    Ruginienė w Kijowie. Wskazała priorytetowy program, którego jest patronką

    Podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty premier Inga Ruginienė odwiedziła Kijów, gdzie spotkała się z premier Ukrainy Julią Svyrydenko i ogłosiła nową inicjatywę wsparcia dla dzieci dotkniętych wojną.

    Autor: Jolanta Balkiewicz
    Premier Litwy odwiedziła Kijów. Następnie uda się do Warszawy.
    Premier Litwy odwiedziła Kijów. Następnie uda się do Warszawy | Fot. Laima Penek, LRV

    Padła deklaracja wsparcia

    Inga Ruginienė podkreśliła, że decyzja o odbyciu pierwszej wizyty właśnie w Ukrainie była oczywista. „Nie miałam żadnych wątpliwości, że moja pierwsza wizyta jako premier musi odbyć się właśnie tutaj, w wolnej i niepokonanej Ukrainie” — powiedziała premier Litwy.

    W czasie rozmów zaznaczyła, że Litwa pozostaje zaangażowana w wieloaspektową pomoc — militarną, humanitarną, ekspercką oraz w proces odbudowy i reform.

    „Możecie polegać na Litwie i naszym silnym wsparciu. Wierzymy bowiem, że bezpieczeństwo Litwy, podobnie jak całej Europy, jest nierozerwalnie związane z zwycięstwem Ukrainy, solidnymi i długoterminowymi gwarancjami bezpieczeństwa oraz członkostwem Ukrainy w UE” — podkreśliła polityk.

    Premier zaznaczyła także, że Litwa nigdy nie uzna rosyjskiej okupacji terytoriów Ukrainy.

    Priorytetem powrót porwanych dzieci

    W Kijowie premier ogłosiła uruchomienie nowego programu „Najpierw dzieci. Ochrona przyszłości Ukrainy”, którego jest patronką. Program ma na celu pomoc dzieciom dotkniętym wojną oraz ich rodzinom, z wykorzystaniem litewskiego doświadczenia w zakresie ochrony i rehabilitacji dzieci.

    „Wraz z instytucjami litewskimi zrobimy wszystko, aby zmniejszyć skutki horroru i krzywdy, jakich doświadczyły porwane i przymusowo wywiezione do Rosji dzieci z Ukrainy” — powiedziała szefowa litewskiego rządu.

    Premier Inga Ruginienė i premier Julia Svyrydenko omówiły sposoby dalszego wzmacniania presji na Rosję i Białoruś oraz wsparcia dla Ukrainy. Wskazano także na znaczenie doświadczeń Ukrainy w zakresie ochrony przestrzeni powietrznej, co dla Litwy staje się palącym tematem po ostatnich incydentach, gdy rosyjskie drony wlatywały na teren kraju.

    „Podczas spotkania podkreślono, że w związku z coraz częstszymi naruszeniami przestrzeni powietrznej państw NATO przez rosyjskie drony, doświadczenia Ukrainy w zakresie doskonalenia ochrony swojej przestrzeni powietrznej są niezwykle istotne. Europa musi wyciągnąć cenne wnioski, pogłębiając współpracę z Ukrainą” — zaznaczono w komunikacie.

    Litewska premier potwierdziła, że Litwa popiera pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej do 2030 r.

    W trakcie wizyty podpisano międzyresortowe porozumienie o współpracy między Litewskim Narodowym Centrum Zarządzania Kryzysowego a Ukraińską Służbą Specjalnej Komunikacji i Ochrony Informacji.

    Zwrócono także uwagę na znaczenie programu „Kurk Ukrainai” („Twórz dla Ukrainy”), bazującego na litewskich doświadczeniach, który ma na celu wspieranie odbudowy Ukrainy.

    Po Kijowie — wizyta w Warszawie

    Premier Ruginienė rozpoczęła wizytę od złożenia hołdu poległym za wolność Ukrainy. Po zakończeniu wizyty w Ukrainie, premier uda się do Warszawy, gdzie we wtorek, 7 października spotyka się z prezydentem Polski Karolem Nawrockim.

    Wcześniej podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, który odwiedził Litwę na początku września, litewska premier obiecała, że kierowany przez nią rząd zintensyfikuje współpracę z Polską.

    RedKomy

