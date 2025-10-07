Więcej
    Strona głównaGospodarka

    Dom jako inwestycja? Eksperci wskazują na konieczność szerszego podejścia do finansów

    Czy dom rodzinny to wystarczająca gwarancja finansowej stabilności? Coraz więcej mieszkańców posiada dwa lub więcej mieszkań, ale eksperci podkreślają konieczność dywersyfikacji inwestycji.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Eglė Dovbyšienė.
    „Dom zapewnia bezpieczeństwo i komfort, a różne inwestycje pomagają pomnażać kapitał i utrzymać stabilność finansową” — mówi Eglė Dovbyšienė | Fot. SEB bankas

    Czytaj również...

    Według danych Eurostatu, aż 90 proc. mieszkańców Litwy mieszka we własnych domach lub mieszkaniach. Jak zauważa Eglė Dovbyšienė, członkini zarządu banku SEB i dyrektor działu bankowości detalicznej, taki wynik świadczy o odpowiedzialnym podejściu do finansów i zdolności do gromadzenia majątku. Jednak sama nieruchomość nie zapewnia jeszcze długoterminowej stabilności finansowej.

    Ekspertka podkreśla, że ochrona przed inflacją oraz zabezpieczenie na przyszłość wymagają szerszego podejścia: budowania rezerwy finansowej i inwestowania w różne aktywa.

    Płynność kluczowym elementem inwestycji

    W odróżnieniu od akcji czy funduszy notowanych na giełdzie, które można sprzedać w ciągu kilku godzin, sprzedaż nieruchomości to proces, który często zajmuje tygodnie lub miesiące. Z tego względu własne mieszkanie nie spełnia funkcji elastycznej rezerwy finansowej.

    „Główne miejsce zamieszkania charakteryzuje się niższą płynnością niż inne instrumenty inwestycyjne. Planując inwestycje, należy ocenić, w jakim czasie w razie potrzeby będzie można zamienić majątek na gotówkę” — mówi Eglė Dovbyšienė.

    Dlatego, zdaniem ekspertki, istotne jest posiadanie oddzielnych środków, które można szybko uruchomić w razie nieprzewidzianych okoliczności.

    Mieszkanie jako inwestycja?

    Mieszkanie rodzinne łączy dwie funkcje — z jednej strony zaspokaja potrzeby mieszkaniowe, z drugiej może zyskiwać na wartości w czasie. Jednak traktowanie go jako głównego narzędzia inwestycyjnego jest ryzykowne. Cechy inwestycyjne wynikają z historycznego wzrostu wartości nieruchomości, ale nie są gwarantowane.

    „Oczekiwanie, że główne mieszkanie rodziny będzie drożeć, nie powinno stać się głównym argumentem za jego zakupem lub traktowaniem jako jedynej długoterminowej inwestycji” — podkreśla Dovbyšienė.

    Zwraca także uwagę, że różne kraje w różny sposób traktują ceny nieruchomości przy obliczaniu inflacji — Litwa ich nie uwzględnia, w przeciwieństwie do Czech czy Australii.

    Zatem z ekonomicznego punktu widzenia pierwsze mieszkanie ma zazwyczaj cechy zarówno towaru konsumpcyjnego, jak i inwestycji. Natomiast drugie, niebędące głównym mieszkaniem rodziny, jest traktowane jako inwestycja.

    Dane Centrum Rejestru wskazują, że w 2024 r. około 263 tys. osób lub rodzin posiadało dwa mieszkania — o 9 proc. więcej niż pięć lat wcześniej. 72,5 tys. osób miało po trzy mieszkania (wzrost o 24 proc.), a 19,4 tys. posiadało cztery lub więcej (wzrost o 44 proc.).

    Tendencja ta pokazuje rosnące zainteresowanie inwestycjami w nieruchomości, jednak jednocześnie rodzi trudności dla tych, którzy dopiero próbują nabyć swoje pierwsze mieszkanie.

    Pandemia zachęciła do inwestowania

    Dywersyfikacja to fundament

    Ekspertka przypomina, że istotą inwestowania jest pomnażanie majątku i ochrona przed inflacją. Akcje, obligacje, fundusze emerytalne czy druga nieruchomość nabyta w celach inwestycyjnych — to narzędzia, które mogą wspierać długofalową niezależność finansową. „Ważne jest, aby wybierać instrumenty, których ryzyko odpowiada Twojej tolerancji, i inwestować tylko tę część dochodów, która nie jest potrzebna na codzienne potrzeby” — zaznacza Eglė Dovbyšienė.

    Rekomendacja to odkładanie ok. 20 proc. miesięcznych dochodów do momentu zgromadzenia rezerwy w wysokości 3-6 miesięcznych wynagrodzeń. Takie środki powinny być przechowywane w płynnych instrumentach, a pozostałe przeznaczone na dywersyfikowane inwestycje.

    WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Dom zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa, ale nie zastąpi planu finansowego. Jak podkreśla Dovbyšienė, mieszkanie jest ważnym elementem majątku, jednak długoterminową stabilność finansową zapewnia jedynie zrównoważone podejście do oszczędzania i inwestowania.

    Czytaj więcej: Jak nie zostać oszukanym kupując nowe mieszkanie

    Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

    Afisze

    Źródłainf. seb.lt

    Więcej od autora

    Wiadomości

    Adomavičius zrezygnował. Protest trwa, „świtowcy” zerkają na MSW, głos zabrał Puchowicz

    Rezygnacja Ignotasa Adomavičiusa nie zakończyła kryzysu w litewskim resorcie kultury. Świt Niemna utrzymuje kontrolę nad ministerstwem, a środowiska kultury zapowiadają dalsze protesty.
    Gospodarka

    Metal nie umiera, wystarczy go posortować

    Recykling metalu to jedno z najbardziej efektywnych działań proekologicznych. Warunek? Odpowiednia segregacja już w domu.
    Wiadomości

    Ruginienė w Kijowie. Wskazała priorytetowy program, którego jest patronką

    Podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty premier Inga Ruginienė odwiedziła Kijów, gdzie spotkała się z premier Ukrainy Julią Svyrydenko i ogłosiła nową inicjatywę wsparcia dla dzieci dotkniętych wojną.

    RedKomy

    Prawa do materiałów autorskich zastrzeżone. Kurier Wileński © Część reklam dobiera zewnętrzny algorytm. Redakcja zastrzega prawo do redagowania, skracania i adiustacji materiałów nadesłanych.