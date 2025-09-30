Poznanie kultury i tradycji Dzuków poprzez edukację i zabawę

Jednym z takich fascynujących regionów jest Dzukia, położona na południu Litwy, wyróżniająca się bogatą historią, odrębną kulturą i wyjątkowymi zwyczajami. Centrum Kultury w Rudominie postanowiło zapoznać mieszkańców Rudomina z tym regionem naszego kraju i 25 września zaprosiło ich na niezwykle interesujące zajęcia edukacyjne.

Poznanie historii, kultury i tradycji Dzukii

Podczas zajęć uczestnicy bliżej zapoznali się z historią, kulturą i tradycjami Dzukii. Mieli okazję usłyszeć gwarę dzuków oraz posłuchać ludowej bajki z tego regionu. Zaprezentowane zostały tradycyjne wzory dzukowskie. Uczestnicy dowiedzieli się, czym się one wyróżniają, jakie motywy w nich przeważają i gdzie znajdowały zastosowanie. Wszyscy mieli także okazję zobaczyć tradycyjny strój ludowy dzuków. Na płótnach uczestnicy warsztatów malowali tradycyjne wzory Dzukii.

Na płótnach uczestnicy warsztatów malowali tradycyjne wzory Dzukii

| Fot. Centrum Kultury w Rudominie

Wesołe gry, zabawy i tradycyjne tańce

Po części teoretycznej nadszedł czas na zabawę. Uczestnicy zajęć wzięli udział w różnych wesołych grach pochodzących z Dzukii oraz nauczyli się tradycyjnych tańców.

Organizatorzy warsztatów zadbali również o to, aby goście mogli zapoznać się z kulinarnym dziedzictwem regionu. Z ogromną przyjemnością częstowali się oni przeróżnymi regionalnymi słodyczami.

Zajęcia edukacyjne poświęcone kulturze i tradycjom Dzukii pozwoliły uczestnikom nie tylko pogłębić swoją wiedzę o tym unikalnym regionie Litwy, ale także doświadczyć jego bogactwa i różnorodności w praktyce. Było to niezwykle ciekawe i inspirujące spotkanie, umożliwiające poznawanie odmiennych kultur i tradycji Litwy.

Organizatorem zajęć edukacyjnych było Centrum Kultury w Rudominie. Warsztaty prowadziły Ineta Dubininkaitė-Merkienė oraz Renata Utowka.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu „Rudomino — Mała Stolica Kultury Litwy 2025”.

Inf. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.