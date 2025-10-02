Więcej
    Strona głównaSamorządy

    Karta Mieszkańca Rejonu Wileńskiego „Artì” – bądź bliżej, korzystaj więcej!

    Samorząd Rejonu Wileńskiego zaprasza wszystkich mieszkańców do aktywnego korzystania z Karty Mieszkańca Rejonu Wileńskiego. To bezpłatna aplikacja, która ułatwia życie, zapewniając szybki dostęp do kluczowych informacji, usług samorządowych oraz atrakcyjnych zniżek u partnerów programu.

    Autor: Inf. ASRW
    Samorząd Rejonu Wileńskiego.
    Fot. vrsa.lt

    Czytaj również...

    Zdobyć kartę można na dwa wygodne sposoby:

    • Cyfrowo: pobrać aplikację „Vilniaus rajonas” z Google Play Store lub Apple App Store i zarejestrować się za pośrednictwem Elektronicznej Bramy Rządu.
    • Fizycznie: odwiedzić Samorząd Rejonu Wileńskiego lub swoją gminę, aby wypełnić wniosek i otrzymać kartę w formie fizycznej.

    Lokalni przedsiębiorcy, rolnicy i usługodawcy zapraszani są dołączyć do programu i zaoferować zniżki posiadaczom karty. Udział jest bezpłatny – to doskonała okazja, aby zwiększyć rozpoznawalność swojej marki i przyciągnąć nowych klientów.

    Więcej szczegółów na temat programu Karty Mieszkańca dostępne na stronie www.vrsa.lt.

    Karty mieszkańca w rejonie wileńskim

    Stronę przygotowano
    na podstawie informacji
    Samorządu Rejonu Wileńskiego

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Więcej od autora

    Samorządy

    Mer pogratulował medalistom sezonu letniego z rejonu wileńskiego

    „Cieszę się, widząc, jak w rejonie rozwijają się różnorodne dyscypliny sportowe. To ogromna zasługa dzieci, rodziców i, oczywiście, naszych trenerów, którzy potrafią dostrzec i wyszkolić najlepsze talenty, czyniąc z...
    Samorządy

    W Rudowsiach otwarto nową przestrzeń sportową

    Witając zebranych, mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz podkreślił, że powstanie tej przestrzeni jest wynikiem aktywności i zaangażowania społeczności.„Dziś otwarta nowa przestrzeń sportowa w Rudowsiach to nie tylko kolejny obiekt...
    Newsy

    Spotkanie z rolnikami rejonu wileńskiego

    Spotkanie odbędzie się 15 października 2025 r. o godz. 10:00 w Dużej Sali Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, Wilno).Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje rejestracja do 10...

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.