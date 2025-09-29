Wystawa „Życie codzienne na wsi w miniaturze”

Figurki stworzone z liści kukurydzy, drewna, gałązek, kory, mchu, drutu, nici i kleju – opowiadają o codziennej pracy, wspólnocie i więzi człowieka z naturą. Każda scena to jak zatrzymany kadr z przeszłości, zapraszający widza do przypomnienia sobie lub na nowo odkrycia stylu życia naszych przodków.

Wystawa to nie tylko artystyczna opowieść o pięknie codzienności, ale i ciche przypomnienie o prostych rzeczach, które jednoczą, kształtują i pozostają z nami na długo.

Wystawa została przygotowana przez pracowników i wolontariuszy Centrum Kultury w Solecznikach.

Miniatury można oglądać od 26 września do 31 października 2025 roku w świrnie Pałacu Balińskiego w Jaszunach.

Organizator wystawy:

Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Wystawę finansuje:

Samorząd Rejonu Solecznickiego