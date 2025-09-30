Obecnie złożono już ponad 200 wniosków, a około 800 projektów inwestycyjnych jest nadal w trakcie przygotowywania. Eksperci podkreślają, że jest to doskonała okazja do zapoznania się z propozycjami projektów, ale nie należy zbyt długo zwlekać.

Trwałe rozwiązania dla trwałych korzyści

Aby uzyskać wsparcie państwa, renowowane budynki muszą osiągnąć co najmniej klasę efektywności energetycznej B i zmniejszyć zużycie ciepła o co najmniej 40 proc. Łącznie na ten cel z Funduszu Modernizacyjnego przeznaczono 165 mln euro, a już teraz złożone ponad 210 wniosków będzie wymagało około 62 mln euro.

Gintarė Burbienė, kierownik Departamentu Modernizacji Budynków Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA), przypomina, że renowacja to nie tylko prace budowlane, ale także decyzja społeczna, która wymaga szczegółowej oceny.

„Dodatkowe pół roku pozwoli mieszkańcom na spokojnie ocenić propozycje projektowe, oszacować długoterminowe korzyści i zobowiązania finansowe. Im bardziej zdecydowana jest decyzja, tym płynniej przebiega realizacja” — mówi.

Od 6 maja 2025 r. do naboru wniosków mogą przystąpić również budynki wielomieszkaniowe wpisane do rejestru dziedzictwa kulturowego. W przypadku takich budynków obowiązują bardziej elastyczne wymagania — wystarczy, że zużycie energii zostanie zmniejszone o co najmniej 25 proc., a wskaźniki klasy efektywności energetycznej nie są obowiązkowe. Pozwala to zachować historycznie cenną architekturę, poprawiając jej właściwości energetyczne.

Uproszczony proces — jaśniejsze możliwości

Obecnie obowiązuje nowa procedura finansowania projektów modernizacji bloków wielomieszkaniowych, oparta na stałej stawce powiązanej z powierzchnią budynku. Pozwala to znacznie ograniczyć biurokrację — mniej dokumentacji, szybsza administracja projektami, jaśniejsze zasady.

Ponadto mieszkańcy mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki na okres do 20 lat, której roczna stopa procentowa wynosi zaledwie 3 proc. Taka pożyczka umożliwia sfinansowanie zarówno prac budowlanych i ich administrowania, jak i podatku VAT oraz dodatkowych narzędzi poprawiających jakość — od modernizacji elewacji po montaż nowych balkonów lub przechowalni rowerów. Pozwala to na jasne planowanie renowacji bez dodatkowej presji finansowej.

Dlaczego warto podjąć decyzję już teraz

Eksperci są zgodni — zwlekanie może oznaczać utratę możliwości. Wraz ze wzrostem liczby wniosków rośnie ryzyko, że budżet zaproszenia zostanie wykorzystany wcześniej niż przewidywano. W takim przypadku nowe wnioski trafią na listę rezerwową.

Warto również pamiętać, że w przyszłości mogą ulec zmianie warunki wsparcia — zarówno modele finansowania, jak i wymagania dotyczące efektywności energetycznej.

Im wcześniej mieszkańcy podejmą decyzję, tym wcześniej będą mogli skorzystać z wymiernych korzyści — niższych rachunków za ogrzewanie, większego komfortu życia i długoterminowej wartości nieruchomości. Dlatego właśnie teraz jest najlepszy moment, aby podjąć ten krok.

Więcej informacji na temat warunków zaproszenia można znaleźć na stronie internetowej APVA https://apva.lrv.lt/lt/ lub pod numerem tel. +370 614 99699.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu informacyjnego APVA APVIS.

Projekt „Promowanie renowacji bloków wielomieszkaniowych” jest finansowany ze środków Funduszu Spójności.

Benita Gaižiūnaitė

Zam. 2876