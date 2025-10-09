„Nowoczesna infrastruktura sportowa to nieodłączny element budowania atrakcyjnego środowiska do życia. Wierzymy, że ten stadion nie tylko przyczyni się do rozwoju profesjonalnej piłki nożnej w rejonie wileńskim, ale – dzięki przystosowaniu do meczów Ligi A oraz rozgrywek Ligi Konferencji UEFA aż do fazy grupowej – stanie się ważnym punktem na mapie litewskiej piłki nożnej” – mówi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Nowoczesny stadion spełniający wymogi UEFA

Nowy stadion pomieści 1 500 widzów, z czego 500 miejsc znajduje się pod zadaszeniem. Obok znajduje się 150 miejsc parkingowych dla samochodów oraz 2 dla autobusów. Boisko wyposażono w nowoczesny system oświetleniowy (800 luksów) oraz możliwość korzystania z systemu VAR. Obiekt składa się z dwupiętrowego budynku o łącznej powierzchni ponad 600 metrów kwadratowych. Znajdują się w nim nowoczesne szatnie, pokoje dla trenerów, sędziów, pomieszczenia medyczne, konferencyjne, dla dziennikarzy, VIP oraz inne pomieszczenia administracyjne.

W budowę stadionu i infrastrukturę zainwestowano już ponad 5 milionów euro – jest to znacząca inwestycja kapitału prywatnego w rozwój sportu w rejonie wileńskim. Projekt został zrealizowany z inicjatywy klubu, w ścisłej współpracy z Samorządem Rejonu Wileńskiego i jego społecznością.

Stadion jest w pełni przystosowany nie tylko do meczów Ligi A, ale także do rozgrywek Ligi Konferencji UEFA aż do fazy grupowej.

Rozwój – boiska treningowe i przestrzenie dla dzieci

W planach na przyszłość jest budowa dwóch dodatkowych boisk treningowych: jednego z podgrzewaną, sztuczną nawierzchnią oraz drugiego z naturalną murawą. Przewidziano także stworzenie krytego placu treningowego o powierzchni 1500 metrów kwadratowych, przeznaczonego do zajęć dla dzieci w sezonie zimowym.

„Stadion ten jest wynikiem wspólnej pracy naszego klubu, akademii i partnerów. Dążymy do tego, aby stał się nie tylko areną sportową, ale także miejscem, w którym dorastają dzieci z rejonu wileńskiego, promuje się ich aktywność, zdrowy styl życia i świadomość w walce ze złymi nawykami. To tu ma się spotykać społeczność i odkrywać nowe talenty” – mówi Vidmantas Pelėda, prezes KP „TransINVEST”.

Program uroczystości otwarcia

Od 14:30 – atrakcje dla dzieci i rodziców;

– atrakcje dla dzieci i rodziców; 16:00-16:40 – uroczysta ceremonia otwarcia;

– uroczysta ceremonia otwarcia; 16:40-17:00 – wręczenie nagród dla KP „TransINVEST” – Mistrzów I Ligi;

– wręczenie nagród dla KP „TransINVEST” – Mistrzów I Ligi; 17:00 – mecz towarzyski pomiędzy KP „TransINVEST”, który już zapewnił sobie awans do Ligi A, a wielokrotnym Mistrzem Litwy KP „Žalgiris” (Wilno);

– mecz towarzyski pomiędzy KP „TransINVEST”, który już zapewnił sobie awans do Ligi A, a wielokrotnym Mistrzem Litwy KP „Žalgiris” (Wilno); 19:00 – świąteczny koncert zespołu „Black Biceps”.

Stronę przygotowano

na podstawie informacji

Samorządu Rejonu Wileńskiego