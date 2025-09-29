Więcej
    Strona głównaNewsy

    Wystawa „Życie codzienne na wsi w miniaturze”

    Centrum Kultury w Solecznikach zaprasza na wystawę „Życie codzienne na wsi w miniaturze”, w której prezentowane są misternie, ręcznie wykonane miniatury, ukazujące chwile z tradycyjnego życia wiejskiego.

    Autor: KW
    Afisz wystawy „Życie codzienne na wsi w miniaturze”.
    Graf. organizatorzy

    Czytaj również...

    Figurki stworzone z liści kukurydzy, drewna, gałązek, kory, mchu, drutu, nici i kleju – opowiadają o codziennej pracy, wspólnocie i więzi człowieka z naturą. Każda scena to jak zatrzymany kadr z przeszłości, zapraszający widza do przypomnienia sobie lub na nowo odkrycia stylu życia naszych przodków.

    Wystawa to nie tylko artystyczna opowieść o pięknie codzienności, ale i ciche przypomnienie o prostych rzeczach, które jednoczą, kształtują i pozostają z nami na długo.

    Wystawa została przygotowana przez pracowników i wolontariuszy Centrum Kultury w Solecznikach.

    Miniatury można oglądać od 26 września do 31 października 2025 roku w świrnie Pałacu Balińskiego w Jaszunach.

    Organizator wystawy:

    Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

    Wystawę finansuje:

    Samorząd Rejonu Solecznickiego

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Kultura

    Poznanie kultury i tradycji Dzuków poprzez edukację i zabawę

    Jednym z takich fascynujących regionów jest Dzukia, położona na południu Litwy, wyróżniająca się bogatą historią, odrębną kulturą i wyjątkowymi zwyczajami. Centrum Kultury w Rudominie postanowiło zapoznać mieszkańców Rudomina z...
    Litewska polityka

    Žemaitaitis odrzuca pomysł „wymieniania się” ministerstwami. „W końcu otworzą się skarby”

    „Trzeba kontynuować” „Nie sądzę, aby atmosfera powinna się zbytnio zagęszczać (atmosfera — BNS). Trzeba wykonywać swoją pracę i kontynuować ją, a nie podgrzewać atmosferę. Ci, którzy ją podgrzewają, niech ją...
    Kultura

    VIII edycja cyklu „Spotkania z Kinem Polskim”: „Utrata równowagi” w wileńskim DKP

    Thriller psychologiczny o wchodzeniu w dorosłość — „Utrata równowagi” to thriller psychologiczny o wchodzeniu w dorosłość opowiedziany z perspektywy studentów aktorstwa. Maja — studentka ostatniego roku aktorstwa odzyskuje wiarę w...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.