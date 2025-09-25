Więcej
    Mer R. Duchniewicz kontynuuje tradycję – odbędzie się drugie spotkanie z rolnikami rejonu

    Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Duchniewicz zaprasza rolników z rejonu już na drugie spotkanie, poświęcone omówieniu aktualnych kwestii rolniczych oraz innych spraw.

    Samorząd Rejonu Wileńskiego.
    Fot. vrsa.lt

    Podczas spotkania zostaną przedstawione informacje o planowanych przez samorząd inicjatywach, odbędą się dyskusje dotyczące wyzwań, z jakimi rolnicy spotykają się na co dzień, a także będą poszukiwane wspólne rozwiązania. Oczekiwane są również propozycje i uwagi samych rolników dotyczącego tego, jak jeszcze efektywniej współpracować z samorządem i jakie zmiany są najbardziej potrzebne rolnictwu w rejonie.

    Mer R. Duchniewicz liczy na otwarty i konstruktywny dialog, który pomoże wzmocnić partnerstwo między samorządem a społecznością rolników.

    „Spotkanie w ubiegłym roku pokazało, że bezpośrednia i szczera rozmowa jest najlepszą drogą naprzód. Obiecałem, że te spotkania staną się tradycją. Dotrzymuję słowa i czekam na wszystkich rolników pracujących w rejonie wileńskim, abyśmy mogli podzielić się nowymi przemyśleniami zgromadzonymi w ciągu roku i wspólnie szukać aktualnych rozwiązań” – mówi R. Duchniewicz.

    Spotkanie odbędzie się 15 października 2025 r. (środa) o godz. 10:00 w Dużej Sali Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno).

    Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego do 10 października.

    Formularz rejestracyjny znajdą Pańśtwo tutaj.

    Jest to już drugie tego typu spotkanie, mające na celu wzmocnienie współpracy między samorządem a społecznością rolników. Pierwsze odbyło się w zeszłym roku i spotkało się z dużym zainteresowaniem oraz konstruktywnymi dyskusjami.

    Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj.

