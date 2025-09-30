Więcej
    Strona głównaKultura

    Poznanie kultury i tradycji Dzuków poprzez edukację i zabawę

    W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie przykłada się do poznawania różnorodnych kultur i tradycji, które tworzą unikalny obraz naszego świata.

    Autor: KW
    Kobieta w ludowym stroju.
    Spotkanie było niezwykle ciekawe i inspirujące, umożliwiające poznawanie odmiennych kultur i tradycji Litwy | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Czytaj również...

    Jednym z takich fascynujących regionów jest Dzukia, położona na południu Litwy, wyróżniająca się bogatą historią, odrębną kulturą i wyjątkowymi zwyczajami. Centrum Kultury w Rudominie postanowiło zapoznać mieszkańców Rudomina z tym regionem naszego kraju i 25 września zaprosiło ich na niezwykle interesujące zajęcia edukacyjne.

    Poznanie historii, kultury i tradycji Dzukii

    Podczas zajęć uczestnicy bliżej zapoznali się z historią, kulturą i tradycjami Dzukii. Mieli okazję usłyszeć gwarę dzuków oraz posłuchać ludowej bajki z tego regionu. Zaprezentowane zostały tradycyjne wzory dzukowskie. Uczestnicy dowiedzieli się, czym się one wyróżniają, jakie motywy w nich przeważają i gdzie znajdowały zastosowanie. Wszyscy mieli także okazję zobaczyć tradycyjny strój ludowy dzuków. Na płótnach uczestnicy warsztatów malowali tradycyjne wzory Dzukii.

    Na płótnach uczestnicy warsztatów malowali tradycyjne wzory Dzukii
    | Fot. Centrum Kultury w Rudominie

    Wesołe gry, zabawy i tradycyjne tańce

    Po części teoretycznej nadszedł czas na zabawę. Uczestnicy zajęć wzięli udział w różnych wesołych grach pochodzących z Dzukii oraz nauczyli się tradycyjnych tańców.

    Organizatorzy warsztatów zadbali również o to, aby goście mogli zapoznać się z kulinarnym dziedzictwem regionu. Z ogromną przyjemnością częstowali się oni przeróżnymi regionalnymi słodyczami.

    Zajęcia edukacyjne poświęcone kulturze i tradycjom Dzukii pozwoliły uczestnikom nie tylko pogłębić swoją wiedzę o tym unikalnym regionie Litwy, ale także doświadczyć jego bogactwa i różnorodności w praktyce. Było to niezwykle ciekawe i inspirujące spotkanie, umożliwiające poznawanie odmiennych kultur i tradycji Litwy.

    Organizatorem zajęć edukacyjnych było Centrum Kultury w Rudominie. Warsztaty prowadziły Ineta Dubininkaitė-Merkienė oraz Renata Utowka.

    Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji projektu „Rudomino — Mała Stolica Kultury Litwy 2025”.

    Robert Wiaktor: „Kultywujemy tradycyjną kulturę litewską na pograniczu polsko-litewskim”

    Inf. Centrum Kultury w Rudominie, opr. red.

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Litewska polityka

    Žemaitaitis odrzuca pomysł „wymieniania się” ministerstwami. „W końcu otworzą się skarby”

    „Trzeba kontynuować”„Nie sądzę, aby atmosfera powinna się zbytnio zagęszczać (atmosfera — BNS). Trzeba wykonywać swoją pracę i kontynuować ją, a nie podgrzewać atmosferę. Ci, którzy ją podgrzewają, niech ją...
    Kultura

    VIII edycja cyklu „Spotkania z Kinem Polskim”: „Utrata równowagi” w wileńskim DKP

    Thriller psychologiczny o wchodzeniu w dorosłość— „Utrata równowagi” to thriller psychologiczny o wchodzeniu w dorosłość opowiedziany z perspektywy studentów aktorstwa. Maja — studentka ostatniego roku aktorstwa odzyskuje wiarę w...
    Społeczeństwo

    Najpopularniejsze języki obce na Litwie to angielski, niemiecki, hiszpański i… litewski

    Tymczasem język państwowy naszego kraju jest najpopularniejszy jako język obcy wśród obcokrajowców na Litwie.Angielski na topie, ale litewski też— To zabrzmi może dziwnie, ale na Litwie najpopularniejszym językiem obcym,...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.