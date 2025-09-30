Więcej
    Polscy policjanci w redakcji „KW”

    We czwartek 25 września redakcję „Kuriera Wileńskiego” odwiedziła delegacja policji z Polski z Witoldem Drzażdżyńskim na czele, prezesem Wielkopolskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA (ang. International Police Association, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji).

    Delegacja policji z Polski z Witoldem Drzażdżyńskim na czele.
    Delegacja w przerwie przed dalszą podróżą miała okazję zapoznać się z życiem Wileńszczyzny | Fot. Janina Jarosz

    Delegacja była w drodze na Łotwę, zatrzymała się w Wilnie. Spotkali się z kolegami z litewskiej sekcji IPA.

    — Dzięki kolegom z sekcji litewskiej IPA, którzy są naszymi długoletnimi przyjaciółmi, właśnie dzisiaj poznajemy uroki Wilna jako miasta, starówki. Cieszymy się, że również jesteśmy w redakcji jedynego dziennika wydawanego w języku polskim poza granicami Polski, jedyna taka nie gazeta tylko w Wilnie, ale na świecie, oczywiście to dla nas bardzo ciekawe doświadczenie — skomentował Witold Drzażdzyński dla „Kuriera Wileńskiego” przyjazd delegacji.

    — Chcielibyśmy już teraz podziękować za wspaniałe przyjęcie tutaj w Wilnie. Jesteśmy w drodze akurat na Łotwę. Oczywiście jesteśmy już po odwiedzinach Rossy, która jest dla każdego Polaka ważnym miejscem, które każdy powinien zobaczyć lub przynajmniej o nim pamiętać — dodał.

    Delegacja udała się w dalszej drodze na Łotwę, gdzie zaplanowane są spotkania z łotewskimi policjantami.

