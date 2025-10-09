3. Tydzień Kina dla Seniorów potrwa 5 dni

„Tydzień Kina dla Seniorów organizujemy już trzeci rok z rzędu — cieszymy się z dużego zainteresowania naszych seniorów i zapełnionych sal” — powiedział Valdas Benkunskas, mer Wilna i patron wydarzenia.

„Filmy europejskie będziemy pokazywać nie tylko w kinach położonych w centrum Wilna, ale także w odległych dzielnicach, bliżej domów — tam, gdzie seniorom jest najwygodniej” — dodał Benkunskas.

19 seansów

W programie znalazło się 19 seansów. Główne pokazy odbędą się w kinach Pasaka, Skalvija, Forum Cinemas Vingis i Multikino, a także w centrach kultury w Grzegorzewie, Nowe Wilejce i Porubanku (lit. Kirtimai), w Domu Wspólnoty w Balsiai oraz w pałacu w Wace Trockiej (Trakų Vokė).

Tegoroczny program Tygodnia Filmowego Seniorów poświęcony jest różnorodności i bogactwu europejskiej twórczości filmowej. Filmy autorów włoskich, francuskich, niemieckich, polskich, fińskich i innych narodowości. Filmy będą prezentowane w oryginalnych wersjach językowych z litewskimi napisami.

Uroczyste otwarcie odbędzie się 20 października w kinie „Multikino” i połączone będzie z Dniem Seniora. Uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji specjalistów oraz zapoznać się z ofertą instytucji wspierających osoby starsze.

Wstęp na seanse jest bezpłatny po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek. Osoby towarzyszące seniorom z niepełnosprawnością również zostaną wpuszczone bezpłatnie. Liczba miejsc jest ograniczona.