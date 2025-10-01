Minister oświaty, nauki i sportu Raminta Popovienė, przed kilkoma miesiącami oświadczyła, że egzamin z matematyki nie powinien być obowiązkowy dla uczniów, którzy chcą studiować na kierunkach humanistycznych. „Słyszymy te obawy i na pewno rozpoczniemy dyskusję. Być może nawet uda się to zrobić w następnym roku” — zapowiedziała szefowa resortu.

Większość na „nie”

Publiczny nadawca LRT zamówił badania dotyczące, jaki jest stosunek społeczeństwa do obowiązkowego egzaminu z matematyki. Z badań opinii publicznej, przeprowadzonych przez Baltijos tyrimai wynika, że 46 proc. osób dorosłych jest za zniesieniem obowiązkowego egzaminu z matematyki. Takiego zdania są głównie młodzi ludzie w wieku 18-29 lat oraz respondenci posiadający dzieci.

Z drugiej strony czterech na dziesięciu mieszkańców (37 proc.) twierdzi, że popiera pozostawienie obecnie obowiązujących zasad, zgodnie z którymi egzamin z matematyki jest obowiązkowy przy rekrutacji na studia wyższe. W większości są to osoby w wieku 30-64 lat, mieszkańcy mniejszych miast, emeryci oraz osoby na stanowiskach kierowniczych. Kolejnych 17 proc. ankietowanych nie miało wyrobionego zdania w tej sprawie. Pod względem poglądów politycznych generalnie jest konsensus, jeśli chodzi o „nie” względem obowiązkowego egzaminu z matematyki. 52 proc. badanych o lewicowych poglądach jest przeciwna obowiązkowemu egzaminowi. W przypadku osób o prawicowych poglądach wskaźnik jest na poziomie 48 proc.

„Rzeczywiście, być może samo badanie pokazało, że istnieje podział opinii, ale obecnie nie ma jeszcze decyzji (w sprawie egzaminu — przyp. red.). Taka decyzja nie zapadnie jednoosobowo — ani przez ministra, ani bez dyskusji w ministerstwie” — powiedziała szefowa resortu oświaty w rozmowie z radiem LRT.

Drogą ciągłego ułatwiania

Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie, który sam z wykształcenia jest matematykiem, sądzi, że obowiązkowy egzamin z matematyki jest potrzebny. Natomiast przytakiwanie nastrojom społecznym w tej kwestii, według niego, jest swoistą drogą do ogłupiania społeczeństwa.

— Społeczeństwu się wmawia, że szkoła i nauka powinny być łatwe, przyjemne, wesołe i niesprawiające trudności. Taki przekaz mamy już od pewnego czasu. Wszystko idzie drogą ułatwiania — komentuje sytuację dla „Kuriera Wileńskiego” pedagog.

W roku bieżącym egzamin z matematyki na poziomie A zdało 84,5 proc. maturzystów. W roku 2024 wskaźnik był o 5 proc. większy. Tym niemniej, zdaniem dyrektora polskiego gimnazjum, egzamin z matematyki wcale nie jest ciężki.

— Uczenie się wymaga wysiłku, a egzamin z matematyki jest takim sprawdzianem, który pokazuje, czy człowiek w ogóle potrafi się uczyć. Poziom, który jest serwowany w ostatnich latach podczas egzaminu z matematyki jest taki, że uczący się uczeń powinien postarać się, aby go nie zdać — oświadczył Błaszkiewicz.

W roku 2025 do egzaminu z matematyki przystąpiło 12 580 uczniów

| Fot. Žygimantas Gedvila, ELTA

Ważny element dla rozwoju osobowości

Nasz rozmówca podkreśla, że matematyka jako przedmiot jest bardzo ważnym elementem prawidłowego rozwoju człowieka.

— Matematyka uczy logiki i wyciągania prawidłowych wniosków. Po prostu uczy uczyć się. Uczy czytać. To jest bardzo ważny przedmiot dla rozwoju człowieka, dla rozwoju osobowości — zaznacza Adam Błaszkiewicz.

Egzamin z matematyki jest jednym z dwóch, obok języka państwowego, egzaminów potrzebnych przy rekrutacji na uczelnie wyższe na Litwie. Obowiązkowy egzamin z matematyki obowiązuje od 2024 r. Do zaliczenia egzaminu maturzysta powinien zdobyć minimum 35 punktów ze stu. „Pomimo tego, że wyniki uczniów są lepsze niż w poprzednich latach, analizując wszystkie egzaminy, nie tylko z języka litewskiego, stało się oczywiste, że ustalony przez poprzedni rząd próg 35 punktów jest dla uczniów zbyt wysoki. Biorąc to pod uwagę, komisja oceniająca podjęła decyzję o dodaniu dziesięciu punktów do końcowego wyniku kandydata” — mówiła w lipcu Raminta Popovienė.

Wyniki z egzaminów

W roku 2025 do egzaminu z matematyki przystąpiło 12 580 uczniów. Średni wynik wyniósł 59,2 punktów na 100 możliwych. W przypadku egzaminu z języka litewskiego na poziomie rozszerzonym, egzamin zdało 94 proc. maturzystów. Egzamin na poziomie rozszerzonym zdawało 17 042 uczniów.

Matura na Litwie składa się z dwóch części. Część pierwszą zdają uczniowie klas przedmaturalnych. Tutaj uczeń może zdobyć maksymalnie 40 punktów. Drugą część zdają uczniowie klas maturalnych, gdzie można zdobyć kolejnych 60 punktów. Wyjątek dotyczy tylko egzaminu z języka litewskiego. Tutaj w pierwszej części można zdobyć 30 punktów, w drugiej 70.