    Koncert premierowy Laboratorium Pieśni w Wilnie. Niezwykła podróż w elementami etnicznymi w DKP

    26 października w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się pierwszy koncert Laboratorium Pieśni (Song Laboratory) na Litwie.

    Autor: KW
    Koncert w Wilnie odbędzie się w ramach międzynarodowej trasy koncertowej PEŁNIA / ABUNDANCE, celebrującej ponad dekadę twórczości zespołu i wspólnej drogi z pieśniami tradycyjnymi.
    Koncert w Wilnie odbędzie się w ramach międzynarodowej trasy koncertowej PEŁNIA / ABUNDANCE, celebrującej ponad dekadę twórczości zespołu i wspólnej drogi z pieśniami tradycyjnymi | Fot. Marta Kowalska

    Pradawna tradycja i dzika ekspresja żywych głosów

    Pochodzący z Polski (Trójmiasto) kobiecy zespół pieśniarek z nurtu world music / mystic folk zabierze słuchaczy w niezwykłą podróż przez tradycyjne pieśni polifoniczne z różnych stron świata — słowiańskie, bałkańskie, gruzińskie, a także indiańskich plemion i wiele innych — w aranżacjach z bębnami szamańskimi oraz innymi instrumentami etnicznymi takimi jak shruti box, fletami, grzechotkami. Pieśni wykonywane przez zespół łączą w sobie pradawną tradycję z wielogłosową improwizacją, intymność dźwięków i harmonię z dziką ekspresją żywych głosów w intuicyjnych kompozycjach, często inspirowanych naturą, elementami parateatralnymi.

    „Będzie to nasz premierowy koncert na Litwie, w ramach trasy PEŁNIA / ABUNDANCE (po Polsce, Szwajcarii, Holandii oraz po raz pierwszy krajach Bałtyckich: Litwie, Łotwie, Estonii), na co niezmiernie się cieszymy” — przyznaje Lila Bosowska z zespołu Laboratorium Pieśni.

    Pieśni wykonywane przez zespół łączą w sobie pradawną tradycję z wielogłosową improwizacją, intymność dźwięków i harmonię z dziką ekspresją żywych głosów
    | Fot. Marta Kowalska

    Dwa albumy i udział w prestiżowych projektach

    Zespół odwiedził z koncertami i warsztatami ponad 20 krajów na całym świecie.

    Teledysk Laboratorium Pieśni z pieśnią „Sztoj pa moru” osiągnął ponad 16 milionów wyświetleń na Youtube, gdzie zespół ma ponad 200 tys. subskrybentów; ponad 160 tys. obserwatorów śledzi grupę na Facebooku i ponad 30 tys. na Instagramie.

    Zespół brał udział w projektach z udziałem cenionych polskich muzyków, m.in. w: nagraniach muzyki i koncertach w kompozycji Łukasza L.U.C. Rostkowskiego do malowanego filmu „Chłopi” — polskiego kandydata do Oscara — która otrzymała nagrodę Fryderyk 2024 oraz status Platynowej Płyty; w nagraniach muzyki i koncertach w ramach nowego albumu Miuosh x Zespół „Śląsk” — „Pieśni Współczesne. Tom II”, występując wspólnie z Kayah, Renatą Przemyk, Melą Koteluk czy Piotrem Ziołą.

    Dwa albumy Laboratorium Pieśni: „Rasti” i „Hé oyáte” zostały nominowane do nagrody Fryderyk, w kategorii Album roku — Muzyka świata / korzeni.

    Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.

    Informacje & bilety: https://ticketbest.eu/performances/405?locale=lt&fbclid=IwY2xjawNIxUBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBWdXV0TTZ1aWRMcEVqZFVGAR6i8i9RsDl-tI9Y5_4r7F4ZPC3UvGHSLdXARMHoTzGtRvkwymqutScmfpu9YA_aem_7P5cqcBRwBm9-jBzcLCfTA

    Koncert muzyki do filmu „Chłopi” w wykonaniu Rebel Babel Film Orchestra

    Inf. Laboratorium Pieśni / Song Laboratory, opr. red.

    Strona internetowa: http://laboratoriumpiesni.pl/
    Youtube: http://youtube.com/laboratoriumpiesni/
    Facebook: https://www.facebook.com/laboratoriumpiesni/
    Instagram: https://www.instagram.com/laboratoriumpiesni/

