od zaangażowania mieszkańców budynku. Według dr Karolisa Banionisa aktywny udział jest szczególnie ważny przy podejmowaniu decyzji na początku, kiedy liczba głosów ma decydujące znaczenie.

„Kiedy podjęcie decyzji zależy od kilku głosów, nawet kilku aktywnych mieszkańców może zadecydować o tym, czy budynek zostanie wyremontowany. Zdarza się również, że ci sami aktywni ludzie stawiają później dodatkowe warunki, które hamują proces. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy byli informowani, angażowani i uczestniczyli w rozwiązywaniu pojawiających się problemów” – podkreśla ekspert.

Jasne przekazywanie informacji, wspólny dialog i omawianie decyzji pomagają uniknąć niepotrzebnych opóźnień lub nieporozumień. Tylko wtedy, gdy społeczność jest aktywna i zjednoczona, można osiągnąć wysokiej jakości rezultat i zrealizować projekt na czas.

Obecnie jest to szczególnie korzystny moment na planowanie renowacji. Ogłoszone przez APVA zaproszenie do składania wniosków o pomoc państwa na renowację bloków wielomieszkaniowych obowiązuje do 1 kwietnia 2026 r. Wszystkie informacje na temat warunków naboru wniosków można znaleźć na stronie https://apva.lrv.lt/lt/. Wnioski można składać za pośrednictwem systemu informacyjnego APVIS.

Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Benita Gaižiūnaitė