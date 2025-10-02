Plebiscyt Czytelników „Polak Roku”, organizowany corocznie przez redakcję „Kuriera Wileńskiego”, wyróżnia tych, którzy poprzez działalność społeczną, oświatową, kulturalną, religijną lub polityczną aktywnie wspierają polską społeczność na Litwie.

Tytuł „Polak Roku” jest wyróżnieniem

Plebiscyt Czytelników, którego zwycięzca zdobywa zaszczytny tytuł „Polaka Roku”, nie jest konkursem popularności. O zasługach nominata musi być przekonana Kapituła Plebiscytu, złożona z laureatów poprzednich edycji, oraz Czytelnicy. Niektórzy laureaci byli nominowani w wielu edycjach plebiscytu, a zdobywali tytuł dopiero po latach. Jest to więc wielkie wyróżnienie, a przede wszystkim wyraz wdzięczności za oddanie sprawom Polaków na Litwie.

Redakcja zachęca Czytelników do zgłaszania kandydatów, których działalność miała znaczący wpływ na życie Polaków na Litwie. Szczególnie doceniane będą osoby zaangażowane w sprawy lokalnej społeczności — zarówno w zakresie oświaty, kultury, działalności społecznej, jak i duszpasterskiej czy politycznej.

Jak zgłosić kandydata?

Należy przesłać na podane niżej adresy imię i nazwisko zgłaszanej osoby wraz z krótkim opisem jej działalności oraz uzasadnieniem kandydatury. Na tym etapie konkursu zgłoszenia można wysyłać także poprzez pocztę elektroniczną.

Zgłoszenia można nadsyłać listownie na adres:

„Kurier Wileński”

Birbynių 4A,

LT-02121 Wilno, Litwa

z dopiskiem: „Polak Roku 2025”

lub drogą elektroniczną na adres: reklama@kurierwilenski.lt

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 października 2025 r. Kandydatów mogą zgłaszać zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje społeczne czy firmy prywatne. Nie obowiązuje limit zgłaszanych osób. To znaczy, że Czytelnik może zgłosić dowolną liczbę osób — jednak każdą propozycję musi krótko uzasadnić i opisać.

Zgodnie z Regulaminem Plebiscytu, osoby, które otrzymały tytuł w latach ubiegłych, nie mogą być ponownie zgłaszane.

Dwa etapy głosowania

Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą laureaci poprzednich edycji, dokona wyboru finałowej dziesiątki w tajnym głosowaniu. Spośród wszystkich propozycji wybranych zostanie dziesięciu finalistów. W drugim etapie konkursu to Czytelnicy wraz z kapitułą zdecydują, kto otrzyma tytuł „Polaka Roku 2025”.

Na łamach „Kuriera Wileńskiego” tradycyjnie publikowane będą wywiady z nominowanymi, by szerzej przybliżyć ich zasługi na rzecz polskiej społeczności na Litwie oraz dać nominatom możliwość przekazania swojego stanowiska.

Plebiscyt „Polak Roku” cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Każdego roku Czytelnicy aktywnie uczestniczą w procesie zgłaszania kandydatów oraz głosowania, laureaci oraz nominaci są cytowani także w mediach zagranicznych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku 2026 r. „Polak Roku” to żywy zapis historii naszej społeczności. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału i zgłaszania kandydatur.

Łącznie w ciągu 28-letniej historii konkursu tytuł zdobyli: Gabriel Jan Mincewicz (1998), Jan Sinkiewicz (1999), Zofia Matarewicz (2000), Waldemar Tomaszewski (2001 i 2005), ks. Wacław Wołodkowicz (2002), ks. Dariusz Stańczyk (2003), Anna Adamowicz (2004), Józef Kwiatkowski (2006), Barbara Kosinskienė (2007), Antoni Jankowski (2008), Leonard Talmont (2009), Zdzisław Palewicz (2010), Jadwiga Sinkiewicz (2011), Edward Trusewicz (2012), Maria Rekść (2013), s. Michaela Rak (2014), ks. Józef Aszkiełowicz (2015), Józef Rybak (2016), Regina Markiewicz (2017), Edyta Tamošiūnaitė (2018), s. Anna Mroczek i ex aequo Tadeusz Romanowski (2019), ks. Wojciech Górlicki (2020), Krystyna Dzierżyńska (2021), Krystyna Adamowicz (2022), Adam Błaszkiewicz (2023), Marzena Suchocka (2024).

Redakcja