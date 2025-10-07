Metal nie umiera, wystarczy go posortować

Aluminium wraca na półki

Puszka, z której dziś wypito napój, może za kilka tygodni wrócić na sklepową półkę — i to bez utraty jakości. Metalowe opakowania, w przeciwieństwie do papieru czy plastiku, mogą być przetwarzane nieskończoną liczbę razy. Warunek to ich odpowiednie sortowanie.

„Recykling metalu jest znacznie bardziej efektywny niż produkcja nowego. Szacuje się, że recykling aluminium pozwala zaoszczędzić do 95 proc. energii, a stali — ok. 70 proc. Każda odpowiednio posortowana puszka lub metalowa nakrętka pomaga zmniejszyć zużycie zasobów naturalnych i ilość emisji powodujących zmiany klimatu” — powiedziała Asta Burbaitė, dyrektor ds. marketingu i komunikacji organizacji „Žaliasis taškas”.

Ponadto recykling opakowań metalowych zmniejsza zapotrzebowanie na wydobycie rud, niszczenie krajobrazu, zużycie wody i innych zasobów naturalnych. W ten sposób chronimy środowisko i zapewniamy przyszłym pokoleniom czysty i żywy ekosystem.

Wszystko zaczyna się w domu

Do najczęściej spotykanych opakowań metalowych należą puszki po napojach i konserwach, aluminiowe tacki, pokrywki i kapsle. Część z nich trafia do systemu kaucji, pozostałe — powinny lądować w kontenerze na odpady sortowane. Właściwe ich oddzielenie pozwala włączyć je do obiegu recyklingu.

Statystyka dowodzi, że 66 proc. mieszkańców Litwy segreguje puszki i metalowe nakrętki — to wzrost o 4 proc. w porównaniu do roku ubiegłego. Jednocześnie 40 proc. respondentów błędnie wskazało, że puszki po konserwach należy wrzucać do odpadów zmieszanych.

Czytaj więcej: Prosty krok, by śmieci zyskały nowe życie

Błąd kosztuje — metal trafia na wysypiska

Nieprawidłowo posortowany metal staje się odpadem — nie wraca już do obiegu surowców. Problem ten podkreśla Miroslav Korvel, dyrektor firmy Terra recycling.

„Kiedy metal z różnych powodów nie trafia do systemu recyklingu, staje się nieodwracalną stratą” — powiedział Miroslav Korvel.

Jak zaznacza, metalowe opakowania trafiają do firm recyklingowych głównie poprzez system kaucji i pojemniki do selektywnej zbiórki. Jednak odpady zmieszane stanowią dla nich barierę — przez obecność innych materiałów część metalu trafia do spalarni lub na wysypiska.

Jak działa recykling?

Dzięki nowoczesnym technologiom, stal — jako metal czarny — jest jednym z najłatwiejszych materiałów do recyklingu. Inaczej jest z aluminium, które jako metal kolorowy wymaga bardziej złożonych procesów sortowania.

„Najłatwiejsze do recyklingu są jednolite, czyste opakowania — puszki po napojach, puszki po konserwach, metalowe nakrętki” — wyjaśnia Miroslav Korvel.

W zakładach stosowane są separatory magnetyczne (dla stali), separatory wirowe (dla aluminium), a także techniki balistyczne, sensoryczne i grawitacyjne. Jeśli opakowanie jest czyste i jednorodne, proces jego przetworzenia przebiega niemal bez strat.

Przemysł korzysta z recyklingu

Firma Terra recycling zajmuje się sortowaniem, rozdrabnianiem i prasowaniem odpadów metalowych. Przetworzony materiał trafia do przemysłu litewskiego i zagranicznego, gdzie powstają z niego nowe puszki, sprzęt AGD, części samochodowe czy elementy budowlane.

WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

W 2024 r. Terra recycling zebrała ponad 4,4 tys. ton opakowań metalowych, z czego ok. 4,1 tys. ton stanowiły czyste odpady. Wśród nich było 602 ton aluminium — prawie 470 ton nadawało się do natychmiastowego przetworzenia.

Każde odpowiednio posortowane opakowanie metalowe pozwala oszczędzać energię, zmniejsza zużycie zasobów naturalnych i zapewnia obieg surowców w gospodarce o obiegu zamkniętym.

„Zmieniają się nawyki ludzi. Widzimy, że w kontenerach na opakowania metalowe jest coraz więcej odpadów, co pokazuje, że zmierzamy w dobrym kierunku. Krok po kroku zmierzamy w kierunku, aby każde opakowanie metalowe stało się surowcem wtórnym” — dodała Asta Burbaitė.