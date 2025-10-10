Pradawna tradycja i dzika ekspresja żywych głosów

Pochodzący z Polski (Trójmiasto) kobiecy zespół pieśniarek z nurtu world music / mystic folk zabierze słuchaczy w niezwykłą podróż przez tradycyjne pieśni polifoniczne z różnych stron świata — słowiańskie, bałkańskie, gruzińskie, a także indiańskich plemion i wiele innych — w aranżacjach z bębnami szamańskimi oraz innymi instrumentami etnicznymi takimi jak shruti box, fletami, grzechotkami. Pieśni wykonywane przez zespół łączą w sobie pradawną tradycję z wielogłosową improwizacją, intymność dźwięków i harmonię z dziką ekspresją żywych głosów w intuicyjnych kompozycjach, często inspirowanych naturą, elementami parateatralnymi.

Koncert w Wilnie odbędzie się w ramach międzynarodowej trasy koncertowej, celebrującej ponad dekadę twórczości zespołu i wspólnej drogi z pieśniami tradycyjnymi.

„Będzie to nasz premierowy koncert na Litwie, w ramach trasy PEŁNIA / ABUNDANCE (po Polsce, Szwajcarii, Holandii oraz po raz pierwszy krajach Bałtyckich: Litwie, Łotwie, Estonii), na co niezmiernie się cieszymy” — przyznaje Lila Bosowska z zespołu Laboratorium Pieśni.

Dwa albumy i udział w prestiżowych projektach

Zespół odwiedził z koncertami i warsztatami ponad 20 krajów na całym świecie.

Teledysk Laboratorium Pieśni z pieśnią „Sztoj pa moru” osiągnął ponad 16 milionów wyświetleń na Youtube, gdzie zespół ma ponad 200 tys. subskrybentów; ponad 160 tys. obserwatorów śledzi grupę na Facebooku i ponad 30 tys. na Instagramie.

Zespół brał udział w projektach z udziałem cenionych polskich muzyków, m.in. w: nagraniach muzyki i koncertach w kompozycji Łukasza L.U.C. Rostkowskiego do malowanego filmu „Chłopi” — polskiego kandydata do Oscara — która otrzymała nagrodę Fryderyk 2024 oraz status Platynowej Płyty; w nagraniach muzyki i koncertach w ramach nowego albumu Miuosh x Zespół „Śląsk” — „Pieśni Współczesne. Tom II”, występując wspólnie z Kayah, Renatą Przemyk, Melą Koteluk czy Piotrem Ziołą.



Dwa albumy Laboratorium Pieśni: „Rasti” i „Hé oyáte” zostały nominowane do nagrody Fryderyk, w kategorii Album roku — Muzyka świata / korzeni.

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

