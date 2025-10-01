„Zdecydowanie nie”

„O nie, zdecydowanie nie, moim zdaniem nie ma nawet o czym rozmawiać” – powiedziała dziennikarzom w środę 1 października Inga Ruginienė, komentując pomysł zniesienia Sądu Konstytucyjnego.

Jak podała agencja BNS, po przedstawieniu Sejmowi trzech kandydatów na sędziów KT, wśród których znalazł się wieloletni socjaldemokrata Julius Sabatauskas, Remigijus Žemaitaitis wezwał do zniesienia KT i utworzenia specjalnego wydziału konstytucyjnego w Sądzie Najwyższym Litwy.

Žemaitaitis: Istnieje „wiele takich form”

Według Remigijusa Žemaitaitisa, KT staje się instytucją polityczną, a w Europie istnieje „wiele takich form”, w których kontrolę konstytucyjności sprawuje sąd najwyższy.

„Partner koalicyjny czasami, jakby to dyplomatycznie ująć, lubi rozmawiać z wami (dziennikarzami – BNS), ktoś kiedyś powiedział, że należy odebrać mu sieci społecznościowe. Partner koalicyjny lubi rozmawiać, ale o KT (zniesieniu – BNS) nie ma nawet mowy” – powiedziała premier.

„Ciężko wywalczyliśmy niepodległość, wspólnie odbudowaliśmy Litwę od zera, stworzyliśmy konstytucję i KT, należy to szanować, są to fundamentalne sprawy państwa i nie chcę nawet o tym dyskutować” – powiedziała.

Ruginienė ma inne odczucia

Inga Ruginienė stwierdziła, że na razie nie odczuwa, aby KT stawało się instytucją upolitycznioną.

„Najwyraźniej my, jako politycy, jeśli odczuwamy niepokój lub obawy, musimy wprowadzić jeszcze surowsze zabezpieczenia przy formowaniu składu samego Trybunału Konstytucyjnego, musimy patrzeć na to bardziej rygorystycznie i R. Žemaitaitis może zgłosić taką propozycję” – stwierdziła szefowa rządu.

Jak podała agencja BNS, opozycja nazywa kandydaturę Juliusa Sabatauskasa, zaproponowaną przez przewodniczącego Sejmu, wadliwą praktyką, podczas gdy socjaldemokraci twierdzą, że w poprzedniej kadencji konserwatyści postąpili dokładnie tak samo, delegując Stasysa Šedbarasa.

Remigijus Žemaitaitis nazwał mianowanie go sędzią KT „intelektualną aferą” konserwatystów.

Jak działa Sąd Konstytucyjny Litwy?

Kandydatury sędziów KT przedkładane Sejmowi są rozpatrywane na posiedzeniu zamkniętym przez parlamentarną Komisję Prawa i Porządku Publicznego, a następnie przekazywane Sejmowi wraz z opinią. Parlament głosuje nad mianowaniem sędziów KT w głosowaniu tajnym.

KT składa się z dziewięciu sędziów, co trzy lata odnawiana jest jedna trzecia składu. Odnowienie to ma nastąpić wiosną przyszłego roku, ale nazwiska kandydatów muszą zostać ogłoszone pół roku wcześniej.