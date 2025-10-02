Zdobyć kartę można na dwa wygodne sposoby:
- Cyfrowo: pobrać aplikację „Vilniaus rajonas” z Google Play Store lub Apple App Store i zarejestrować się za pośrednictwem Elektronicznej Bramy Rządu.
- Fizycznie: odwiedzić Samorząd Rejonu Wileńskiego lub swoją gminę, aby wypełnić wniosek i otrzymać kartę w formie fizycznej.
Lokalni przedsiębiorcy, rolnicy i usługodawcy zapraszani są dołączyć do programu i zaoferować zniżki posiadaczom karty. Udział jest bezpłatny – to doskonała okazja, aby zwiększyć rozpoznawalność swojej marki i przyciągnąć nowych klientów.
Więcej szczegółów na temat programu Karty Mieszkańca dostępne na stronie www.vrsa.lt.
Stronę przygotowano
na podstawie informacji
Samorządu Rejonu Wileńskiego