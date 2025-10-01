Więcej
    Strona głównaNa świecie

    Nausėda apeluje o nowy rodzaj rotacyjnej obrony: „Niestety pomysł NATO nie działa”

    Prezydent Litwy Gitanas Nausėda, który we środę 1 października rozmawia z europejskimi liderami w Kopenhadze o wzmocnieniu obrony, twierdzi, że pomysł NATO o rotacyjnym patrolowaniu przestrzeni powietrznej „nie działa”. Litwa objęta tą obroną była dwa razy.

    Autor: KW
    Fot. Robertas Dačkus, Kancelaria Prezydenta Litwy

    Czytaj również...

    „Po ostatnich naruszeniach przestrzeni powietrznej w Danii, Polsce, Rumunii i innych krajach, w Litwie (…) bardzo ważne jest dla nas wypełnienie luk w zdolnościach” – powiedziała dziennikarzom głowa państwa litewskiego.

    „Wyróżniłbym możliwości wykrywania i niszczenia. Niestety muszę powiedzieć, że bardzo dobry pomysł dotyczący rotacyjnej obrony powietrznej, zawarty w dokumentach NATO, nie działa” – podkreślił przywódca kraju.

    Ustalenia ze szczytu NATO 2023 w Wilnie

    Sojusznicy uzgodnili model rotacyjnej obrony powietrznej podczas szczytu NATO, który odbył się dwa lata temu w Wilnie. Ma on na celu zapewnienie praktycznie stałej rotacji uzbrojenia sojuszniczej obrony powietrznej w krajach bałtyckich.

    Jak dotąd do modelu rotacyjnej obrony powietrznej w Litwie przystąpiły dwa kraje. Holandia wysłała do kraju systemy obrony powietrznej dalekiego zasięgu Patriot w lipcu ubiegłego roku, a w lutym tego roku Włochy rozmieściły na potrzeby ćwiczeń naziemne systemy obrony powietrznej dalekiego zasięgu SAMP/T.

    Według Gitanasa Nausėdy, przy takich zdolnościach nie da się wypełnić wspomnianych luk.

    Korespondent „Kuriera” na szczycie NATO: „Nową jakością jest rada NATO-Ukraina”

    Na Litwę latem wleciały drony

    Kwestia obrony powietrznej stała się szczególnie aktualna tego lata, gdy do Litwy wleciały dwa rosyjskie drony Gerbera, z których jeden miał ładunki wybuchowe.

    We wrześniu odnotowano podobny incydent w Polsce, gdzie przestrzeń powietrzną sąsiedniego kraju naruszyło około 20 rosyjskich dronów.

    Po tym wydarzeniu NATO ogłosiło, że wzmocni obronę swojego wschodniego skrzydła, aby pomóc odeprzeć zagrożenie ze strony Moskwy, i ogłosiło operację „Eastern Sentry” („Wschodnia Straż”).

    Prezydent uczestniczy w środę w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej, a podczas dwudniowej wizyty w Danii weźmie również udział w spotkaniu Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

    W dronie, który wleciał na Litwę, był ładunek wybuchowy. „Dla przykładu rosyjska »cytrynka« ma 60 gramów”
    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    ŹródłaOpr. ak, jb, coi, na podst. BNS, wł.

    Więcej od autora

    Litewska polityka

    Ruginienė o propozycji Žemaitaitisa, by znieść Sąd Konstytucyjny: „Partner koalicyjny lubi rozmawiać”

    Po propozycji lidera partii „Świt Niemna” Remigijusa Žemaitaitisa, aby zlikwidować Sąd Konstytucyjny (KT), premier Litwy Inga Ruginienė wyraziła sprzeciw i stwierdziła, że nie warto nawet rozmawiać o tym pomyśle. Dodała, że „partner koalicyjny, jakby to dyplomatycznie ująć, lubi rozmawiać z dziennikarzami”.
    Newsy

    Tydzień Seniora w Centrum Kultury w Rudominie i jego filiach

    Na Państwa czeka: muzyka, warsztaty twórcze, zajęcia edukacyjne, koncerty, wystawy oraz przytulne popołudnia! Wszystkie wydarzenia są bezpłatne. Centrum Kultury w Rudominie zaprasza na wyjątkowe popołudnie mądrości i talentów seniorów 7 października...
    Litewska polityka

    Tamašunienė chce diakrytyków. Póki co premier Ruginienė gasi entuzjazm. „Przeprowadzimy dyskusję”

    „Nie ma tego w planach” Premier Inga Ruginienė twierdzi, że w najbliższym czasie nie planuje się powrotu do propozycji legalizacji pisowni imion i nazwisk z użyciem znaków diakrytycznych, ale zamierza...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.